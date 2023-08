13 consigli per viaggiare in aereo col cane

S ei pronta a partire e non vuoi lasciare a casa il tuo cane? Allora ecco cosa devi fare per viaggiare con lui in aereo senza problemi

Viaggiare con il tuo cane in aereo ti sembra impossibile? Non rinunciare a vacanze in compagnia del tuo amico a quattro zampe: segui alcuni consigli per un viaggio sicuro e piacevole.

Viaggiare in aereo con il cane: ecco cosa fare

Il migliore amico dell’uomo? Il cane, naturalmente. E se durante le ferie non vuoi affidarlo alle cure di apposite strutture né a quelle delle persone più fidate, è il momento di organizzarti al meglio per un viaggio che sia davvero impeccabile, anche per il tuo cane. Quindi, come prepararti al meglio per un viaggio in aereo in compagnia del tuo amico a quattro zampe?

Alcuni consigli ti saranno di grande aiuto per prepararlo al meglio, evitando che il trambusto di un viaggio lo stressi eccessivamente. Ecco cosa devi sapere:

Non cercare la gabbietta per il tuo cane all’ultimo minuto, ma accertati con il dovuto anticipo che quella che hai a disposizione sia conforme ai requisiti di volo . In caso contrario, sarà meglio procurarsene una. Inoltre, a seconda della compagnia aerea scelta, informati sulle condizioni fissate per gli animali a bordo ;

per il tuo cane all’ultimo minuto, ma accertati con il dovuto anticipo che quella che hai a disposizione sia . In caso contrario, sarà meglio procurarsene una. Inoltre, a seconda della compagnia aerea scelta, ; Inserisci nella gabbia i contenitori per cibo e acqua , meglio quelli che si agganciano alle sbarre per evitare che si rovescino durante il viaggio;

, meglio quelli che si agganciano alle sbarre per evitare che si rovescino durante il viaggio; Informati sulle vaccinazioni richieste nel Paese che stai per visitare e prenota con anticipo un appuntamento dal veterinario. Non solo: alcune destinazioni richiedono un certificato sanitario del cane 24/48 ore prima del volo. Informati e non rimandare la visita dal veterinario. Al tuo specialista di fiducia, inoltre, puoi domandare alcuni consigli in più per calmare il tuo cane , qualora il viaggio dovesse agitarlo particolarmente;

e prenota con anticipo un appuntamento dal veterinario. Non solo: alcune destinazioni richiedono un certificato sanitario del cane 24/48 ore prima del volo. Informati e non rimandare la visita dal veterinario. Al tuo specialista di fiducia, inoltre, puoi domandare , qualora il viaggio dovesse agitarlo particolarmente; Il tuo cane è libero di correre per il giardino, scodinzolare per casa e ama le passeggiate ? In vista del viaggio in aereo, dovrà abituarsi a stare chiuso in gabbia per diverse ore . Per alcuni, la gabbietta è un vero stress e stare chiusi dentro sembra una tortura. Quindi meglio abituare il tuo cane, così che il viaggio sia un po’ meno stressante e faticoso (anche per te). Per aiutare il tuo amico a quattro zampe a prendere confidenza con la gabbia, l’ideale è posizionarla nel suo ambiente quotidiano , riponendo all’interno un po’ di cibo e un cuscino. Piano piano sarà invogliato a entrare, lascerà il suo odore e non la vedrà più come un oggetto estraneo o “temibile”. Per il viaggio, non dimenticare di lasciare nel trasportino anche qualche gioco , riproponendo così un ambiente il più possibile familiare ;

? In vista del viaggio in aereo, dovrà . Per alcuni, la gabbietta è un vero stress e stare chiusi dentro sembra una tortura. Quindi meglio abituare il tuo cane, così che il viaggio sia un po’ meno stressante e faticoso (anche per te). Per aiutare il tuo amico a quattro zampe a prendere confidenza con la gabbia, l’ideale è , riponendo all’interno un po’ di cibo e un cuscino. Piano piano sarà invogliato a entrare, lascerà il suo odore e non la vedrà più come un oggetto estraneo o “temibile”. Per il viaggio, , riproponendo così un ; Per i proprietari più scrupolosi e attenti, immancabile è un occhio alle polizze assicurative che consentano un viaggio sereno. Si possono includere le eventuali spese sostenute all’estero e le spese di ricerca in caso di perdita o smarrimento durante il viaggio.

Hai seguito con attenzione tutte le precauzioni per garantire al tuo cane un viaggio il più possibile sereno? Bene, adesso allora è il momento di conoscere altre regole da rispettare il giorno della partenza. Ricordati di:

Dargli da mangiare dalle 2 alle 4 ore prima della vostra partenza , affinché abbia il tempo di digerire ed evitare che rigetti durante il volo. Non solo: se non vuoi stressare ulteriormente il tuo amico a quattro zampe, cerca di arrivare in aeroporto con un po’ di anticipo , così che lui abbia avuto tutto il tempo di mangiare, fare i suoi bisogni e sgranchirsi le zampe ;

, affinché abbia il tempo di digerire ed evitare che rigetti durante il volo. Non solo: se non vuoi stressare ulteriormente il tuo amico a quattro zampe, , così che lui ; Mettere una piccola etichetta da bagaglio sul collare del tuo fedele compagno di viaggio: come ti accerti che il tuo bagaglio torni a destinazione qualora qualcosa dovesse andare storto, meglio prendere tutte le dovute precauzioni anche quando si parla del tuo cane. Inoltre, prima di salire sull’aereo, verifica che tutte le etichette appese alla gabbietta riportino le informazioni corrette relative sia all’animale sia al volo;

del tuo fedele compagno di viaggio: come ti accerti che il tuo bagaglio torni a destinazione qualora qualcosa dovesse andare storto, meglio prendere tutte le dovute precauzioni anche quando si parla del tuo cane. Inoltre, prima di salire sull’aereo, relative sia all’animale sia al volo; Pronti, partenza, via! Biglietti acquistati, documentazione pronta, assicurazione stipulata: insieme al tuo amico a quattro zampe sei pronta a una nuova avventura. Prima di salire a bordo però, sono necessari i controlli di sicurezza. Il cane passerà dal metal detector insieme al padrone , mentre il trasportino dovrà essere scansionato come il resto dei bagagli . Lo stesso vale per guinzaglio e cibo. Una volta sull’aereo, il cane si troverà nella sua gabbietta, la quale sarà posizionata a terra sotto la poltrona di fronte al posto a sedere assegnato, assicurata tramite un’imbracatura di sicurezza, e non potrà uscire fino allo sbarco;

, mentre . Lo stesso vale per guinzaglio e cibo. Una volta sull’aereo, il cane si troverà nella sua gabbietta, la quale sarà posizionata a terra sotto la poltrona di fronte al posto a sedere assegnato, assicurata tramite un’imbracatura di sicurezza, e non potrà uscire fino allo sbarco; Se hai più di un cane, è consigliato usare due gabbie differenti, in modo tale che entrambi abbiano il dovuto spazio ed evitino di bisticciare. Se possibile, evita gli scali: renderai meno faticoso e stressante il viaggio, anche per il tuo amico a quattro zampe.

Tutti i cani possono viaggiare?

Cos’altro devi sapere? Meglio non portare in aereo un cane con meno di 3 mesi oppure uno anziano. Lo stesso vale qualora fosse malato o in dolce attesa. Di norma, i cani di piccole dimensioni possono viaggiare in cabina all’interno di un apposito trasportino, ma se superano gli 8/10 kg vanno in stiva. In ogni caso, per salire in aereo, gli animali domestici non devono pesare oltre 75 kg. Il costo del biglietto, invece, spesso dipende dalla compagnia aerea scelta e dalla taglia del tuo animale.

Nella gabbietta, per qualsiasi evenienza, riponi una traversina assorbente o una copertina e accertati che non sia apribile dall’interno. Deve essere resistente e sufficientemente larga, garantire una corretta areazione e disporre di una buona chiusura di sicurezza. Se è dotata di rotelle, queste vanno rimosse prima dell’imbarco o bloccate con nastro adesivo.

In generale, il trasporto in stiva non comporta problemi, ma non sono da escludere a priori affaticamenti dovuti a temperature troppo calde o troppo fredde oppure causate dalla scarsa ventilazione. Gli esperti raccomandano un’attenzione particolare per le razze brachicefale, come Boxer, Bulldog e Dogue de Bordeaux, in quanto tendenzialmente soggetti a problemi respiratori e di accumulo di calore corporeo. Generalmente, se viaggi con cani da assistenza, devi indicarlo in fase di prenotazione, selezionando l’opzione “Passeggero con necessità speciali”.

Non dimenticare il passaporto canino

Non solo biglietto e microchip: per viaggiare è importante che il tuo cane sia in possesso della documentazione necessaria. Se hai scelto una meta italiana, ti basta il libretto sanitario.

Al contrario, per viaggi in Europa, serve anche l’apposito passaporto canino, rilasciato dall’ente veterinario autorizzato, in seguito al controllo del microchip (o del tatuaggio di riconoscimento) e delle vaccinazioni presenti sul libretto sanitario. Per viaggiare è obbligatorio il vaccino antirabbico, che va somministrato all’animale almeno 21 giorni prima del volo.