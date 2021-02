Raised by Wolves: dieci episodi raccontano la missione di una coppia di androidi di creare una nuova civiltà, dalle macerie delle guerre di religione

Dopo essere stata pubblicata in streaming negli Stati Uniti, su HBO Max, e avere ottenuto recensioni positive da parte della critica americana, la serie TV Raised by Wolves - Una nuova umanità diretta da Ridley Scott, è la serie tv approdata anche in Italia su Sky Atlantic, lunedì 8 febbraio.

L' autore di pietre miliari come Blade Runner, Alien e, per restare nel genere science fiction, The Martian, porta sul piccolo schermo un dramma fantascientifico ben riuscito. Una serie di genere definito sci-fi distopico in cui vengono trattati anche temi come gli estremisti religiosi, la devastazione della guerra e sentimenti.

Raised by Wolves, la trama

La trama è ambientata in un futuro molto lontano, nel corso del 22° secolo, sul pianeta Terra completamente stravolto, distrutto da una guerra causata da opposti, dai fondamentalismi.

Lo spettatore viene catapultato in una città fantasma, senza più volto, dove i conflitti religiosi ha cancellato qualsiasi traccia di umanità. La lotta in nome di un Dio diverso ha reso sterile la Terra, riducendola a polvere, macerie, corpi dilaniati.

La storia ruota attorno a due androidi, la coppia protagonista: Madre, interpretata da Amanda Collin, e Padre, Abubakar Salim, partono alla volta del pianeta Kepler-22b, portando con loro alcuni embrioni umani allo scopo di colonizzare un nuovo mondo e dare inizio a una nuova civiltà.

La missione di una nuova civiltà

Saranno loro ad avere la missione di allevare figli umani su questo misterioso pianeta incontaminato. Dodici anni più tardi, solo un bambino, Campion (Winta McGrath), è sopravvissuto.

I tre scopriranno che non sono gli unici rifugiati dalla Terra in questa parte dell’universo: una colonia umana è sbarcata sul pianeta vergine. Tra loro membri dell’ordine religioso e atei. La crescente colonia di umani minaccia di essere dilaniata dalle divergenze religiose, si innescherà una catena di eventi avversi e drammatici. Uno scontro tra generazioni e religioni senza esclusione di colpi.

Episodi e durata della prima stagione

La prima stagione di questa serie TV è composta da dieci episodi che durano circa 50 minuti l'uno. Sky Atlantic trasmette partendo alle 21:15, gli episodi a cadenza settimanale, sempre in coppia: i primi due sono stati trasmessi l'8 febbraio, dunque gli appuntamenti successivi sono per il 15 e 22 febbraio, poi per l'1 e 8 marzo.

Contemporaneamente, saranno disponibili in streaming su NOW TV. Se verrete coinvolti dal dramma fantascientifico di Ridley Scott, 'Raised by Wolves', sappiate che è già in cantiere la seconda stagione, confermata dalla produzione.



La sceneggiatura

Raised by Wolves' è stata scritta dallo sceneggiatore statunitense Aaron Guzikowski, autore tra gli altri di film come Prisoners e Papillon e della serie TV The Red Road.

La produzione è stata gestita da Ridley Scott, che ha anche curato la regia dei primi due episodi, mettendo la firma alla serie, marcando il proprio stile visivo, rispettato in seguito dai registi che hanno preso il suo posto nelle puntate successive (tra loro anche il figlio, Luke Scott).

Il cast

Amanda Collin - Madre/Lamia

Abubakar Salim - del Padre

Winta McGrath - il bambino Campion

Niamh Algar - Sue

Travis Fimmel - Marcus

Jordan Loughran - Tempest

Felix Jamieson - Paul

Ethan Hazzard - Hunter

Aasiya Shah - Holly

Ivy Wong -Vita

Matias Varela - Lucius

La coppia protagonista

Madre e Padre, sono due androidi programmati per allevare ed educare i bimbi umani di Kepler, il mondo in cui si ritrovano dopo la fuga dalla Terra, devastata dalla guerra. Potremmo definirli due intelligenze artificiali con sentimenti umani che caratterizzano spesso il postumanesimo nei romanzi, film e serie tv.

Madre è il primo androide protagonista di uno show televisivo, che puntata dopo puntata diventerà sempre più umanizzata, destinata a sentire sempre più sensazioni, pensieri e a provare sentimenti per gli umani, come ad esempio per il bambino che crescerà insieme a Padre, ossia Campion.

Analogie con la saga Alien

In molti, dopo aver visto i primi due episodi e, aspettandosi una connessione con un ex capolavoro dello stesso Scott, hanno penato che la serie tv Raised by Wolves fosse un sequel – o prequel, o spin-off – di Alien. Va detto che sono evidenti le analogie con il soggetto di I am Mother (se volete vederlo, è disponibile su Netflix), ma Raised by Wolves è una storia a sé, originale nel soggetto e nella trama.

Non è il solito remake, o un procedural basato su formati già visti e riproposti. Perché, quindi, Raised by Wolves ci ricorda qualcosa che abbiamo già visto, di familiare? I rimandi alla saga cinematografica di Alien ci sono, ma, come ha confermato lo stesso Ridely Scott - e chi siamo noi per non credere al maestro?- Raised by Wolves non è assolutamente un sequel, prequel, o spin-off, di Alien, ma ha elementi che lo ricordano e che conquistano i fan del colossal fantascienfico più famoso, soprattutto per quanto riguarda le ambientazioni, le figure degli androidi protagonisti e la narrazione.

Dove guardare la serie

Le puntate di Raised by Wolves – Una nuova umanità sono disponibili in diretta su Sky Atlantic (è quindi necessario essere abbonati a Sky). Se volete seguire gli episodi su un device connesso alla rete, potete utilizzare l’app Sky Go scaricabile gratuitamente. Se avete una Smart TV potete guardare la serie tv sul televisore grazie al servizio on demand NOW TV