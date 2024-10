Con l’arrivo della stagione autunnale ti sei resa conto di star perdendo sempre più capelli? Non preoccuparti, è tutto normale. Durante il passaggio di stagione, che sia autunno o primavera, le persone si trovano ad affrontare la caduta dei capelli, un ricambio fisiologico naturale. La durata di questo fenomeno dipende da persona a persona, ma normalmente non supera i due-tre mesi. Anche se è poco piacevole passare la mano tra le chiome e vedere quante ciocche rimangono tra le dita o sul pettine, ci dobbiamo sempre ricordare che poi crescono più belli e forti di prima. Vediamo allora le cause, rimedi e le cure per affrontare la caduta dei capelli.

Caduta dei capelli

La caduta dei capelli rappresenta un processo fisiologico, pertanto non deve spaventare particolarmente. Ogni giorno, infatti, possono cadere tra i 60 e i 100 capelli, ma in alcuni periodi dell’anno, come i cambi di stagione, possono arrivare fino a 200. Tuttavia, quando il numero dei capelli perso è veramente eccessivo e di gran lunga superiore ai 100 al giorno, allora, è il caso di rivolgersi ad un esperto del settore. I motivi che possono portare alla caduta dei capelli sono davvero tanti, ma per fortuna è possibile contrastarla con diversi rimedi.

Caduta dei capelli: le cause

Le cause della caduta dei capelli possono essere numerose.

Sbalzi ormonali . Un cambiamento repentino del dosaggio ormonale, come ad esempio nel caso di una gravidanza o della menopausa, può incidere negativamente sulla salute del capello provocandone la perdita. In menopausa si verifica una diminuzione del tasso degli estrogeni e di conseguenza un aumento degli androgeni che, in chi ha una predisposizione, causa la caduta soprattutto nella zona delle tempie e della fronte. Ci sono donne poi che si ritrovano ad affrontare il problema durante l’allattamento e qui la colpa è soprattutto della prolattina che altera il normale equilibrio degli ormoni femminili.

. Un cambiamento repentino del dosaggio ormonale, come ad esempio nel caso di una gravidanza o della menopausa, può incidere negativamente sulla salute del capello provocandone la perdita. In menopausa si verifica una diminuzione del tasso degli estrogeni e di conseguenza un aumento degli androgeni che, in chi ha una predisposizione, causa la caduta soprattutto nella zona delle tempie e della fronte. Ci sono donne poi che si ritrovano ad affrontare il problema durante l’allattamento e qui la colpa è soprattutto della prolattina che altera il normale equilibrio degli ormoni femminili. Mancanza di vitamine . Una dieta che non ci permetta di assumere un quantitativo sufficiente di vitamine, e in particolare la vitamina A, ci predispone alla caduta dei capelli

. Una dieta che non ci permetta di assumere un quantitativo sufficiente di vitamine, e in particolare la vitamina A, ci predispone alla caduta dei capelli Ereditarietà . Purtroppo la caduta dei capelli è anche legata a fattori genetici, per cui una predisposizione di un genitore e la familiarità possono essere determinanti.

. Purtroppo la caduta dei capelli è anche legata a fattori genetici, per cui una predisposizione di un genitore e la familiarità possono essere determinanti. Tiroide . Se questa ghiandola funziona male, può produrre troppi ormoni tiroidei oppure pochi. E l’alterazione si ripercuote sulle cellule del capello.

. Se questa ghiandola funziona male, può produrre troppi ormoni tiroidei oppure pochi. E l’alterazione si ripercuote sulle cellule del capello. Dieta rigida . Ad alcune donne bastano due settimane di alimentazione squilibrata per togliere ai capelli le sostanze che sono indispensabili al loro ciclo vitale.

. Ad alcune donne bastano due settimane di alimentazione squilibrata per togliere ai capelli le sostanze che sono indispensabili al loro ciclo vitale. Carenza di zinco. Allo zinco dobbiamo la formazione della cheratina, sostanza indispensabile per i capelli, un calo dei suoi normali livelli può portare alla caduta del capello

Caduta dei capelli da stress

Un periodo di ansia, tensioni e troppo stress, associato a stanchezza fisica, mentale ed un affaticamento generale possono causare la perdita improvvisa dei capelli che può durare anche a lungo. Le tensioni esagerate e prolungate provocano un aumento nell’organismo della proteina P53 che fa cadere i capelli sani, nel pieno della loro vitalità. Bisogna, allora, rallentare i ritmi frenetici della vita quotidiana. Imparare a rilassarsi e a placare le angosce. Proviamo alcune soluzioni naturali: passeggiare all’aria aperta o iscriversi ad un corso di yoga, provare tecniche di meditazione e respirazione o fare delle sedute di analisi per gestire l’ansia. Forti e prolungati periodi di stress possono causare anche l’alopecia da stress che si manifesta con il diradamento dei capelli a livello di tutto il cuoio capelluto e soprattutto nell’area centrale dalla parte frontale al vertice della testa.

Caduta dei capelli stagionale

Crescita, caduta e ricrescita dei capelli, è un “ciclo vitale” che si ripete circa 20 volte durante l’esistenza di un individuo, la cui durata è mediamente dai 2 ai 7 anni. Se la caduta rientra nel cosiddetto fenomeno di “ricambio” naturale non dobbiamo allarmarci. Nel passaggio di stagione assistiamo sia per gli uomini che per le donne al rinnovo fisiologico del capello e ad un’abbondante caduta. In questi mesi i capelli sono in fase chiamata telogen, ossia hanno terminano il ciclo di ricrescita, mentre i follicoli sono in procinto di produrne altri. Il nostro corpo è davvero una macchina perfetta e lo dimostra una volta di più nel caso del ricambio naturale dei capelli che avviene non tutto in una volta, ma che interessa prima alcuni follicoli e poi altri, così che non si creino mai delle zone con capelli radi, ma la chioma appaia sempre folta. In genere quando il ricambio è dovuto alla stagionalità si perdono intorno ai 50/100 capelli al giorno, anche se questo conto non può essere preciso perché intervengono azioni particolari (l’uso della spazzola, lo shampoo) che magari accelerano e staccano alcuni capelli in più.

Caduta dei capelli: quando preoccuparsi

Se si perdono più di 100 capelli al giorno per un periodo che supera i 2 mesi è il caso di preoccuparsi. Si iniziano del resto a notare delle zone in cui il cuoio capelluto è scoperto e non è pertanto difficile rendersi conto che c’è qualcosa che non va. Ci sono anche dei chiari segnali come la presenza di prurito, dolore al cuoio capelluto e capelli grassi che fanno capire che la perdita dei capelli è dovuta ad un problema patologico. Quando non compare una ricrescita uguale e continua, siamo di fronte ad una caduta patologica che potrebbe trasformarsi successivamente in una calvizie. In queste situazioni è sempre necessario rivolgersi ad uno specialista, il medico tricologo che determinerà le cause responsabili del problema.

Esami da fare

Tricogramma . È certamente l’esame più conosciuto per quanto riguarda la diagnosi dei problemi correlati alla caduta dei capelli e serve a determinare se l’alternanza fra capelli in caduta e in ricrescita è bilanciata

. È certamente l’esame più conosciuto per quanto riguarda la diagnosi dei problemi correlati alla caduta dei capelli e serve a determinare se l’alternanza fra capelli in caduta e in ricrescita è bilanciata Videodermatoscopia . Permette di valutare lo stato del cuoio capelluto e alcuni aspetti quali il diametro del capello e la densità dei follicoli.

. Permette di valutare lo stato del e alcuni aspetti quali il diametro del capello e la densità dei follicoli. Mineralogramma . Serve a valutare la concentrazione di determinati minerali all’interno del capello, fra cui calcio, potassio e magnesio

. Serve a valutare la concentrazione di determinati minerali all’interno del capello, fra cui calcio, potassio e magnesio Pull test. Ha un nome altisonante ma è in realtà un esame piuttosto semplice che consiste nel fare un leggero tiraggio ai capelli in varie aree della testa e verificare quanti di essi si strappano

Caduta dei capelli: rimedi naturali

I capelli rispecchiano il nostro stato di salute, quindi partendo dalla regola numero uno, e cioè vivere bene rispettando il nostro organismo, ci sono alcuni rimedi naturali, impacchi e maschere per rinforzare e diminuire l’eccessiva caduta:

Seguire una dieta alimentare equilibrata . Portare in tavola cibi ricchi di vitamine B, E e C e sali minerali tra cui zinco e ferro, in modo da accelerare la fase di ricrescita. Via libera a frutta e verdura di stagione, latticini, pesce azzurro, legumi, uova e pasta integrale. Evitare fumo, alcool e caffeina. Se l’apporto nutrizionale non basta, anche il cuoio capelluto ne risentirà;

. Portare in tavola cibi ricchi di vitamine B, E e C e sali minerali tra cui zinco e ferro, in modo da accelerare la fase di ricrescita. Via libera a frutta e verdura di stagione, latticini, pesce azzurro, legumi, uova e pasta integrale. Evitare fumo, alcool e caffeina. Se l’apporto nutrizionale non basta, anche il cuoio capelluto ne risentirà; Omega 3 : combattono la secchezza cutanea e la caduta dei capelli, fornendo idratazione alla cute e al cuoio capelluto. Gli alimenti ricchi di Omega 3 sono noci, mandorle, arachidi, cacao, molluschi e asparagi;

: combattono la secchezza cutanea e la caduta dei capelli, fornendo idratazione alla cute e al cuoio capelluto. Gli alimenti ricchi di Omega 3 sono noci, mandorle, arachidi, cacao, molluschi e asparagi; Proteine . Stare attente ad assumere abbastanza proteine nel regime alimentare, fondamentali per rafforzare e sostenere la crescita dei capelli;

. Stare attente ad assumere abbastanza proteine nel regime alimentare, fondamentali per rafforzare e sostenere la crescita dei capelli; Assumere degli integratori alimentari ricchi di vitamine del gruppo B e sali minerali . Il magnesio e il potassio rinforzano i capelli e aiutano l’organismo ad affrontare e ridurre quel senso stanchezza e affaticamento tipico del cambio di stagione.

. Il magnesio e il potassio rinforzano i capelli e aiutano l’organismo ad affrontare e ridurre quel senso stanchezza e affaticamento tipico del cambio di stagione. La pettinatura giusta. Per prevenire la caduta dei capelli è fondamentale utilizzare anche la spazzola adatta, ma quale? Quelle in setole naturali o in setole di cinghiale sono perfette quando i capelli sono indeboliti. Spazzolali sempre dal basso verso l’alto per non strapparli o stressarli troppo. Attenzione anche all’acconciatura, se siete soliti fare la coda di cavallo, cercate di non stringere in maniera eccessiva l’elastico.

Caduta dei capelli: i cibi alleati

Come abbiamo visto, per prevenire la caduta dei capelli è importante agire su diversi fronti, a partire da quello alimentare. Quando noti che, nonostante il cambio di stagione, troppi capelli restano attaccati alla spazzola, potresti avere una carenza di vitamine. È importante seguire una corretta dieta per migliorare l’aspetto e la salute della chioma: mangiando i giusti alimenti puoi influenzarne la crescita, la lucentezza e persino la probabilità che diventino bianchi. Vediamo 6 cibi ottimi che possono aiutarti a bloccare la caduta dei capelli.

Tè verde

Il tè verde è una delle bevande più apprezzate al mondo e regala tanti benefici per la salute. Oltre ad aiutare ogni cellula del nostro organismo e a migliorare la salute del cuore, il tè verde è il re degli antiossidanti, antiage e drenanti. Preserva la salute della pelle, previene la caduta dei capelli e supporta la crescita di nuovi, aiutando in caso di cute secca e forfora.

Oltre a bere almeno una tazza al giorno, puoi fare un semplice impacco di benessere. Dopo aver lavato i capelli, immergili nel tè verde e lasciali in posa per 10 minuti, poi risciacquali con l’acqua fredda. Ripeti per 2 o 3 volte alla settimana.

Olio di cocco e jojoba

L’olio di cocco comunemente usato per cucinare è un prodotto naturale che fa bene alla bellezza e migliora la salute dei tuoi capelli, eliminando le doppie punte e nutrendoli in caso di secchezza. E ricordati: un cuoio capelluto secco può sviluppare la forfora che può favorire la caduta dei capelli.

Tra i trattamenti naturali per la perdita dei capelli c’è anche l’olio di jojoba, molto utile per idratare i follicoli piliferi del cuoio capelluto. Applica 2 o 3 cucchiai di olio di cocco sui capelli puliti massaggiando per 45 minuti.

Cipolle (e altri cibi ricchi di quercetina)

Le cipolle bianche, nonostante contengano poche calorie, vantano un alto contenuto di antiossidanti, come la quercetina. Sono un ottimo rimedio per contrastare la perdita dei capelli anche perché contengono zolfo, che aiuta a migliorare la circolazione sanguigna. La cipolla aumenta, inoltre, la produzione di collagene ed esercita proprietà antibatteriche, combattendo le infezioni del cuoio capelluto.

Mangia tante cipolle, altrimenti applica il succo di cipolla sui capelli e lascialo riposare per 15 minuti. Quindi risciacqua bene con lo shampoo. Altre frutta e verdure ricche di quercetina sono asparagi, spinaci, cavoli, mele.

Bietole

Le verdure a foglia verde, come le bietole, sono ricche di antiossidanti e contengono ferro, nutriente essenziale per rafforzare i capelli e per favorirne la crescita. Non solo. Le bietole possiedono una gran quantità di vitamina A e vitamina C, importanti per la produzione di sebo, sostanza oleosa prodotta dai follicoli piliferi indispensabile per la crescita dei capelli. La mancanza di un’adeguata produzione di sebo può essere la causa di danni ai follicoli e della caduta del capello. Ecco perché è importante inserire nella tua dieta verdure come bietole, ma anche cavoletti di Bruxelles, spinaci e rucola.

Peperoncino

Il peperoncino, oltre a rallentare la caduta dei capelli, è un ottimo stimolante della circolazione sanguigna nel cuoio capelluto. Il peperoncino cayenne contiene capsaicina, che provoca un intenso flusso sanguigno. Questa sostanza favorisce la ricrescita dei capelli e soprattutto ne previene la caduta.

Legumi

I legumi, come fagioli, ceci e lenticchie, sono molto importanti per il benessere dell’organismo. Ricchi di proprietà nutrizionali, i legumi potenziano la crescita, lo sviluppo e la cura dei capelli. Sono alimenti che contengono proteine vegetali e forniscono ferro, zinco e biotina. Si raccomanda di mangiarli almeno tre volte alla settimana. Ottimi da gustare a tavola sono, inoltre, privi di grassi saturi che fanno male al cuore.

Caduta dei capelli: trattamenti naturali

Vediamo ora i trattamenti naturali per contrastare la caduta dei capelli.

Impacco con l’aceto di mele

Il primo trattamento naturale per fermare la caduta dei capelli è a base di aceto di mele. Basta fare un impacco da applicare durante lo shampoo, precisamente dopo aver utilizzato il balsamo. Il composto deve essere costituito da una parte di aceto e due di acqua. Questo trattamento non va utilizzato assiduamente, anche perché il cuoio capelluto potrebbe seccarsi eccessivamente.

Maschera all’olio d’oliva

L’olio d’oliva, utilizzato insieme allo zenzero, è un ottimo alleato per attenuare la caduta dei capelli. Per questo ti consigliamo di fare, almeno una volta alla settimana, una maschera composta da questi ingredienti.

In una ciotola unisci 15 grammi di zenzero grattugiato e 15 grammi di olio d’oliva. Amalgama il tutto e distribuiscilo sulla cute e sulla lunghezza dei capelli. Lascia in posa per mezzora e risciacqua. È preferibile compiere questa operazione prima dello shampoo.

Succo di aloe vera

Un altro ingrediente naturale che puoi utilizzare per contrastare la caduta dei capelli è l’aloe vera. Tutto quello che devi fare è estrarre il succo dalle sue foglie e utilizzarlo come shampoo o balsamo, l’importante è lasciarlo agire per alcuni minuti.

Olio di Argan

L’olio di argan è ricco di vitamina E, quindi non solo aiuta ad attenuare la caduta dei capelli, ma ne favorisce la ricrescita. Per avere un risultato super efficace lascia in infusione, per un’ora, qualche goccia di olio di argan insieme a uno spicchio d’aglio. Applica la soluzione prima dello shampoo, massaggiandola delicatamente sulla cute.

Impacco con olio di cocco

L’olio di cocco è un ottimo prodotto per porre rimedio alla caduta dei capelli. Per ottenere una buona efficacia, ti consigliamo di utilizzarlo insieme alla salvia.

Dovrai far bollire alcune foglie di quest’ultima insieme all’olio di cocco. Quando il composto si sarà raffreddato, applicalo sul cuoio capelluto, lascia agire per alcuni minuti e risciacqua.

Olio di mandorle

L’olio di mandorle può essere utilizzato in diversi modi per contrastare la caduta dei capelli. Si possono creare diversi abbinamenti insieme ad altri ingredienti naturali, tra questi ti segnaliamo il limone.

In una ciotola miscela 30 ml di olio di mandorle e 10 ml di succo di limone. Applica sui capelli e sulla cute e lascia agire per 30 minuti. Successivamente lava i capelli con uno shampoo delicato.

Olio di Amla

L’olio di Amla è un prodotto molto conosciuto in India. Ha diversi benefici, tra cui contrastare la caduta dei capelli. Basta massaggiare alcune gocce di quest’olio sulla cute, successivamente lascialo agire per almeno 30 minuti. Ripeti l’operazione almeno due volte a settimana.

Maschera all’avocado

Anche l’avocado è consigliato in caso di perdita di capelli. Infatti, grazie alle sue tantissime proprietà, si presta facilmente per la creazione di una maschera. Dovrai semplicemente, con l’ausilio di un mixer, frullare la polpa di un avocado e applicarla sui capelli umidi. Lascia agire per 30 minuti e risciacqua.

Il fieno greco

Il fieno greco è un ottimo rimedio naturale anticaduta. Inoltre favorisce la ricrescita dei capelli.

In una ciotola aggiungi 15 grammi di fieno greco e un quarto di litro di acqua. Lascialo riposare per 12 ore. Successivamente applica sui capelli e lascia in posa per un’ora. Risciacqua abbondantemente.

I semi di lino

Anche i semi di lino sono un ottimo espediente per risolvere il problema della caduta dei capelli. In una pentola porta a ebollizione dell’acqua (circa un litro). Aggiungi 15 grammi di semi di lino e lascia cuocere per due minuti. Lascia raffreddare, filtra e aggiungi 45 ml di succo di limone. Applica sui capelli bagnati.

Caduta dei capelli: come usare lo shampoo

Usa una quantità che va da un cucchiaio, se sono corti, a tre quando sono molto lunghi; diluisci il prodotto in poca acqua, massaggia la soluzione sul cuoio capelluto in modo da aiutare la circolazione del microcircolo e risciacqua con acqua tiepida. Utilizza il balsamo oppure una lozione: rendono i capelli più docili e pettinabili. Ed evitano quindi il rischio di sfibrare la capigliatura nel tentativo di sciogliere i nodi. Tampona bene e asciuga con aria tiepida se utilizzi il phon. Tienilo a una distanza di circa 40 centimetri dalla testa, così non rischi di “stressare” i capelli.

Caduta dei capelli: le maschere

L’uso di maschere contro la perdita dei capelli è abbastanza frequente poiché forniscono micronutrienti il ​​cui deficit è associato alla caduta dei capelli. È anche consigliabile utilizzare uno shampoo specifico. In questa lista sanno illustrate le migliori maschere rinforzanti contro la caduta dei capelli che puoi trovare in commercio.

Maschera Kérastase

La prestigiosa ditta Kérastase propone un trattamento intensivo di sei settimane basato su una maschera che ripara e rinforza la fibra capillare. Questa maschera contiene Aminexil, che crea una barriera protettiva, Stimola la moltiplicazione dei fibroblasti fondamentali nell’elasticità dei capelli presenta inoltre L-Carnosina, Moringa e Vitamina E che agiscono come antiossidante. Deve essere applicata tre volte a settimana sui capelli bagnati.

Maschera L’Oreal

Con una formula che combina Aminexil con Omega 3, questa maschera anti-caduta L’Oreal è molto competitiva in termini di rapporto qualità-prezzo. Uno dei suoi punti di forza è la sua applicazione. Il suo utilizzo è molto semplice: dopo aver lavato i capelli, massaggia il cuoio capelluto mentre applichi la maschera. Devi attendere almeno 15 minuti prima di risciacquarla.

Maschera Apivita

Creato appositamente per i capelli maschili, questa maschera Apivita a base di estratto di propoli e proteine ​​del lupino combinato con 4 vitamine, rafforza il cuoio capelluto indebolito, per prevenire la caduta dei capelli e, contemporaneamente, rafforzare la crescita dei capelli dalla radice. Ciò si ottiene regolando il grasso in eccesso e migliorando la micro-circolazione dell’area.

Maschera Alpecin

La linea di prodotti Alpecin, specialisti in alopecia maschile, propone questa maschera a doppio effetto. Da un lato, elimina la forfora perché contiene acido salicilico con azione antinfiammatoria immediata. Esfolia delicatamente e lenisce il cuoio capelluto e allo stesso tempo contiene caffeina che stimola la zona.

Maschera Philip Kingsley

Questa maschera attiva la circolazione sanguigna per aiutare ad ottenere una migliore consistenza dei capelli, grazie alla sua composizione con vitamine, minerali e menta. Si consiglia di applicare la maschera una volta alla settimana, lasciandola in posa per 20 minuti dopo aver massaggiato il cuoio capelluto; risciacquarla bene.