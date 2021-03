C ome far allungare i capelli più velocemente? Una soluzione è conoscere la regola del 3-3-3 che spiega il ciclo di vita del capello dettagliatamente.

Quando si chiede alle donne cosa vorrebbero cambiare dei loro capelli quasi sempre la risposta è la lunghezza. Tutte desideriamo una chioma lunga, sana, forte e luminosa ma come si possono far crescere rapidamente i capelli?

I miti legati alla crescita del capello sono numerosi, qualcuno con un fondo di verità e altri puramente inventati ma frutto di tradizioni popolari. C’è chi dice che per far crescere rapidamente i capelli siano necessari tagli regolari e chi invece rifiuta anche la spuntatina in modo categorico.

Il ciclo di vita dei capelli dopo essere stato studiato attentamente è stato suddiviso in tre fasi. La prima detta Anagen, che corrisponde alla nascita e crescita del capello, la seconda detta Catagen in cui i capelli smettono di ricevere il flusso sanguigno e la terza detta Telogen in cui i capelli cadono per lasciare spazio a quelli nuovi.

Le tre fasi sono legate da un criterio di proporzionalità che ha dato il nome a quella che oggi conosciamo come regola del 3-3-3: la prima ha una durata di 3 anni, la seconda di 3 settimane e la terza di 3 mesi.

Secondo alcuni studi i capelli crescono di circa 1 cm o 1,5 cm al mese purché non si manifestino squilibri ormonali, situazioni di stress o condizioni patologiche.

Come funziona la crescita dei capelli?

Prima di comprendere come funzioni la crescita dei capelli bisogna comprendere la loro struttura; fondamentalmente il capello è composto da due parti: il follicolo pilifero e il fusto. Il follicolo pilifero si trova sotto al cuoio capelluto ed è costituito dalla papilla e dal bulbo; se il bulbo contiene le cellule attive che fanno crescere i capelli, la papilla ha il compito di favorire l’afflusso di sangue al follicolo.

Il fusto è ciò che vediamo esternamente, quella che è la lunghezza effettiva del capello. Il fusto è costituito da una proteina nota a tutti con il nome di cheratina.

Una curiosità: ognuno di noi ha circa 100.000 follicoli piliferi sul cuoio capelluto… quindi niente panico se ne vedi molti sulla spazzola, è normale avere un ricambio costante; si conta come normale una perdita di circa 100 capelli al giorno. La regola del 3-3-3 rappresenta il rapporto proporzionale tra le tre fasi del ciclo della vita dei capelli che si alternano come tappe distinte.

Le tre fasi alternano quindi periodi di crescita ad altre di stasi e perdita, dando il via a quello che viene chiamato ciclo di vita del capello.

Il ciclo di vita dei capelli

I capelli hanno una vita propria basata fondamentalmente su tre fasi: il ciclo di formazione e nascita, quello di sviluppo e la conclusiva con arresto e caduta. Quella che viene chiamata regola del 3-3-3 è composta quindi da una prima fase detta anagen, una seconda detta catagen e una terza chiamata telogen.

A differenza di altre cellule, quelle del follicolo pilifero non vengono rimpiazzate in modo automatico ma hanno proprio tre fasi ben chiare identificate che non corrispondono ad un continuum.

Quello che possiamo chiamare ciclo di vita del capello si articola quindi in tre diverse fasi e per una crescita ottimale del capello è bene che si resti il più a lungo possibile nella prima fase, quella detta Anagen. Come? Si può supportare la crescita dei capelli con uno stile di vita più sano e utilizzando prodotti e integratori specifici.

La regola del 3-3-3: qualche curiosità

Le tre fasi chiamate Anagen, Catagen e Telogen sono legate da una proporzione che dà il nome alla regola del 3-3-3. La prima fase si stima che duri circa 3 anni, la Catagen circa 3 settimane mentre la Telogen ha una durata stimata di 3 mesi.

La regola del 3-3-3: la fase Anagen

La prima fase del ciclo di vita dei capelli viene detta Anagen, si tratta del periodo di allungamento in cui le cellule del bulbo pilifero si dividono per dare vita alla crescita di nuovi capelli.

Secondo i dati scientifici si stima che i capelli crescano dalla radice per una media che varia dai 2 ai 7 anni prima che i follicoli diventino dormienti. La durata di questa fase dipende fondamentalmente dalla lunghezza massima dei capelli che varia a seconda della genetica e dell’età ma può essere rafforzata con uno stile di vita equilibrato e con l’utilizzo di prodotti specifici.

La regola del 3-3-3: la fase Catagen

La seconda fase della regola del 3-3-3 viene detta Catagen ed è estremamente rapida poiché dura meno di un mese, si stima dalle 2 alle 3 settimane. Durante la fase Catagen i capelli smettono di crescere e smettono di ricevere flusso sanguigno.

La regola del 3-3-3: la fase Telogen

Nella terza ed ultima fase del ciclo di vita del capello chiamata Telogen, i capelli iniziano con un periodo di stasi che può durare fino ad un massimo di tre mesi. Trascorso questo tempo i capelli cadranno per lasciare posto ai nuovi capelli già pronti a cogliere il nutrimento necessario dal follicolo pilifero.