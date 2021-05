Perché scegliere l’username giusto sui social è importante e come farlo bene

P otrebbe sembrare banale, ma la scelta dello username corretto da associare al tuo account social è fondamentale perché tu lo utilizzi nel modo migliore. Scopriamo insieme come fare

Quanto tempo dedichi alla scelta del tuo username sui social network? Magari solo qualche secondo? Non temere, non sei la sola. Per la maggior parte di noi, la decisione del nome utente passa spesso in secondo piano e avviene con poca fantasia.

Inoltre, sei solita utilizzare sempre lo stesso nick, quello che hai scelto per la mail o per le altre piattaforme online. Sappi che quello è il tuo primo biglietto da visita e – quindi – d’ora in poi dovrai prestargli la giusta attenzione.

Per semplificare la tua vita digitale, esistono consigli ma anche suggeritori di nomi utente che puoi utilizzare per scegliere il tuo username perfetto, quello che sappia rispecchiare la tua identità ma anche la tua personalità. Ecco i nostri consigli per compiere la tua scelta al meglio e senza sbagliare.

Perché scegliere lo username giusto

I nomi utente possono essere utilizzati per creare profili di ogni tipo, quindi saranno impiegati per molteplici scopi. Ricorda che lo username non è solo associato al tuo profilo personale, ma – talvolta – anche all’account professionale che hai appena deciso di aprire sulle diverse piattaforme.

Uno studio è stato il grado di scoprire le identità reali per il 42% delle volte, solo con un semplice incrocio di nomi utente. Se ti stai chiedendo come questo sia possibile, tieni presente che i tecnici sono molto scaltri e – allo stesso modo – lo sono i responsabili dei più disparati reati informatici.

Tieni quindi presente che le tue informazioni sono esposte e sono presenti sui gruppi e sui siti web. Inoltre, questi dati sono presenti sulla cronologia del tuo browser. Per tutti questi motivi, è importante che tu scelga bene il tuo nome utente.

I tuoi dati sensibili sono inoltre presenti sui social network ai quali sei iscritta. Ed è da queste piattaforme che si possono estrarre tutte le informazioni di cui si ha bisogno, comprese le tue password. Ricorda che i social sono il primo luogo virtuale in cui iniziano le prime fasi di hackeraggio, poiché è più facile che le persone abbassino la guardia.

Quindi, prima di spargere informazioni personali, è bene che tu ti prenda un po’ di tempo per scegliere il nome utente appropriato e che sia diverso per ogni nuovo account. Prendi anche in considerazione la possibilità di accedere ai vecchi account e aggiornali con nuovi nomi utente, diversi da quelli già impostati.

Come scegliere il nome utente

Nessun suggerimento dovrà apparirti banale. Ricorda che, per quanto possa sembrarti innocua, ogni azione compiuta in rete non sarà dimenticata dal sistema. Prima di scegliere il tuo nome utente, rifletti su questi consigli che stiamo per mettere a tua disposizione.

Non utilizzare il tuo nome completo

Quante volte l’hai fatto? Ti è sempre sembrato che bastasse un underscore per renderlo unico ma - invece – è stato il miglior modo per esporre i tuoi dati e rendere scoperti i tuoi profili sui social. Per il tuo nome utente, prendi in considerazione le tue passioni e quello che ti caratterizza. Scegli qualcosa di unico, anche se potrebbe essere bizzarro: quello sarà il tuo primo biglietto da visita.

Non usare il nome utente dell’e-mail

Ogni username non dovrebbe essere usato più di una volta. Dimentica subito di usare il nome utente che hai scelto per la mail, che è quello che ti espone maggiormente a rischi e – in più – non dice niente su di te e sulla tua personalità. Dovresti anche considerare di utilizzare un nick che si appropriato per la destinazione d’uso della tua posta elettronica.

Non usare la stessa combinazione di username e password

Scegli soluzioni alternative per tutti i tuoi profili. Tieni separati i conti finanziari optando per qualcosa di unico e che solo tu conosci. Ricorda che non è così remoto che i tuoi dati rimangano esposti. Per quanto riguarda la password, considera di cambiarla spesso in modo da rimanere protetta.

Non usare username troppo fantasiosi

È inutile che faccia uno sforzo di fantasia per scegliere un nome utente originale se poi lo utilizzi su tutte le piattaforme. Opta, invece, per uno username che sia esplicativo della tua personalità ma che si anche semplice da ricordare.

Usa un generatore di nomi utente

Se non hai proprio fantasia, o se hai tanti account da aprire, puoi ricorrere a un generatore di nomi utenti che ti aiuterà nell’impresa. Ce ne sono per tutti i gusti, sia con la scelta dal menu a tendina sia con l’inserimento di una parola preferita dalla quale il sistema attingerà per creare decine e decine di parole correlate.

Se il tuo nome utente deve essere visibile (o vuoi divertirti con un nome utente), scegline uno che sia interessante anche per gli altri. Individua un nome particolare, magari medievale o di un personaggio di fantasia. Scegli sempre dei generatori di nomi utente con sito protetto.

I generatori di nomi utente ti tengono anche lontana dalla tentazione di usare sempre gli stessi, per pigrizia o per mancanza di tempo. Tieni presente che usare lo username giusto è importante non solo per curare la tua identità digitale ma anche per rimanere protetta da eventuali attacchi informatici.