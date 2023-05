M arte diventa prepotente e vanitoso, la Luna riparte dalla dolcezza, imponendoci di decidere da che parte stare. Come ogni giovedì le previsioni settimanali del nostro astrologo Stefano Vighi, anche su Instagram

ARIETE 21/3 — 20/4

La settimana dimostra che hai carattere, ti esprimi come piace a te, con piccoli atti di coraggio e tanta voglia di fare a modo tuo. Vai oltre i dubbi e le paure per concederti qualcosa di bello e di speciale, senza mai rinunciare alle cose che ami e alle persone di cui ti circondi che ti fanno stare bene.

TORO 21/4 — 21/5

La Luna ti confida che è tempo di decidere ma ubbidendo al cuore, di fare ogni cosa come piace a te, perché non hai più fretta, perché non devi dimostrare chi sei. Accogli la nuova gentilezza del tuo cielo con un piccolo atto di coraggio, concediti una coccola, un lusso: te lo meriti.

GEMELLI 22/5 — 21/6

La tua stagione inizia ora, facendo crescere gli entusiasmi che hai dentro, le passioni che ti muovono. Devi però fidarti dell’istinto accettando una sfida, anche e soprattutto quando qualcuno ti consiglierà di rinunciare. Dimostra di saper credere nel destino e nelle capacità di affrontare le novità.

CANCRO 22/6 — 22/7

Hai voglia e bisogno di calma, di energie buone, quelle che sanno come allineare la mente con il cuore. Marte se ne va lasciandoti da sola in compagnia di Venere, per questo è tempo di sognare, di credere nell’armonia delle cose e nel lato buono delle persone.

LEONE 23/7 — 22/8

Qualcosa inizia ad andare per il verso giusto, facendoti sentire più forte e più sicura. Marte atterra nel Leone proprio mentre il Sole proietta nuova luce ed energia, per questo decidi di affrontare ogni cosa con particolare grinta e determinazione, perché davvero questo cielo sta dalla tua parte.

VERGINE 23/8 — 22/9

Sai benissimo che certi sogni - così come le compagnie migliori - vanno vissuti con calma, con una passione leggera, lenta. Proprio quello che il cielo ti consentirà di fare mentre ti innamorerai di un obiettivo che ti darà slancio e entusiasmo. Tieni accesa la mente, non smettere di osservare.

BILANCIA 23/9 — 22/10

Marte non ti chiede più di rincorrere le stelle, non rende più urgenti e rapide quelle cose che, in fondo, non hanno bisogno di velocità, di troppa energia. Per questo ora sei tu a decidere le regole, i tempi e i modi del tutto, qualcosa che farai anche se qualcuno ti chiederà di più.

SCORPIONE 23/10 — 21/11

Non smettere di ricercare il dialogo e l’intesa con chi ami, di impegnarti per capire che cosa accade là fuori, quali sono i trend e i bisogni di qualcuno. Compi uno sforzo di fiducia concedendo una nuova possibilità, credendo a ciò che ti viene detto anche se non ne sei convinta.

SAGITTARIO 22/11 — 21/12

La nuova amicizia di Marte ti consente di vivere sfide e situazioni da vincente, con la giusta grinta e il necessario ottimismo, così da non sbagliarti nelle decisioni che prendi. Ti basterà non cedere a certi dubbi facendo chiarezza con te stessa, trovando sempre un buon compromesso con la gentilezza.

CAPRICORNO 22/12 — 20/1

La Luna Nuova riparte dal tuo segno, sussurrandoti parole che ti incoraggiano a decidere, a reagire al presente. Attenzione però a quel Marte dispettoso, a quelle energie che non sempre saranno sufficienti per fare ciò che vuoi. Considera attentamente ogni sforzo, ogni impegno.

ACQUARIO 21/1 — 19/2

Finalmente il Sole ti riscalda, illumina le tue emozioni, porta nuovo calore a ciò che senti nel cuore. Puoi così contare su un rapporto migliore con le cose che esprimono bellezza, senso estetico e creatività, qualcosa che ti protegge persino dalla fretta di Marte. Stabilisci le priorità.

PESCI 20/2 — 20/3

Supera i soliti dubbi e le vecchie paure per parlare chiaramente, per far trasparire i tuoi pensieri, dimostrando sincerità a chi ami. Vedrai che la Luna ti aiuterà a non sbagliare, indovinando i tempi e i modi giusti. Martedì non cedere a chi o a cosa ti chiederà maggiore velocità e intensità.