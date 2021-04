Oscar 2021, quali sono le migliori colonne sonore in gara?

D a Soul a Mank, le migliori colonne sonore si contendono la vittoria agli Oscar 2021, una cerimonia diversa quest'anno, costretta a scendere a compromessi con la pandemia da Covid-19. Ecco quali sono le colonne sonore nominate

In diretta mondiale, nella notte tra il 25 e il 26 aprile, andrà in scena la cerimonia degli Oscar 2021. Un'edizione particolare, quella di quest'anno, che ha dovuto fare i conti con la pandemia. Lo stato di emergenza ha costretto la notte degli Oscar a slittare al 25 aprile e a suddividersi tra due location: il Dolby Theater e la Los Angeles Union Station. Sono 5 le colonne sonore agli Oscar 2021 che si contendono la vittoria della categoria.

Per la prima volta nella storia degli Oscar, sono inoltre stati ammessi alla competizione film distribuiti esclusivamente sulle piattaforme digitali che in altri momenti sarebbero stati automaticamente esclusi. La chiusura delle sale cinematografiche dai primi mesi del 2020, causa Covid-19 e divieto di assembramenti - ha costretto tutti alla visione in streaming, comportando anche l'apertura da parte degli Oscar ai film distribuiti unicamente in digitale.

Non solo le pellicole: in nomination agli Oscar 2021 anche le migliori colonne sonore. Ecco quali sono.

Mank

Diretto da Davide Fincher, Mank racconta la vita di Herman J. Mankiewicz, sceneggiatore interpretato da Gary Oldman. Alla colonna sonora ci sono Trent Reznor e Atticus Ross, in nomination nella stessa categoria agli Oscar 2021 anche per la colonna sonora di Soul.

Per Mank la musica realizzata dai due s'ispira alla Golden Age rispecchiando pienamente l'ambientazione del film.

Da 5 Bloods

Da 5 Bloods - Come Fratelli è il film diretto da Spike Lee, uscito nel 2020. Nel cast gli attori Delroy Lindo, Clarke Peters, Norm Lewis e Isiah Whitlock Jr. I quattro protagonisti interpretano il ruolo di veterani della guerra del Vietnam che 40 anni dopo fanno ritorno in quella stessa terra alla ricerca della salma di un loro compagno e di un tesoro nascosto che risale agli anni della guerra.

In nomination agli Oscar 2021, la colonna sonora realizzata da Terence Blanchard e suonata dal vivo da un’orchestra composta da 90 elementi che hanno contribuito a sottolineare i momenti più solenni del film. A fare da protagonisti della parte musicale sono sicuramente gli arrangiamenti di Terence Blanchard, che sostengono e guidano lo spettatore nell'immersione totale nella storia di Spike Lee, amplificandone ogni dettaglio.

Minari

Minari è il film scritto e diretto da Lee Isaac Chung, uscito nel 2020. Ha già vinto il Golden Globe come miglior film straniero. La trama si sviluppa attorno alla storia di David, il protagonista coreano-americano costretto a trasferirsi con la sua famiglia dalla costa occidentale all'Arkansas. La vita del ragazzo viene stravolta dalla decisione di suo padre, mossa da esigenze lavorative.

La storia è ispirata all'autobiografia del regista coreano-americano, Lee Isaac Chung, e sottolinea i valori della cultura coreana all'interno di un contesto americano.

In nomination agli Oscar 2021 la colonna sonora composta e realizzata da Emile Mosseri. Per la musica che accompagna le vicende di Minari, è stato scelto il folk che si sposa perfettamente con le atmosfere del film di Lee Isaac Chung, oltre al brano Rain Song cantato da Han Ye-ri.

Dopo The Last Man In San Francisco di Joe Talbot e Kajillionaire – La Truffa è Di Famiglia di Miranda July, per il musicista e compositore Emile Mosseri è la terza esperienza nella colonna sonora di una pellicola cinematografica.

Notizie Dal Mondo

Un western tradizionale tratto dal romanzo di Pauletta Jiles, datato 2016; la colonna sonora porta la firma di James Newton Howard che nel suo fortunato percorso artistico vanta 8 nomination pregresse, tra il 1992 e il 2009. La prima risale alla colonna sonora del film Il Principe Delle Maree (1992), seguita dalla colonna sonora per Il Fuggitivo (1994) e da quella per la miglior canzone per il film Junior, nel 1995. Nel 1997 viene nominato per la miglior canzone nel film Un Giorno, Per Caso e successivamente, nel 1998, per la colonna sonora di Il Matrimonio Del Mio Migliore Amico.

Nel 2005 ha ottenuto la candidatura alla miglior colonna sonora per Michael Clayton. L'ultima è quella relativa alla colonna sonora del film Defiance – I Giorni Del Coraggio di Edward Zwick.

Nella sua carriera anche 5 candidature ai Golden Globe: la prima nel 1995; l'ultima proprio quest'anno per la colonna sonora di Notizie Dal Mondo.

La musica composta da James Newton Howard sottolinea squisitamente le atmosfere di Notizie Dal Mondo, che segna il debutto di Tom Hanks in un film di genere western. Il suo personaggio è un uomo di mezza età che aiuta una ragazza rapita.

Soul

Trent Reznor e Atticus Ross firmano la colonna sonora del film d'animazione Soul insieme a Jon Batiste che si è occupato degli arrangiamenti e delle composizioni jazz. I due stili musicali rispecchiano perfettamente i due mondi tra i quali Soul si alterna: New York City da un lato e l’Ante Mondo.

Trent Reznor e Atticus Ross si sono occupati della colonna sonora della parte di Soul che si svolge nell'Antemondo e della musica delle parti metafisiche; Jon Batiste si è invece occupato della colonna sonora della parte del film che si svolge a New York City. La musica di questa seconda parte tende al jazz.

Il film è prodotto da Disney e Pixar e vanta una colonna sonora particolarmente vasta e variegata. Ha già ottenuto il plauso della critica quello del pubblico, ora concorre ufficialmente ai premi Oscar 2021. Soul: Original Motion Picture Soundtrack include i 23 brani composti da Trent Reznor e Atticus Ross dall'album Soul: Original Motion Picture Score e i 13 brani originali di Jon Batiste dall'album Music From & Inspired by Soul. Tra le colonne sonore agli Oscar 2021, quella di Soul sembra essere la favorita per la vittoria.