Ariete

Davvero non dovreste avere troppa fretta di fare, di inventare, di dare risposte a qualcuno, reagendo a qualcosa. Prendetevi più tempo per riflettere e per capire.

Toro

Questa Luna sembra voler mettere alla prova la vostra vera natura, obbligandovi a reagire a qualcosa, a rinunciare a parte della vostra tranquillità. Controllatevi.

Gemelli

Qualcuno, accanto a voi, non sembra avere voglia di vincoli o di regole, preferendo sentirsi libero, esprimendo al meglio la sua energia. E voi lo lascerete fare.

Cancro

Prevendervi troppo a cuore le cose di qualcuno potrebbe finire con il complicarvi il momento, pesando su ciò che vivete. Siate meno ansiosi di dare consigli, di aiutare.

Leone

Non aspettatevi grande ottimismo i incoraggiamenti da parte di qualcuno, perché non accadrà. Trovate in voi stessi il giusto entusiasmo, quella motivazione che vi porterà lontano.

Vergine

Dovrete provare a convincere una persona molto scettica circa una possibilità, o qualcosa che dovrebbe fare. Perché Mercurio vi aiuta a guardare oltre, a indovinare.

Bilancia

Non siate eccessivamente carichi di immaginazione o di fantasia, non fatelo perché se vi allontanerete troppo da certe realtà finirete con il commettere qualche errore.

Scorpione

Urano vi sfida, ancora una volta, a muovervi con calma e riflettendo, per rinunciare ad ogni premura, dicendo di no a quelle cose che si rincorrono. Andateci piano.

Sagittario

Vorreste vivere con maggiore entusiasmo e passione un’esperienza da condividere, un progetto da fare con altri. Ma certe realtà e dinamiche rischiano di smorzarvi.

Capricorno

Attenzione a non cadere nella trappola del pessimismo ubbidendo ad una certa debolezza, ad una insicurezza che non vi aiuta a guardare troppo lontano.

Acquario

La Luna vi spinge a vivere di emozioni libere e leggere, percependo come un peso ogni impegno di casa, ogni compito o dovere di famiglia. Prendetevi delle libertà.

Pesci

Decidete di concedervi un momento che sia davvero libero, un tempo fatto di piccoli e grandi spazi tutti per voi, dove nulla vi venga imposto. Perché c’è bisogno di leggerezza.