A dattamenti letterari, thriller psicologici e storie di fantascienza: ecco le serie tv che hanno riscosso il consenso della critica e che non puoi perderti.

Il mare magnum delle serie tv può essere organizzato secondo diversi parametri. Si possono ordinare le produzioni secondo le piattaforme di streaming che le distribuiscono. Oppure, si può selezionare i titoli secondo gusto personale, o il genere preferito. Ancora, ci si può affidare alla critica.

Non sempre, ma a volte i gusti del pubblico e dei critici corrispondono, perciò non stupisce vedere che alcune serie tv compaiono sia nelle liste degli esperti (per esempio, i critici del New York Times) sia tra i titoli più visti sulle varie piattaforme.

Seguendo dunque la critica internazionale e italiana, è possibile stilare una lista di 10 serie tv che non puoi assolutamente perderti.

Hunters

Prendi Al Pacino (in forma smagliante) e la storia dei cacciatori di nazisti nell’America degli anni Settanta, remixata in uno stile quasi pulp, che ricorda la visione di Quentin Tarantino. Il risultato è Hunters (su Amazon Prime Video), avvincente serie d’azione che prende le mosse da una delle pagine più oscure della storia degli Stati Uniti, cioè l’operazione Paperclip.

La casa di carta

Impossibile non conoscere La Casa di Carta, serie spagnola che, da quando è approdata su Netflix, è diventata uno dei suoi titoli più visti. La banda di rapinatori con la maschera di Dalì, i piani de Il Professore, la canzone Bella ciao, le vicende sentimentali che si intrecciano alle “imprese impossibili”: non importano i difetti, è una serie cult che intrattiene. In vista della quinta e ultima parte, è lecito anche fare un rewatch delle stagioni precedenti, da gustare praticamente tutte in un fiato.

La regina degli scacchi

Sono sei le puntate che compongono La regina degli scacchi (titolo originale, The Queen's Gambit, in riferimento alla mossa «gambetto di donna»), di fatto la miniserie rivelazione del 2020l, che diventerà un musical. Basata sull'omonimo romanzo del 1983 di Walter Tevis e con Anya Taylor-Joy nel ruolo della protagonista, la serie esplora la vita di una bambina prodigio degli scacchi, orfana, di nome Beth Harmon. seguendo le sue vicissitudini dall'età di otto ai ventidue anni. Mentre lotta contro la dipendenza da alcool e psicofarmaci, riesce ad affermarsi in un ambiente prevalentemente maschile come campionessa di scacchi.

L'amica geniale

È un titolo tutto italiano che sta conquistando anche la critica internazionale, tanto che le due stagioni (in Italia su Timvision e Raiplay) sono state trasmesse da HBO. La serie tv è l’adattamento della saga di romanzi best seller (una tetralogia, che garantisce il prosieguo della storia anche per una terza e quarta stagione) di Elena Ferrante, scrittrice italiana dalla misteriosa identità che, già nel 2015, è stata inserita tra le 100 persone più influenti al mondo.

Normal People

La critica è unanime, tanto che alcuni sostengono che, se nel 2020 ci fosse stata la possibilità di vedere solo una serie, la scelta sarebbe stata senza dubbio questa. Normal People o Persone normali, è la trasposizione televisiva dell’omonimo romanzo del 2018 di Sally Rooney, pubblicato da Einaudi, 2019. La giovane scrittrice che ha raggiunto la notorietà al primo colpo, col suo romanzo di esordio Parlarne tra amici (Einaudi, 2018). La serie racconta la storia d'amore, dall'adolescenza all'età adulta, di Marianne e Cornell, interpretati rispettivamente da Daisy Edgar-Jones e da Paul Mescal. Negli Stati Uniti è stata trasmessa su Hulu (per cui, potrebbe approdare su Star di Disney+), mentre in Italia è distribuita su Starzplay di Apple Tv.

Stranger Things

Altro titolo di punta di Netflix, è Stranger Things, serie fantascientifica che chi ama i film sci-fi anni Ottanta non può non amare. Il mondo del Sottosopra, misterioso e minaccioso, incombe sul mondo reale. Oltre al gruppo di (bravissimi) ragazzini protagonisti, tra cui spicca anche Millie Bobby Brown, poi lanciata nel cinema e protagonista della serie Enola Holmes, tra gli interpreti adulti ci sono Winona Ryder e David Harbour. La quarta stagione dovrebbe uscire nell’agosto 2021 e i fan continuano a cantare The Neverending Story (la canzone del film La storia infinita!) per ingannare l’attesa.

The Crown

É una delle serie tv più importanti degli ultimi anni, che appassiona anche chi non è particolarmente interessata alla royal family più famosa del mondo. Non solo perché racconta la storia della regina Elisabetta (e dintorni, ovviamente) con una visione quasi documentaristica (non per niente, i veri personaggi non sempre gradiscono). Ma anche gli interpreti, che cambiano quasi ogni stagione (o due) per seguire lo sviluppo temporale, sono tutti strepitosi. Quanto a premi (e nomination) ai vari Emmy e Grammy, è ormai quasi difficile tenere il conto. In attesa della quinta stagione, su Netflix ci sono le prime quattro.

The Mandalorian

A prescindere che tu sia fan di Star Wars o meno, non puoi perderti questo titolo, già arrivato alla seconda stagione su Disney+. Certo, la presenza del cosiddetto Baby Yoda (in realtà, «il Bambino») è continua fonte di tenerezza. Ma è una serie che merita anche perché è la prima produzione live action ambientata nell’universo – anzi, nella «galassia lontana lontana» di Guerre Stellari. Prima di The Mandalorian, infatti, sono state prodotte solo serie animate. Inoltre, è stata perfino nominata a Miglior serie drammatica ai Golden Globe 2021.

The Undoing – Le verità non dette

Il 2021 è cominciato proprio con questa serie HBO che ha riscosso un grande successo negli Stati Uniti prima di approdare in Italia (su Sky). Nicole Kidman e Hugh Grant sono le super star di questo avvincente thriller psicologico tratto dall’omonimo romanzo di Jean Hanff Korelitz. Nel cast, anche l’attrice italiana Matilda De Angelis, ormai lanciata anche in quel di Hollywood.

Your honour

É la serie HBO con Bryan Cranston (in nomination come Miglior attore ai Golden Globe 2021) alle prese con un nuovo ruolo da protagonista, dopo Breaking Bad. Come si può intuire dal titolo, la serie (su Sky) è incentrata sul giudice («vostro onore») di New Orleans Michael Desiato, disposto a tutto per proteggere il figlio, coinvolto in un tragico incidente.