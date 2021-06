Segni zodiacali e ingegno: quali sono quelli che se la cavano in ogni situazione?

H ai una capacità innata nel risolvere anche le situazioni più disparate e nessuno si sogna di poter fare a meno di te quando tutto si complica? Allora potrebbe essere merito delle stelle! Scopriamo insieme perché

Segni zodiacali e ingegno sono spesso un’accoppiata vincente. Le stelle – e la posizione del Sole al momento della nascita – possono influenzare la tua intelligenza e la tua razionalità, quella che sarà in grado di salvarti anche nelle situazioni più complicate.

Non importa in quale campo tu dimostri il meglio di te, che sia l’ingegneria o l’architettura, la pasticceria o il bricolage. Il tuo segno zodiacale può dire molto di te, incluse anche le grandi capacità di problem solving che fanno di te un vero talento!

Toro

Le nate sotto il segno del Toro sono altruiste, forti e sono portatrici di uno spiccato senso della giustizia e dell’altruismo. Oltre a queste tante qualità, quelle che godono di questo favore delle stelle sono dotate di una grande intelligenza dinamica e intuitiva.

Se anche tu appartieni a questo segno – e sei quindi nata tra maggio e giugno – possiedi tutte le qualità per eccellere in ogni campo. Sei dotata, inoltre, di un’ottima manualità e sei molto abile in tutti i lavori i lavori di bricolage e fai da te.

Scorpione

L’intelligenza intuitiva dello Scorpione è una delle doti maggiormente apprezzate di questo segno. Se è questa la tua costellazione, allora sai approcciarti agli altri in maniera naturale. Sei brillante e sai cavartela in tutte le situazioni, anche quelle che apparentemente sembrano più complicate.

Il tuo ingegno si unisce a una mente e a un atteggiamento emotivo che è molto apprezzato in coloro che ti stanno intorno. Diventi un punto di riferimento importante soprattutto quando sei sottoposta a uno stress, momento in cui sai dare il meglio di te.

Capricorno

L’intelligenza e l’acume delle Capricorno è molto particolare e si manifesta diversamente nelle più disparate occasioni. È il segno delle grandi lavoratrici e di quelle che aspirano al meglio sia sotto il profilo professionale che personale, ma sono dotate anche di una concretezza estrema che può essere salvifica quando tutto sembra andare per il verso sbagliato.

Se sei una Capricorno, l’ambizione e il raggiungimento degli obiettivi sono il tuo motore e faresti davvero di tutto pur di ottenere quanto ti sei prefissata. Sei costante e metodica, la tua applicazione è degna di ogni lode ma dimostri anche una buona dose di autocontrollo quando si tratta di risolvere qualcosa. Sei un punto di riferimento per colleghe e collaboratrici che apprezzano il tuo essere brillante ma anche il tuo ingegno.

Acquario

Le Acquario possiedono un’accentuata sete di successo, favorita da una naturale attitudine alla creatività. Se sei nata tra gennaio e febbraio, sei libera dai cliché e dal pensiero convenzionale e tendi ad andare controcorrente. Sei in continua battaglia per far valere i tuoi ideali, sei versatile e usi il tuo acume per adattarti a tutte le circostanze che la vita ti mette di fronte.

Sei pronta ad affrontare ogni difficoltà con intelligenza e ingegno, quello che non ti manca per essere sempre vincente e brillante. La tua mente ti consente di elaborare delle strategie che possono essere impiegate per risolvere ogni cosa. Le tue capacità sono, inoltre, inusuali anche se spesso possono non essere comprese da coloro che non hanno ancora approfondito la tua conoscenza.

Ariete

Sei intraprendente e intelligente, nonostante le Ariete siano più conosciute per la loro istintività e la loro irruenza. Quando è necessario, invece, sai fermarti a ragione per elaborare un piano perfetto e sai cavartela sempre. Sai misurarti con i tuoi limiti e dai il meglio di te quando sei sottoposta a una prova importante.

Le tue doti da leader, infatti, raggiungono il loro massimo quando sei sotto stress e puoi facilmente diventare un punto di riferimento per la tua squadra. Sai conquistare il tuo gruppo grazie al tuo ingegno, che è uno dei più affascinanti dello Zodiaco.

Bilancia

Le nate sotto il segno della Bilancia sono alla ricerca di un equilibrio infinito che difficilmente riescono a trovare. Se anche tu fai parte di questa costellazione, allora sei dotata di un’intelligenza molto vivace e molto creativa.

Sei particolarmente abile nel sedare conflitti e contrapposizioni ma sempre in maniera pacata e sensibile. Puoi facilmente elaborare piani e trovare idee che si rivelano vincenti e apprezzate da tutti, non solo dal tuo gruppo di lavoro ma anche da familiari e amici.

Conclusioni

L’ingegno e il problem solving fanno parte della personalità di tutti i segni zodiacali che vi abbiamo elencato, anche se il loro modo di comportarsi dipende anche dall’ascendente. Se il segno indica la personalità di ognuna di noi, l’ascendente indica – invece – la maniera in cui affrontiamo la vira e ci presentiamo agli altri.

Se ti sei ritrovata nel nostro elenco e ti sei sempre sentita particolarmente ingegnosa, allora questa qualità potrebbe essere anche essere influenzata dalle stelle. Amplia le conoscenze sul tuo segno anche leggendo l’oroscopo del tuo ascendente, che potrebbe sempre dire qualcosa di più su di te.