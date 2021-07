I segni che in amore soffrono maggiormente? Cancro, Scorpione e Leone su tutti: per voi, lo Zodiaco ha previsto un bel po' di sofferenze e di patemi. Ma anche l'Acquario e il Toro possono trovarsi in difficoltà.

Quali sono i segni zodiacali che soffrono di più per amore? Ah, l’amore: è forse il tema di cui si è più scritto, parlato, composto, cantato. L’ispirazione principale di poeti, cantanti e scrittori. Che mondo sarebbe senza amore? Eppure, c’è un’altra faccia della medaglia. Oltre il sentimento, oltre la sua potenza e il bene che può fare, c’è anche il dolore, la sofferenza per la fine di una storia.

Secondo lo Zodiaco, ci sono poi alcuni segni zodiacali che reagiscono (molto) male alla rottura di un legame. Forse per alcuni lati del carattere o della personalità, per l’influsso delle stelle o dei pianeti, ma sembra proprio che il Cancro, il Toro e l’Acquario non siano molto contenti della loro vita sentimentale. Per loro, l’amore può diventare anche (e rapidamente) un dramma.

Il Cancro, che si strugge e non va avanti quasi mai

Se il tuo segno zodiacale è il Cancro, saprai già che hai tantissime qualità positive, ma affrontare l’amore non è tra queste. Sei molto sensibile, forse fin troppo, e probabilmente è il tuo problema più grande. Non sai mai quando staccarti, quando lasciar perdere. Il tuo umore si fa trascinare dalle situazioni del momento: l’amore per te può diventare un incubo a occhi aperti.

C’è anche un altro aspetto che peggiora la situazione: spesso interpreti la realtà in modo esagerato, solo perché non sai come reagire agli eventi. Ti fai guidare dall’emotività, dai sentimenti. Non dovresti permettere sempre al tuo istinto di avere la meglio sulla mente. Se soffri per amore, fermati a riflettere, metti in salvo il cuore e fai ripartire la tua vita nel migliore dei modi.

Il Toro, che soffre tantissimo per amore perché ricorda sempre tutto

Sei una donna del Toro? Hai una memoria di ferro, non dimentichi mai nulla e sei semplicemente esplosiva, sempre pronta a rimetterti in gioco, a dare vita a nuovi progetti. Il problema è che ricordi tutto, troppo del tuo passato. Se hai sofferto per amore, ci soffri ancora oggi. Per te, non c’è nulla di peggiore di un amore perduto: ti struggerai per recuperare il rapporto.

Anche nel momento in cui quel legame non sarà più positivo per te, vedrai solo i ricordi belli, i migliori, le istantanee in cui siete stati felici, le fotografie di eventi che vi hanno unito. Ma gli amori possono finire da un momento all’altro ed è giusto accettare che sia così. Fatti un regalo: viaggia, inizia un nuovo lavoro, ma smetti di ricordare l’amore dei tempi passati.

L’Acquario, che ama l’amore (ma odia i legami)

L’Acquario è innamorato dell’idea dell’amore, ma talvolta ama molto di più se stesso, la sua indipendenza, i suoi spazi. Vorresti trovare la tua anima gemella, permettere a qualcuno di entrare in punta di piedi nella tua vita. Quando però i legami si fanno seri, scappi, soffri, ti chiudi in te stessa e ti maledici.

Sei tra i segni zodiacali che soffrono per amore? Non abbatterti: reagisci, coltiva, prenditi cura del tuo cuore. Ama te stessa, ma ricorda che aprirti significa metterti in gioco: ci si può bruciare, si può soffrire, ma quant'è bello amare davvero?

Il Leone, orgoglioso e che piange per amore in privato

Cara donna del Leone, l’amore per te è quasi tutto nella vita: non potresti mai farne a meno. E quando rompi un legame, i patemi sono all'ordine del giorno. Sei anche il segno più orgoglioso dello Zodiaco, non dimostrerai mai il tuo dolore e le tue debolezze. Sei abile nelle maschere, Leone, ma ricorda che sei vetro contro acciaio, come diceva D’Annunzio: non puoi sfuggire a ciò che provi e senti.

Sei una donna ricca di passioni, vuoi amare (e quando ami, lo fai in grande, come ogni cosa della tua vita). Ma quando soffri per aver amato, non c’è nulla da fare: ti lasci andare nel tuo privato, ti allontani da tutto e tutti. Non serbare il dolore da sola, affrontalo parlandone con una tua amica. Ogni tanto, metti da parte quell'orgoglio che ti fa perdere il senno.

Lo Scorpione, le sue gelosie mettono a repentaglio le storie d’amore

Secondo lo Zodiaco, ogni segno zodiacale riceve degli influssi particolari e ciclici: se il tuo segno è lo Scorpione, saprai già che la gelosia ti attanaglia. Quel mostro dagli occhi verdi di Shakespeare, una sorta di buco nero verso cui provi un’innegabile attrazione. Il problema è che, per colpa della gelosia, soffri tantissimo in amore. È il tuo tallone d’Achille.

Ciò che senti nel tuo cuore quando ami è quasi follia: vuoi trascorrere tanto tempo con il tuo lui o lei, ma non è mai questo il modo giusto di amare. In una relazione, è essenziale concedere i propri spazi, non soffocare l’altro. Soffri per amore perché sei gelosa? Lavora su te stessa: si dice che abbiamo un margine del 30% per cambiare il nostro carattere. Perché non provarci?