P ubblichi in continuazione o preferisci il digital detox dai social network? Il tuo segno te lo svela

Rientrate in quella categoria di persone che non riesce a fare a meno di sbirciare il feed Instagram o preferite trascorrere le giornate all'insegna del digital detox? A fornirci la risposta sono gli astri: social network e segno zodiacale sono strettamente correlati.

Strano a dirsi ma è così: il modo di operare sui social è inevitabilmente influenzato dal nostro segno di appartenenza. Quindi non c'è bisogno di mentire: le stelle sanno tutto, e ora anche noi!

Social network e segno zodiacale: come si comporta l’Ariete

Cari amici dell’Ariete, è inutile negarlo: siete degli egocentrici e questo aspetto caratteriale si riflette inevitabilmente anche sull’utilizzo dei social network. Amate condividere i momenti più belli della vostra vita e il vostro feed è una galleria piena di foto perfettamente editate. Siete dei veri influencer!

Il Toro e il tentativo di essere leader

Il rapporto tra i social network e il segno zodiacale del Toro è un po’ controverso. Se da una parte, infatti, vi piace condividere i vostri pensieri sui canali social, dall’altra non riuscite a gestire le critiche e tutte le persone che la pensano come voi. Ammettetelo: quanti commenti negativi cancellate ogni giorno?

I Gemelli e quella vita da sogno

I Gemelli ambiscono a una vita da sogno e farla conoscere anche agli altri. Per questi hanno sempre un feed estremamente curato sui social network, così tanto da fare invidia.

Il Cancro e le sue emozioni

Il rapporto tra i social network e il segno zodiacale del Cancro è romantico, come del resto tutto ciò che riguarda la vita di queste persone. Pubblicano e condividono impiattamenti bellissimi, foto al tramonto e animali dolcissimi.

Social network e segno zodiacale: filosofeggiando con il Leone

I nati sotto il segno del Leone hanno una capacità oratoria non indifferente che si riflette anche sui social network. Solo loro sono capaci di condividere selfie o scatti e trovare sempre una didascalia filosofica ad effetto. L’obiettivo di ogni condivisione? Quello di fare il pieno di consensi e di like, ovviamente.

Vergine: una gallery ordinatissima

Amici del segno della Vergine, voi siete dei pianificatori seriali e degli organizzatori ossessivi. Ecco perché la gallery dei vostri profili social è perfettamente in linea con il vostro modo di essere. Dite la verità, programmate anche le cose da postare?

Bilancia: riservati ma presenti

I nati della Bilancia, lo sappiamo, sono i più equilibrati di tutto lo zodiaco, ma sono anche estremamente riservati. Che rapporto c’è tra i social network e il segno zodiacale in questione? Pubblicano poco ma sono sempre presenti con like e commenti.

Scorpione, i social e l’amore

Cosa c’entrano i social network con l’amore? Provate a chiederlo ai nati sotto il segno dello Scorpione! Loro che sono i predatori per antonomasia, utilizzano proprio i social per fare nuove conoscenze.

Vanno alla ricerca dei profili più belli e con nonchalance danno vita a conversazioni interessanti per poi passare all’attacco chiedendo un appuntamento. Confermate?

Social network e segno zodiacale: come si comporta il Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario sono in assoluto quelli che prendono più alla leggera i social network. E fanno bene. Sfruttano le loro bacheche per condividere i loro pensieri, sempre ironici e mai polemici.

Sono piuttosto presenti ma non hanno l’ossessione dell’apparire a tutti i costi. Oltre a commentare i fatti salienti della mondanità, amano postare fotografie dei numerosi viaggi che affrontano.

Il Capricorno: l'antisocial

Come può un segno come quello del Capricorno, sempre impegnato a programmare e a organizzare la sua vita e quella degli altri, ritagliarsi del tempo per i social network? Semplice: non lo fa.

Sì, i nati sotto il segno del Capricorno sono gli antisocial per antonomasia. Magari sono anche iscritti a quelli più famosi, ma non riescono a starci dietro. Per questo, se volete comunicare con loro, alzate il telefono e chiamateli!

La curiosità dell’Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario sono persone estremamente curiose, sempre alla ricerca di enigmi da risolvere e misteri da svelare. Quando non possono esplorare il mondo di persona lo fanno attraverso i social network.

Anche se non sono attivissimi con post e fotografie, è possibile trovare i loro like e i commenti sotto ai contenuti più interessanti del web. Confermate?

La posta del cuore dei Pesci

Qual è il rapporto che intercorre tra social network e il segno zodiacale dei Pesci? Provate a scorrere il feed di Instagram o la bacheca Facebook di questo segno: vi ritroverete davanti a una serie di contenuti all’insegna dell’amore.

Sì, i nati sotto il segno dei pesci amano condividere frasi di canzoni, citazioni filosofiche e affermazioni struggenti. Del resto si tratta del segno più sensibile e sognatore dello zodiaco. Cosa potevamo aspettarci?