N aso all'insù e cuore che palpita, se vuoi ammirare i cieli stellati più belli del mondo questi dieci posti fanno al caso tuo. Imperdibili!

Cosa c'è di più bello che perdersi nell'immensità del cielo, quando di notte tutto si spegne mentre si accendono gli astri luminosi? In alcuni posti si possono ammirare i cieli stellati più belli del mondo e sì, vale la pena conoscerli.

Oggi non è semplice osservare un bel cielo stellato, specialmente per chi - come la gran parte delle persone - vive in città. Qui a causa dell'inquinamento atmosferico e dell'illuminazione artificiale è difficile ammirare le stelle in modo nitido.

Che tu sia un'appassionata di astri o semplicemente un'inguaribile e romantica sognatrice, sappi che esistono posti in cui ammirare i cieli stellati più belli del mondo davvero imperdibili. Eccone dieci che potrebbero essere un'ottima idea per il tuo prossimo viaggio.

Deserto del Sahara, Africa

Il deserto del Sahara non può mancare quando si parla di posti in cui ammirare i cieli stellati più belli del mondo. Sono in molti a sceglierlo come meta di viaggio e del resto non si può dargli torto.

Si estende per più di 9 milioni di chilometri quadrati (circa il 10% del continente africano) ed è un luogo da record: è il deserto caldo più grande del mondo. Un ambiente estremo senza dubbio, ma che regala emozioni uniche al mondo.

Se ti piace l'avventura puoi immergerti nella sua immensità, magari prendendo parte a una gita a dorso di dromedario con le guide berbere. E lasciarti travolgere da alcuni tra i panorami più affascinanti che esistano.

Parco Nazionale di Namib-Naukluft, Namibia

Il Namib-Naukluft è la più grande riserva faunistica dell'Africa, il quarto parco nazionale più grande del mondo nato dall'unione del Namib Desert National Park e il Mountain Zebra National Park - Naukluft.

Questa gigantesca area protetta è sicuramente uno dei posti del mondo in cui si possono ammirare dei cieli stellati a dir poco mozzafiato. La Namibia sta sfruttando questa sua peculiarità trasformandosi lentamente in una delle tappe obbligate per l'astroturismo.

All'interno del parco potrai trovare perfino delle "fattorie di telescopi", che mettono a disposizione dei turisti l'attrezzatura per ammirare le stelle immersi nel paesaggio incontaminato.

Foresta di Galloway, Scozia

Non devi per forza visitare un deserto per ammirare le stelle, anzi c'è un luogo davvero incredibile in cui farlo. Parliamo del Galloway Forest Dark Sky Park, uno dei posti più "bui" della Scozia (e del mondo), ideale per un'esperienza unica e magica.

Il Dark Sky Park nella foresta di Galloway è stato istituito nel 2009 proprio per consentire agli appassionati di fotografia notturna o semplicemente a chi desidera scoprire i misteri del cielo notturno, di osservare le stelle in tutta tranquillità.

Se stai pensando di visitare la Scozia e il Regno Unito, non dimenticare di aggiungere questo luogo alla tua lista. Ne vale davvero la pena!

Deserto di Atacama, Cile

Prova a chiedere in giro consigli sui luoghi del mondo in cui trovare i cieli stellati più belli che ci siano e stai certa che troverai tantissime persone che nomineranno il deserto di Atacama.

Si trova in Cile (toccando in parte anche Perù, Bolivia e Argentina) ed è il deserto più arido del mondo, con un paesaggio che sembra quasi surreale. Laghi salati, sabbia e rocce di colore rosso...un po' come se camminassi sul suolo di Marte!

Qui puoi ammirare dei cieli stellati unici al mondo, grazie a un'atmosfera incontaminata che rende tutto terso e limpido. In più ci sono anche degli osservatori professionali, se vuoi diventare astronoma per una notte.

Vulcano Mauna Kea, Isole Hawaii

Quando si parla di Hawaii si pensa immediatamente alle spiagge incontaminate, all'abbronzatura e al relax. Ma c'è molto di più da scoprire su queste isole, come il fatto che sono tra i posti in cui puoi vedere dei cieli stellati davvero incredibili.

Se hai in programma un viaggio nelle Isole Hawaii, metti in conto una bella gita sui vulcani Mauna Kea e Mauna Loa, entrambi alti più di 4mila metri sul livello del mare. Osserverai il paesaggio, ma soprattutto di notte potrai ammirare il cielo stellato a occhio nudo.

Parco Nazionale di Yellowstone, Wyoming

Il Selvaggio West, luogo di storie e grandi avventure. Ma anche luogo in cui ammirare alcuni tra i cieli stellati più belli del mondo!

Nella parte occidentale degli Stati Uniti d'America sono stati istituiti molti parchi nazionali e riserve naturali, posti che conservano intatti paesaggi unici e irripetibili.

Tra questi merita una menzione d'onore il Parco Nazionale di Yellowstone (sì, quello dell'Orso Yoghi), situato in Wyoming e famoso proprio per essere il luogo ideale per ammirare stelle, astri e pianeti anche a occhio nudo.

La Palma, Isole Canarie

Oltre alle Isole Hawaii, anche le Canarie offrono paesaggi mozzafiato (e non solo spiagge in cui sorseggiare ottimi cocktail). In particolare l'isola vulcanica di La Palma è una delle mete preferite dagli "astroturisti".

Qui il cielo è limpido come in pochi posti al mondo ed è difficile trovarne di così belli e particolari. Non a caso nel 2002 l'UNESCO ha nominato l'intera isola Riserva della Biosfera.

Catena dei Sudeti, tra Polonia e Repubblica Ceca

Tra Polonia e Repubblica Ceca (in parte anche Germania) si erge il sistema montuoso dei Sudeti, un luogo davvero particolare e non troppo lontano dall'Italia.

Possiamo sicuramente annoverarlo tra i posti del mondo con i cieli stellati più belli, vista l'altezza delle sue montagne che, per forza di cose, sono degli ottimi osservatori a cielo aperto. In particolare i Monti dei Giganti sono alti più di 1600 metri.

Salar de Uyuni, Bolivia

In Bolivia puoi osservare le stelle nel deserto Salar de Uyuni, un luogo incantevole e quasi ultraterreno, situato a oltre 3500 metri sopra il livello del mare.

Non c'è luogo più magico per ammirare il cielo stellato, immersa non nella sabbia - come potresti pensare - bensì in immense distese di sale che luccica alla luce delle stelle. Semplicemente divino.

Parco dell'Etna, Sicilia

Il mondo è ricco di luoghi in cui poter ammirare cieli stellati che definirli belli è soltanto un eufemismo. Ma anche in Italia non siamo da meno e basta conoscere quelli giusti per vivere un'esperienza davvero unica.

Potremmo elencare i cieli stellati visibili sulle Dolomiti, o quelli della Val d'Orcia situata in Toscana. Ma è in Sicilia che puoi trovare paesaggi che non ti aspetti, contemplando la maestosità dell'Etna, la natura selvaggia del parco circostante e, puntando il naso all'insù, la distesa celeste che brilla come candele accese nella notte.