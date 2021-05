Perché dovresti accettare le incertezze nella tua carriera, senza farne un dramma

L e incertezze sono all’ordine del giorno ma spaventano, soprattutto quelle legate alla carriera professionale. Saperle accettare è quindi fondamentale per procedere serenamente e raggiungere tutti gli obiettivi che ti sei prefissata

Come essere umano, desideri ardentemente la prevedibilità. Le incertezze di carriera ti spaventano, soprattutto se sei focalizzata su un obiettivo e stai lavorando per raggiungerlo. Ogni passo compiuto è un traguardo verso il successo, ma niente è certo nella vita. Soprattutto in quella professionale.

Inizia a cambiare prospettiva, muta il tuo modo di pensare e comincia a lavorare per trarre vantaggio da queste difficoltà, iniziando a costruire un percorso professionale a prova d’urto. Valuta anche un cambio di ruolo e non lasciarti spaventare dai cambiamenti che sono costanti e imprevedibili. Scopriamo insieme quello che devi fare per accettare positivamente le incertezze senza lasciarti travolgere dagli eventi.

Non pianificare un percorso perfetto

Il cambiamento è una costante della tua vita ed è l’unica cosa che puoi aspettarti. Non appena pensi di avere tutto sotto controllo, le carte in tavola possono improvvisamente sparigliarsi e metterti di fronte a una nuova realtà. E la vita professionale non fa eccezione.

Stabilire un piano con largo anticipo può, certamente, aiutarti a sentire il controllo suoi tuoi obiettivi e sulle tue aspirazioni, ma non è una garanzia sul futuro. Il mondo del lavoro cambia, le tecnologie evolvono e le cose non rimangono le stesse poiché è naturale che sia così. Avere un obiettivo a lungo termine potrebbe rappresentare un impoverimento delle tue certezze.

Rinuncia al controllo totale

Inizia ad accettare che non puoi avere tutto sotto controllo. Accogli l’incertezza e lascia andare i piani precostituiti o, perlomeno, quelli che non sono fondamentali. Ragionare in questo modo non è affatto semplice, perciò devi procedere un passo per volta.

Valuta cosa puoi pianificare

Comincia con il primo passo. Distingui tra gli elementi che puoi controllare e quelli che invece non puoi avere il potere di influenzare. Compi delle scelte ogni giorno, ma non fissare sempre un obiettivo che porti necessariamente a un risultato finale immediato. Cerca di agire valutando attentamente il corso degli eventi.

Se qualcosa sfugge al tuo controllo, non spenderci troppe energie. Scopri su cosa puoi lavorare per concentrare tutti i tuoi sforzi su un obiettivo vantaggioso per la tua carriera.

Non potrebbe essere più cruciale fare la distinzione tra ciò che puoi e non puoi controllare. Se qualcosa non è davvero nelle tue mani, non vale nemmeno la tua energia. Scopri cosa puoi controllare in modo da poter determinare dove i tuoi sforzi saranno più importanti.

Realizza i tuoi piani gradualmente

Accettare le incertezze di carriera non significa che tu debba lasciare tutto al caso. Una volta che sai cosa sia sotto il tuo controllo, puoi agire per portare avanti i tuoi obiettivi, senza però decidere quale debba essere il passo finale. Lavora sempre sul breve periodo e per organizzare il passo successivo.

Spendi tutte le tue energie sulle piccole cose, quelle che sono sicuramente sotto il tuo controllo. Dedica il tempo allo studio e al perfezionamento. Migliora le competenze del tuo settore e quelle trasversali. Cogli tutte le opportunità per fare rete e fai progressi continui nella tua carriera. Non ignorare i segnali quotidiani, preoccupandoti troppo di quello che non puoi cambiare con il tuo impegno e con il tuo lavoro.

Esistono, però, incertezze più importanti che devi affrontare senza altre possibilità. In questo caso, cerca di rimanere produttiva e lavora per risolvere il problema. Pianifica più soluzioni per non farti trovare impreparata, mettendo sul tavolo tutte le tue conoscenze. Questo modo di pensare non introdurrà certezze, ma non ti farà perdere tempo lavorando su quello che non puoi controllare.

Ricorda che la vita è imprevedibile

Al di là di tutti i piani e di tutte le strategie, la vita rimane imprevedibile. Non puoi sapere cosa ti aspetta nel tuo percorso professionale, ma questo non significa che debba fermarti a ogni ostacolo. Accettare che la tua carriera possa subire una battuta d’arresto o uno sconvolgimento può aiutarti a vivere più serenamente il tuo percorso.

La precarietà spaventa, ma non devi vivere le incertezze in maniera negativa. Cerca di fidarti del futuro e delle tue capacità per progredire senza timori e senza intoppi insensati.

Non lasciarti fermare dall’incertezza

Lasciarti sopraffare potrebbe portare a una battuta d’arresto nel raggiungimento dei tuoi obiettivi. Cerca di essere sempre produttiva nonostante quel senso di vuoto che è tipico del dubbio e vai avanti con il tuo piano che devi modellare a seconda di come vanno le cose.

Vivi il momento di insicurezza con serenità e lavora anche per un eventuale cambio di profilo. Approfondisci e amplia il tuo campo d’azione, anche traendo vantaggio dalle conoscenze del gruppo. Tieniti pronta anche per uno sconvolgimento totale, che potrebbe anche migliorare la tua carriera. Non isolarti e rafforza i rapporti umani. Ricorda che la carriera si fa con le persone, con il tempo e con quello che hai a disposizione nel presente e non ricercando risposte in un futuro che ancora non conosci.