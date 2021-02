L’evento Rai dell’anno è arrivato: da martedì 2 a sabato 6 marzo andrà in onda la settantunesima edizione della kermesse musicale più amata: Sanremo 2021. Di seguito il programma delle esibizioni, serata per serata

Dopo molti tentennamenti si è giunti alla decisione: Sanremo 2021 si farà, e mai come quest’anno ne avevamo bisogno. Il via libera del comitato tecnico ha fatto in modo che la kermesse musicale andasse in onda regolarmente nelle date previste, dal 2 al 6 marzo.

Per la prima volta quest’anno senza pubblico, ma non per questo sottotono. Si prevede un palco scenografico come non lo avevamo mai visto, che andrà ad allargarsi per tutta la platea dell’Ariston, da cui verranno rimosse le sedie.

Sono 26 i campioni in gara, due in più rispetto al 2020, oltre ad un ricco parco di ospiti, tra cui menzioniamo anche Achille Lauro e il calciatore Zlatan Ibrahimovic. Ci attende un palinsesto che ha ancora molte sorprese da rivelare. L’evento sarà composto da puntate di 5 ore, dalle 20 alle 2 a orario continuato, su Rai Uno.

Il Festival sarà diretto da Amadeus e Fiorello, con la co-conduzione di dieci donne favolose tra cui Elodie, Matilde De Angelis e Naomi Campbell. Andiamo insieme ad esplorare la programmazione di Sanremo 2021 serata per serata. In questo modo potremo essere sicuri di non perdere nemmeno una delle esibizioni degli artisti che ci interessano.

Prima serata di Sanremo 2021: martedì 2 marzo

Come di consueto, la prima serata della kermesse sarà dedicata all’ascolto delle prime 13 canzoni dei cantanti Big in gara. Il pubblico da casa, dunque, potrà finalmente godere delle esibizioni dei cantanti affermati. Sarà lui a valutarle al televoto, accanto alla giuria demoscopica, per arrivare a redigere una classifica preliminare.

Si aggiungono al palinsesto anche i primi 4 artisti che partecipano al girone delle Nuove Proposte. Le loro esibizioni verranno votate dalla giuria demoscopica e dal pubblico, e poi classificate. Solo i primi due arrivati potranno accedere alla finale di categoria, che si terrà nella quarta serata.

Seconda serata di Sanremo 2021: mercoledì 3 marzo

La seconda serata di Sanremo è dedicata all’esibizione degli altri 13 Campioni in gara. Il pubblico da casa vota la sua esibizione preferita. Al termine della serata viene stilata una classifica di tutte e 26 le canzoni in competizione in base alle preferenze esibite dalla giuria demoscopica e dal televoto.

Nel corso della seconda serata si esibiranno anche le rimanenti quattro proposte del girone Giovani. La modalità di eliminazione è diretta. Due delle canzoni meno votate saranno tagliate fuori, e le rimanenti andranno in finale.

Terza serata di Sanremo 2021: giovedì 4 marzo

La serata di giovedì 4 marzo sarà dedicata alle cover. Gli artisti potranno esibirsi da soli o insieme a ospiti musicali selezionati. Per definizione, la terza serata è quella dedicata ai duetti. I 26 cantanti della categoria Big si esibiranno in un brano d’autore, fianco a fianco di un artista italiano o straniero scelto da loro. Le esibizioni, in questo caso, vengono valutate dalla giuria composta da musicisti e coristi dell’orchestra del Festival.

Al termine dello spettacolo verrà prodotta una nuova classifica dei 26 Campioni. Essa sarà basata sulla media delle percentuali di voto tra quelli guadagnati nella serata dei duetti, e quelli ottenuti durante l'esibizione nella prima o nella seconda serata.

Quarta serata: venerdì 5 marzo 2021, finale Nuove Proposte

La serata di venerdì prevede l’esibizione di tutti e 26 i Campioni in gara, con le rispettive canzoni valutate dalla giuria stampa, TV, radio e web. A questo punto verrà stilata una nuova classifica a seguito dei voti ottenuti complessivamente fino a questo momento, sulla base delle medie tra le percentuali di voto.

La serata di venerdì prevede inoltre la finale delle Nuove Proposte. Le canzoni in gara saranno quattro, e verranno valutate attraverso i canali della giuria demoscopica, dal pubblico in televoto e dalla stampa, dalla radio e dal web. Al termine del voto, verrà proclamato il vincitore delle Nuove Proposte.

Quinta serata: sabato 6 marzo 2021, la finale dei Big

Il programma della finale del Festival di Sanremo 2021 prevede l’esibizione, ancora una volta, di tutti e 26 i campioni, i quali saranno votati nuovamente dalla giuria demoscopica, dal pubblico, dalla stampa e dal web. Le preferenze andranno a sommarsi a quelle della serata precedente, andando a determinare la classifica finale.

Le tre canzoni che otterranno il punteggio più alto verranno riproposte, dal vivo o in registrata, per poi procedere a una nuova e ultima fase di votazioni. Le modalità saranno le stesse di cui sopra. Il risultato di questa votazione sarà l’ago della bilancia per determinare il podio. L’artista che avrà ottenuto più preferenze si aggiudicherà il titolo di vincitore del Festival di Sanremo 2021.

Verranno nominati anche secondo e terzo classificato. Questo terzetto rivestirà, come sempre, un ruolo molto importante nel palinsesto musicale delle radio nelle settimane successive alla kermesse.