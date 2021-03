10 serie tv da non perdere nel corso del 2021

Q uella che ci aspetta sarà un’annata carica di serie TV, proposte nei generi più disparati. Scopriamo insieme quali sono quelle alle quali non possiamo rinunciare!

Il 2021 sarà un anno ricco di serie TV. Questi primi mesi ci hanno introdotto in uno scenario variegato di proposte e ambientazioni, con un proposta in grado di soddisfare le più disparate richieste.

Netflix, Disney+, Amazon Prime ma anche la cara vecchia TV: i telefilm trovano spazio su tutte le piattaforme e si adattano alla programmazione televisiva, talvolta con produzioni sorprendenti come quella di Leonardo, in onda su Rai1 e con la partecipazione della star internazionale Matilda De Angelis.

WandaVision (Disney+)

WandaVision si rivolge a tutte le amanti dei superpoteri. Mutuati da Avengers e Captain America, i personaggi della serie ruotano intorno alle vicende di Wanda Maximoff e il suo innamorato Visione.

La loro prova più dura è quella di vivere una vita normale, in un quartiere americano di periferia. Qualcosa di inaspettato, però, sta per sconvolgere le loro vite. La serie tv è disponibile sulla piattaforma Disney+ dal 15 gennaio.

Leonardo (Rai)

Leonardo è la nuova serie tv di Lux Vide e tutta dedicata alle mille sfaccettature del genio della Gioconda. Il suo volto è quello di Aidan Turner, già noto e conosciuto per la partecipazione a Lo Hobbit.

Immancabile la presenza del Maestro Andrea del Verrocchio, interpretato da Giancarlo Giannini, mentre Matilda De Angelis è Caterina da Cremona. Freddie Highmore di The Good Doctor è Stefano Giraldi – investigatore del Podestà. La serie nasce dalla mente e dall’estro di Frank Spotniz, già in forze alla squadra de I Medici. Leonardo è in onda su Rai1 da marzo 2021.

Strappare lungo i bordi (Netflix)

La serie tv di Netflix a marchio italiano è entrata in lavorazione dal 21 dicembre 2020. Si tratta della prima serie animata firmata da Zerocalcare, responsabile del rilancio del genere che – in Italia – è stato relegato in un angolo per molti anni.

Strappare lungo i bordi è, quindi, diretta e scritta da Michele Rech. La storia è quella del Secco, di Sarah, dell’Amico Cinghiale e di Armadillo, al quale presta la voce di Valerio Mastandrea. La serie di Zerocalcare è attesa per i prossimi mesi su Netflix.

Il Signore degli Anelli (Amazon Prime)

La serie TV dedicata a Il Signore degli Anelli è tra le più attese di questo 2021. Com’è lecito aspettarsi, è tratta dall’opera di J.R.R. Tolkien, mentre la Terra di Mezzo sarà ancora ospitata dai paesaggi suggestivi della Nuova Zelanda, com’era accaduto per i film diretti da Peter Jackson.

La narrazione della serie tv precederà le avventura de La Compagnia dell’Anello. Alla direzione dei primi due episodi abbiamo ritrovato J.A. Bayona, regista di The Orphanage. Gli episodi della Seconda Era della Terra di Mezzo dovrebbero essere trasmessi già alla fine del 2021.

The Underground Railroad (Amazon Prime)

Il viaggio della giovane Cora (Thuso Mbedu) è al centro della serie di Amazon Prime, The Underground Railroad. L’obiettivo è quello di scappare dalla Guerra Civile per raggiungere il Sud. Fugge, così, dalla piantagione in Georgia per raggiungere la ferrovia sotterranea con un sistema di tunnel e binari. Il regista è Barry Jenkins di The Moonlight, già premiato con tre Oscar. Il primo episodio è atteso per il 14 maggio 2021.

Anna (Sky)

La serie tv di Sky ritrova Niccolò Ammaniti dietro la macchina da presa. Forte del successo di Il Miracolo, lo scrittore è regista e sceneggiatore del nuovo prodotto di Sky Original nel quale il mondo è infettato da un virus che uccide gli adulti e risparmia i più piccoli.

Anna accoglie anche l’esordio di Giulia Dragotto, che interpreta la protagonista della serie. La storia si sviluppa sulla ricerca del piccolo Astor (Alessandro Pecorella), che Anna vuole riportare alla sua famiglia a ogni costo.

Inventing Anna (Netflix)

Anna Delvey è al centro della complessa indagine di un’ambiziosa giornalista, decisa a far emergere la vera identità della ricca ereditiera tedesca. La serie di Shonda Rhimes, nota per i successi interplanetari di Grey’s Anatomy e Scandal, s’ispira all’articolo comparso sul New York Magazine - How Anna Delvey Tricked New York’s Party People – scritto da Jessica Pressler, che qui assume il ruolo di produttrice. Dietro la macchina da presa, ritroviamo il regista de Il Diavolo Veste Prada, David Franker. La produzione è attualmente in corso.

Foundation (Apple Tv)

Il nuovo progetto di Apple Tv attinge a piene mani dal capolavoro di Isaac Asimov. Foundation è un viaggio nel futuro compiuto per salvare l’umanità, prima che sia vittima del suo triste destino.

Le sorti dell’uomo sono concentrate nelle mani dello scienziato Hari Seldon (Jared Harris), deciso a invertire la rotta prima che sia troppo tardi. La serie si compone di 10 puntate e sarà disponibile prossimamente. La pre-produzione era stata interrotta a marzo 2020 a causa dell’incombere della pandemia.

Maid (Netflix)

La nuova serie di Netflix è basata sull’autobiografia di Stephanie Land, il best-seller Donna delle Pulizie. La lotta di Alex (Margaret Qualley) è rivolta ai diritti delle lavoratrici e della madri single, spesso costrette ad accettare impieghi sottopagati per poter sopravvivere. La battaglia contro i soprusi e la burocrazia è complicata e sfiancante ma carica di drammatica attualità. La produzione della serie Netflix è di Margot Robbie.

Tutta Colpa di Freud (Amazon Prime)

La serie TV di Amazon Prime s'ispira all'omonimo film di Paolo Genovese, sui grandi schermi nel 2014. La storia è quella di un disperato psicanalista, chiamato ad affrontare il ritorno a casa delle sue figlie ormai adulte. Nel cast, ritroviamo Claudio Bisio e Max Tortora. La serie è disponibile sulla piattaforma di streaming dal 26 febbraio 2021.