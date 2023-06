Serie tv da vedere nel Pride Month: 10 consigli

C elebriamo insieme il mese dell'orgoglio LGBTQIA+! Ecco una lista di serie tv arcobaleno da vedere nel Pride Month: scommettiamo che vi faranno impazzire!

Diritti, uguaglianza, amore sopra ogni cosa: giugno è il mese dell'orgoglio e della fierezza LGBTQIA+ e per celebrarlo vi proponiamo 10 serie tv da vedere nel Pride Month.

Sì, perché l'affermazione, la dignità e la maggiore visibilità della comunità LGBTQIA+ passano anche dal piccolo schermo, che ci insegna come l'amore sia amore, senza nessun limite, senza nessun preconcetto. Vi consigliamo 10 serie tv che hanno saputo rappresentare tutte le sfumature dell'amore e dell'identità senza rinunciare alla tenerezza.

Heartstopper

COURTESY OF NETFLIX © 2022

La prima serie tv da vedere nel Pride Month è Heartstopper. Segue la vita di due adolescenti alle prese con il primo amore e racconta la loro esperienza tenera e sincera.

Nata come graphic novel, questa serie ha spopolato tra i giovani ed è una delle più viste su Netflix. Se ve la siete persa, quale momento migliore per recuperarla? Ad agosto arriverà la seconda stagione. Noi non vediamo l'ora!

Young Royals

(L to R) Edvin Ryding as Willhelm; Omar Rudberg as Simon in Young Royals S2, COURTESY OF NETFLIX © 2022

Quella che nasce tra Willhelm e Simon è una storia d'amore intensa e travagliata: uno è il futuro erede del trono svedese, il secondo un immigrato di seconda generazione che frequenta il suo stesso liceo grazie ad una borsa di studio.

La serie svedese ha ottenuto un successo inaspettato grazie non solo all'altissima qualità, ma anche alla forza del messaggio più antico del mondo: amor vincit omnia. La trovate su Netflix.

Queer Eye

I protagonisti di Queer Eye COURTESY OF NETFLIX © 2022

Queer Eye è ormai approdato alla settima stagione e continua ad essere una delle serie più amate dagli utenti Netflix. Cinque uomini gay esperti in diversi settori viaggiano per gli States con l'obiettivo di cambiare la vita a chi ne ha bisogno.

Ogni episodio mostra vere e proprie rivoluzioni nel piccolo mondo di ogni protagonista. I Fab 5, grazie alle loro prospettive queer, consentono a chi si fida di loro di vedere il mondo con occhi nuovi... E perché no, anche rifarsi il look!

Grace and Frankie

Jane Fonda e Lily Tomlin nei panni delle iconiche Grace and Frankie COURTESY OF NETFLIX © 2022

Diciamolo pure: Grace and Frankie è una serie evento, una di quelle che non dovrebbe mancare al vostro portafoglio di show in streaming. Se non l'avete visto, però, questo è il momento giusto per iniziare.

Lo show rientra a pieni voti tra le serie tv da vedere nel Pride Month: parte, infatti, con la dichiarazione di omosessualità dei mariti delle protagoniste, che dopo un primo momento di spiazzamento non solo la accetteranno, ma impareranno a reinventarsi. La trovate su Netflix.

Pose

IMDB

Glitter, glam e molto altro: Pose è una serie tv brillante che si fa amare dal primo secondo, ma sa essere dura da digerire. Esplora la scena LGBTQIA+ della New York degli anni Ottanta e Novanta, alternando il fascino dei brillantini alla durezza delle cliniche di cura del'AIDS .

Con i suoi protagonisti iconici, Pose ci porta nel mondo della cultura delle balls, che ha contribuito a far affermare (e a proteggere in un periodo difficile) la comunità rainbow. La trovate su Netflix.

Euphoria

IMDB

La serie evento degli ultimi anni ruota attorno a Rue, una giovane ragazza dipendente da sostanze, alla sua ragazza transgender Jules e a tutto il loro gruppo di amiche tanto belle quanto tormentate.

Tra i temi affrontati ci sono le dipendenze, la scoperta di sé, ma anche sex work, violenza domestica, relazioni tossiche. Un must watch, ma attenzione: Sam Levinson, il regista, non risparmia i dettagli più cruenti. La trovate su Now.

Skam Italia

IMDB

Impossibile non inserire la serie ispirata all'iconico cult Norvegese che ha spopolato nella versione italiana. Skam Italia segue le vite di un gruppo di adolescenti alle prese con ogni aspetto dell'identità toccando anche la scoperta della sessualità.

Martino e Niccolò hanno fatto innamorare tutti, così come i loro amici, tanto che la serie non accenna a concludersi nonostante il modello originale avesse solo 4 stagioni.

Sex Education

COURTESY OF NETFLIX © 2022

Tra le mura del liceo, Otis e Maeve si inventano un consultorio "fai da te": si fanno pagare piccole somme e in cambio diffondono consigli su sesso e identità ai compagni confusi.

In Sex Education i protagonisti si scoprono man mano: come succede ad Adam e Eric, che hanno faticato per scoprire che dietro quello che sembrava odio vi era il sentimento più dolce. Insieme a loro, ci troviamo anche noi ed è sempre una sorpresa. La trovate su Netflix.

Ragazze elettriche

IMDB

Ispirata all'omonimo romanzo di Naomi Alderman, la serie si svolge in un futuro distopico in cui le giovani ragazze si accorgono un giorno di avere la possibilità di controllare scosse elettriche e ribaltano così i rapporti di forza tra uomini e donne.

Uscita inizialmente con una puntata a settimana su Prime, la serie mostra protagoniste donne di ogni età e dalle mille sfaccettature. Tra loro, Roxy che teme di deludere il padre ammettendo di essere lesbica o Gordie e Luanne, che usano il loro potere per darsi piacere.

Grease: the rise of the Pink Ladies

Chiudiamo le serie tv da vedere nel Pride Month con Grease: the rise of the Pink Ladies, prequel del celeberrimo musical. Le quattro protagoniste sono l'incubo dei bigotti esattamente come Rizzo e le amiche.

Tra loro, risplende Cynthia, interpretata da Ari Notartomaso, che si identifica come non binaria e rappresenta alla perfezione un personaggio dal genere non conforme. Chi l'ha detto che negli anni '50 di certe cose non si parlava?