I fan di Sailor Moon potranno finalmente rivivere un altro capitolo tratto dai celebri Manga: arriva il nuovo film dedicato alla paladina e alle sue amiche.

Per i nati degli anni ’90 si avvicina una data importante: dal 3 giugno è possibile tornare indietro nel tempo gustandosi Sailor Moon Eternal – Il film diviso in due parti e disponibile per gli abbonati Netflix. La paladina che veste alla marinara e le sue fedeli amiche sono pronte ancora una volta a salvare il mondo dal male con effetti speciali e trasformazioni che i fan ricorderanno benissimo.

La trama

Sailor Moon Eternal è il film in uscita su Netflix che tratta della quarta parte del manga e ha come sempre una trama in cui le paladine difendono il bene dal male. Le guerriere dell’amore e della giustizia in questo doppio film combattono il misterioso circo della Luna spenta e scoprono nuovi poteri.

Il trailer

Al momento non sono disponibili tantissime preview e molti spoiler ma Netflix ha già condiviso il trailer ufficiale per conquistare l’attenzione dei fan. Sorvolata la polemica sul cambio di voce, la guerriera dell’amore e della giustizia è pronta a far battere il cuore delle persone cresciute negli anni ’90 insieme all’inseparabile gatta parlante Luna.

A differenza delle proposte precedenti il film proposto da Netflix è estremamente fedele alle storie proposte nei fumetti e si adatta sicuramente ad un pubblico più adulto cresciuto con il cartone cult degli anni ’90.

Quando esce il film di Sailor Moon su Netflix

La data comunicata ufficialmente è il 3 giugno per tutto il mondo, ad esclusione del Giappone. In Italia quindi dal 3 giugno è possibile vedere Sailor Moon Eternal, il film dedicato alla paladina famosa negli anni ’90 e che tornerà a far battere il cuore degli abbonati di Netflix. Al grido di “Siamo venute qui per punirti in nome della Luna” la combattente che veste alla marinara è pronta a tenere compagnia ai fan del manga.

Sailor Moon: l’ambientazione del film

Sailor Moon Eternal è il sequel del celebre Sailor Moon Crystal e si ispira ai famosi manga di Naoko Takeuchi; il film in uscita su Netflix adatta in due parti i cinque volumi successivi ai 12 che hanno ispirato il primo film.

Il film diviso in due parti diretto da Chiaki Kon sceglie il Giappone come ambientazione e si adatta fedelmente al manga Dead Moon e prosegue la narrazione dopo le prime stagioni di Sailor Moon Crystal realizzata in occasione del ventunesimo anniversario.

Sailor Moon e i suoi aiutanti

Ad aiutare Sailor Moon a sconfiggere il male le sue inseparabili compagne: Sailor Mercury, Sailor Mars, Sailor Jupiter e Sailor Venus ma anche il suo grande amore Mamoru che in realtà non è altro che il celebre Milord.

Il cambio della voce della protagonista

Dopo aver avuto successo in Giappone con l’uscita ad inizio anno arriva finalmente anche da noi in Italia lasciando un po’ di amaro in bocca ai fan che hanno scoperto la mancata presenza dei doppiatori storici tra cui Elisabetta Spinelli, affidando invece la voce della protagonista a Lucrezia Marricchi.

Il cambio della professionista di riferimento è strettamente legato ad una questione di coerenza anagrafica con Sailor Moon che veste ancora i panni di una studentessa quindicenne.

Qualche curiosità in più su Sailor Moon

Sailor Moon è nota ai più come cartone animato ma in realtà nasce come Manga in Giappone e viene pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics che solo di recente l’ha riadattata nella Eternal Edition.

Le serie animate che abbiamo avuto modo di scoprire nella nostra giovinezza sono frutto di una forte censura; l’unica ad essersi salvata è la serie del 2014 “Sailor Moon Crystal” che con i suoi 39 episodi resta la più fedele al manga originale. In caso siate curiose di fare una maratona di una delle serie animate più amate di tutti i tempi sappiate che potete trovare gli episodi gratuitamente su Rai Play.

Sailor Moon ha rivoluzionato il concetto di eroi e non solo

Escludendo Wonder Woman, tutte le altre protagoniste di film e cartoni animati erano fanciulle da salvare ad eccezione di Lady Oscar che in un certo senso ha saputo già dare un’impronta nuova alla narrazione. Sailor Moon arriva negli anni ’90 e lascia una forte impronta rivoluzionando il concetto di eroina: lei e le sue amiche diventano non solo artefici del proprio destino ma le vere eroine in grado di salvare il mondo mosse dai sentimenti di amore e di giustizia.

Soprattutto nella versione fumetto, Sailor Moon è stata anche simbolo di lotte sociali importanti: frequenti gli amori tra donne ma anche condivisi con semplicità uomini che indossano abiti femminili.

Un fumetto che non ha solo la voglia di intrattenere ma anche di raccontare messaggi importanti quando ancora questi temi venivano poco considerati. Una curiosità in più? Sapevi che Sailor Moon in origine non era bionda ma aveva i capelli rosa? La guerriera ha visto cambiarsi il colore dei capelli più volte passando dal pink all’argento fino ad arrivare ad un classico biondo.