In condizioni di vita naturali gli animali raramente riescono a raggiungere la loro massima età. A minare la loro longevità concorrono infatti varie ragioni: dalle malattie ai predatori, dai cambiamenti climatici alla distruzione del loro habitat. Se vi state domandando quale sia la top ten delle creature attualmente esistenti, che in circostanze ideali godrebbero delle più lunghe aspettative di vita, proseguite nella lettura. Scoprirete quali sono i 10 animali più longevi del mondo.

Squalo della Groenlandia

Lo squalo della Groenlandia è una specia endemica dell’Oceano Atlantico del Nord. Le sue aspettative medie di vita sono di ben 200 anni, ma stando a studi effettuati con la datazione al radiocarbonio, ne è stato trovato un esemplare che aveva 400 anni. Gli è valso il primato come vertebrato piú longevo del nostro globo terracqueo. Rispetto agli altri squali, questo cetaceo vive piú in profonditá nell’oceano e si nutre praticamente di tutto. Secondo gli scienziati il segreto della loro longevità risiede nel fatto che crescono con enorme lentezza: all’incirca 1 cm all’anno e raggiungono la maturitá a circa 100 anni. Una gioventù piuttosto duratura.

Vongola Arctica Islandica

È stato calcolato che alcune vongole oceaniche avessero ben oltre i 400 anni: vongole degne di Matusalemme. Proprio come con gli anelli degli alberi, i ricercatori hanno valutato e ricavato la loro etá dal numero di striature presenti sulla loro conchiglia. Questi bivalve sono eccezionalmente longevi, come dimostra la famosa vongola Ming, che raggiunse ben 507 anni. Le venne dato questo nome perché pare abbia vissuto nel 1600, durante la dinastia cinese Ming.

Balena artica

Asemirski/Pexels

La balena artica o della Groenlandia (Balaena mysticetus) ha una vita media di ben 200 anni e, subito dopo la balenottera azzurra, è il mammifero piu grande del nostro pianeta. Siamo al corrente della sua longevitá grazie alla scoperta di un esemplare vivente che presentava, ancora inserito nella sua coriacea pelle, un arpione che aveva oltre 100 anni. Passa tutta la sua vita nelle acque artiche, senza migrare, ma è a serio pericolo di estinzione causa la caccia spietata e proibita cui viene sottoposta.

Elefante africano

DKeats/Pexels

L’aspettativa di vita media dell’elefante africano, l’animale terrestre piú grande del mondo, è di 70 anni. Secondo il Libro dei Guinness il più longevo visse 86 anni. Un recente studio effettuato nello Zimbabwe dimostra che la femmina dell’elefante africano potenzialmente rimanere fertile fino alla fine dei suoi giorni.

Tartaruga gigante delle Galapagos

Jay Brand/Pexels

Le tartarughe sono rinomate per la loro longevitá ed in particolare la tartaruga gigante delle Galapagos per essere la tipologia di tartaruga vivente piú grande. Sono il simbolo di queste isole situate al largo dell’Ecuador che, grazie al loro patrimonio di specie uniche di flora e fauna, diedero ispirazione alle teorie evoluzionistiche di Charles Darwin. Le tartarghe delle Galapagos possono facilmente superare il secolo d’età. Le tartarughe giganti piú note si chiamavano Lonesome George (aveva 100 anni ed era ancora classificata come un giovane adulto) ed Harret, che raggiunse i 170 anni nel 2006 (quando morì per un attacco di cuore).

Riccio rosso di mare

iStock

Il riccio rosso di mare (Mesocentrotus franciscanus) vive nelle acque basse dell’Oceano Pacifico, lungo la costa occidentale del Nord America. Si ritiene che queste piccole e spinose creature possano vivere ben oltre i 100 anni, forse addirittura 200 anni, come dimostrerebbe un riccio nato nel 1805 ed oggi ancora vivente.

Pappagallo ara scarlatta

Nella categoria dei volatili i pappagalli ara scarlatta si guadagnano il primo posto in longevità. Originari del Centro e Sud America, possono arrivare a vivere ben 60-80 anni, ma la loro aspettativa di vita in cattivitá spazia fra i 30 ed i 35 anni.

Sono uccelli famosi per il variegato e bellissimo colore del loro piumaggio e le loro notevoli dimensioni. Purtroppo oggigiorno sono in pericolo di estinzione a causa dei mutamenti subiti dal loro habitat e del commercio illegale.

Carpa Koi

Mateuzs/Pexels

Le carpe Koi, allevate principalmente per scopi ornamentali nei laghetti, solitamente vivono in media 25-30 anni, ma esistono riscontri di Koi che hanno superato addirittura i 200 anni. Volete un esempio famoso? La carpa Hanako in Giappone morì nel 1977 e lo studio delle anelli di crescita di una delle sue scaglie dimostró che aveva 226 anni.

Anguilla a pinna lunga “longfin eel”

Nativa dell’Australia e della Nuova Zelanda, questa specie di anguilla gigantesca sovente raggiunge i 60 anni. L’anguilla a pinna lunga piú longeva ad oggi registrata aveva ben 106 anni. Come lo squalo della Groenlandia, questo pesce osseo cresce molto lentamente, pertanto riesce a raggiungere ragguardevoli etá.

Medusa Turritopsis Nutricola

La medusa Turritopsis Nutricola è una creatura unica e fenomenale, al punto da essere considerata immortale. Gli scienziati ritengono che possa eludere la morte in quanto, se esposta a stress o pericolo, puó tornare al suo stato primordiale, ovvero riportare le sue cellule alla loro forma iniziale e rinascere. Si tratta dunque di una medusa unica, rarissima, da un punto di vista biologico immortale. In pratica peró non vive per l’eternitá e viene ferita e mangiata da predatori, proprio come tutti gli altri animali.

