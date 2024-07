Con la stagione estiva, le temperature possono raggiungere picchi molto elevati. Il gatto, come altri animali, ha una folta pelliccia, che durante i mesi più caldi può diventare un problema. Esistono alcuni sistemi ed accorgimenti, per mantenere adeguata la temperatura del proprio felino, in modo da preservarne la salute. Vediamo quindi alcuni utili consigli per aiutare il gatto quando fa caldo. Il gatto è un animale intelligente e, fornendogli le giuste risorse, si può riuscire a fargli mantenere una giusta temperatura.

Leggi anche Come ridurre al minimo i rischi di un viaggio in treno per un gatto

Come non far soffrire il caldo ai gatti

A pelo lungo o corto, i felini che abitano le nostre dimore sono rivestiti da una pelliccia che rende la stagione estiva un momento dell’anno potenzialmente problematico; nonostante la perdita del pelo che spesso caratterizza i mesi antecedenti all’arrivo dell’estate, i gatti tendono a risentire molto dell’aumento delle temperature.

Garantire loro una zona fresca e al riparo dal sole costituisce ovviamente il primo passo per tutelarli e permettere di stare bene anche durante la bella stagione. Assicurarsi che abbiano le condizioni migliori per evitare che risentano troppo della calura è importante per garantire il loro benessere psico-fisico anche in questo periodo dell’anno. In questo articolo vi forniamo alcune semplici indicazioni su come non fa soffrire il caldo ai gatti.

Usare il condizionatore

Per alleviare la sensazione di calore al gatto, è possibile usare i soliti metodi di raffreddamento come il condizionatore o il ventilatore. Entrambi gli apparecchi sono in grado di non far soffrire il caldo al gatto, senza alcun rischio. Inoltre, molte delle azioni che si fanno per mantenere la casa fresca, sono anche utili per mantenere fresco il gatto, come la manutenzione di persiane, tende e porte. A tal proposito, occorre assicurarsi di permettere al gatto di uscire fuori se dentro fa troppo freddo e che possa entrare in casa quando ha caldo. L’aria condizionata potrebbe infatti far sentire troppo freddo al gatto. In ogni caso, durante i mesi più caldi è consigliabile tenere il gatto al fresco in casa nelle ore di punta, ovvero dalle ore 11 alle 16.

Come non far soffrire il caldo ai gatti: assicurarsi che abbiano sempre l’acqua

In generale durante tutto l’anno, ma a maggior ragione d’estate, al gatto non deve mai mancare una ciotola con abbondante acqua fresca, da cambiare almeno con frequenza giornaliera, con cui l’animale possa rinfrescarsi durante o dopo i pasti. Nel caso in cui dovessimo notare un’eccessiva sofferenza da parte del nostro amico peloso, come difficoltà a respirare o temperatura molto alta, è necessario ricorrere a strategie d’emergenza come tamponare il corpo con un panno umido per alleviare il caldo.

Se la temperatura non dovesse scendere o dovesse persistere l’affanno respiratorio è preferibile chiedere consiglio al proprio veterinario di fiducia sul da farsi. La disidratazione è un pericolo reale per i gatti durante il caldo estivo, quindi l’accesso costante all’acqua è essenziale.

Creare una zona ombreggiata

Sia per i gatti che si tengono in casa che per quelli che restano in giardino, il proprietario deve assicurarsi che vi sia uno spazio fresco e all’ombra dove i mici possano trovare ristoro. Mai, quindi, lasciare il gatto sul balcone esposto direttamente al sole, d’altra parte tenere accesi ventilatori o condizionatori tutto il giorno non è detto sia la soluzione ideale.

Nel caso si decida di portarlo con sé in campagna o al mare, meglio evitare di tenerlo troppo tempo in auto ed in ogni caso mai lasciarlo troppo tempo da solo sotto al sole. Con il caldo i gatti potranno mostrarsi anche più pigri ed apatici del solito, limitando gli spostamenti e la tendenza a giocare; è bene star attenti ad accertarsi che si tratti di una stanchezza dovuta solo all’afa e non a sintomi legati ad una differente condizione di malessere.

Leggi anche I sette segnali che indicano che il tuo gatto non sta bene

Come non far soffrire il caldo ai gatti: spazzolarli ogni giorno

Questo consiglio è utile poiché permette una circolazione ottimale dell’aria attraverso la pelliccia, soprattutto nel caso di gatti a pelo lungo e particolarmente folto. È possibile prendere in considerazione l’ipotesi di accorciare il pelo del proprio gatto. Questa pratica non è però applicabile a tutte le razze. È quindi fondamentale sentire il parere del proprio veterinario. Alcune razze infatti, soprattutto quelle a pelo bianco, hanno una pelle piuttosto delicata e con l’assenza di peli, corrono il rischio di scottarsi al sole.

Come non far soffrire il caldo ai gatti: rinfrescarli nelle ore più calde

Durante le calde giornate estive, si può prendere in considerazione l’idea di fornire refrigerio al proprio gatto, massaggiandolo con un panno umido. Nel caso di gatti che amino l’acqua, è possibile usare un nebulizzatore con cui bagnarlo. Un altro utile consiglio è quello di mettere in freezer una bottiglia d’acqua. Una volta ghiacciata va avvolta in un panno e posizionata vicino al giaciglio del gatto. In questo modo, qualora ne abbia bisogno, il gatto può trovare sollievo dal caldo.