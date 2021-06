I rapporti non son belli se non son litigarelli. Ma se le discussioni si potessero evitare?

Ogni relazione, di qualunque entità essa sia, subisce inevitabilmente alti e bassi, anche a causa di discussioni che, nella maggior parte delle casi, si possono evitare. Forse non lo sapete ma, anche in questo aspetto, ci mettono lo zampino le stelle. Ci sono, infatti, segni zodiacali con cui è impossibile litigare.

Però non siamo tutti uguali! E se c’è chi mette a tacere le polemiche sul nascere, c’è anche chi, invece, non vede l’ora di farle sfociare in vere e proprie discussioni. Però ammettiamolo, la vita è già faticosa così: chi ha voglia di circondarsi di energia negativa?

Cosa dicono le stelle sui segni zodiacali con cui è impossibile litigare

Le stelle, quindi, si trasformano nelle nostre migliori alleate quando si tratta di instaurare nuovi rapporti, di amicizia o di amore. Sono loro, infatti, a suggerirci alcuni tratti caratteriali delle persone, che possono tornarci utili per valutare eventuali affinità.

Se per esempio il nostro obiettivo è quello di circondarci solo di energie positive, e di persone in grado di donarci una certa stabilità emotiva, sicuramente conoscere i segni zodiacali con cui è impossibile litigare ci tornerà molto utile.

Ma chi sono queste persone? Sono quelle consapevoli del fatto che è facile trovare un motivo per litigare, ma che le ragioni per fare pace li superano di gran lunga. Sono quegli individui che, nonostante un sentimento di rabbia o di disappunto ci passano sopra, con un sorriso, quelli che non portano rancore, quelli che sanno che a volte disinnescare è fondamentale.

Curiose di conoscere quali sono i segni zodiacali con cui è impossibile litigare e di sapere se c’è anche il vostro?

Capricorno: nessun risentimento

I nati sotto il segno del Capricorno sanno essere personcine davvero complicate. Anzi, diciamo pure impossibili. Perché sono loro che, da bravi pianificatori seriali, organizzano ogni cosa, compresa la vita di tutte le persone che gli sono intorno.

Hanno sempre tremila cose da fare e da organizzare, appunti da prendere e nuove agende da comprare. Però, tutta questa operosità è anche un pregio sapete? Sì perché i nati sotto il segno del Capricorno trovano i litigi e le discussioni una vera perdita di tempo.

Inoltre, nonostante la rigidità apparente, si tratta di persone molto sensibili e che hanno a cuore i sentimenti degli altri quindi preferiscono non ferirli. Se c’è da mettere da parte il risentimento e il rancore, loro sono in prima linea.

Vergine: una memoria a lungo termine

Tra i segni zodiacali con cui è impossibile litigare troviamo i nati sotto il segno della Vergine. Sappiamo che queste persone sono maniache del controllo, quindi, anche se una discussione viene evitata, probabilmente sarà archiviata.

Sì, i nati sotto il segno della Vergine fanno così: evitano le discussioni perché non hanno tempo da perdere, queste leverebbero tempo ed energia a tutti gli obiettivi prefissati, ma non cancellano l’accaduto.

Probabilmente vi faranno credere che va tutto bene, che ci hanno messo una pietra su, salvo poi riutilizzare quella discussione mancata per rinfacciare qualcosa. Ma almeno potete essere sicuri del fatto che i litigi saranno ridotti al minimo con una persona Vergine, o almeno si spera.

La Bilancia tra i segni zodiacali con cui è impossibile litigare

Tra i segni con cui è impossibile litigare troviamo anche i nati sotto la Bilancia. Una notizia, questa, che non ci stupisce poi molto, dato che stiamo parlando del segno più equilibrato dell’intero zodiaco.

Proprio dalla necessità di vivere la quotidianità all’insegna del relax e della tranquillità, nasce l’esigenza di evitare ogni discussione. E questo da una parte è un bene perché state pur certi che un nato sotto il segno della Bilancia non creerà mai dei conflitti. Al contrario, ne sta bene alla larga.

Attenzione però, si tratta pur sempre di essere umani. Raramente, infatti, anche loro hanno dei momenti un po’ particolari durante i quali le loro emozioni e i sentimenti repressi esplodono, letteralmente. Meglio farli calmare e attendere che torni il sereno. Del resto li adoriamo per questo, no?

Chi trova un Toro, trova un tesoro

Tra i segni con cui è impossibile litigare troviamo i nati sotto il segno del Toro. E questa è una notizia che forse in pochi si aspettavano, perché la verità è che queste persone hanno un carattere davvero molto complesso e a tratti indecifrabili.

Il problema più grande di queste persone è che pur di apparire forti davanti agli occhi degli altri, non mostrano il loro lato caratteriale, quello più bello e dolce. Quello lo concedono solo alle pochissime persone che sanno fare breccia nel loro cuore.

E allora sì che faranno di tutto per far star bene le persone che amano, compreso evitare discussioni e litigi a favore della serenità.

Segni zodiacali con cui è impossibile litigare: Pesci

L’ultimo tra i segni zodiacali con cui è impossibile litigare è quello dei Pesci e siamo certe che la cosa non vi stupisce. Del resto, si tratta del segno più sensibile dello zodiaco, come potrebbe dare vita a un conflitto?

Per le persone del segno dei Pesci l’amore, così come l’amicizia, viene prima di ogni cosa, per questo in tutto quello che fanno hanno sempre un occhio di riguardo verso gli altri, a volte anche troppo.

Il loro miglior pregio, che poi è anche un difetto, sta proprio nell’essere troppo accondiscendenti, ma loro sono fatti così. Almeno possiamo stare sicuri del fatto con un’amica o con un partner di questo segno, non ci saranno litigi.