5 serie tv che spiegano tutta l’importanza dell’amicizia tra donne

L e serie TV sull'amicizia e la solidarietà tra donne che non puoi proprio perderti: da Grace and Frankie agli irriverenti Sex and the City e 2 Broke Girls. Perché l'amicizia sullo schermo ha molto da insegnarci.

Quali sono le migliori serie TV sull’amicizia tra donne? La solidarietà femminile sullo schermo è un grande classico. Dal legame profondo che unisce Carrie Bradshaw a Miranda Hobbes, all’amicizia insolita tra Charlotte York e Samantha Jones, avrai l’occasione di approfondire uno dei sentimenti più belli e sinceri al mondo. Perché non c’è nulla di meglio di avere un’amica al proprio fianco!

Come non citare, poi, il rapporto tra Jen e Judy in Dead to Me – Amiche per la Morte, la fortunata serie TV Netflix che ha conquistato per il suo humour e il meraviglioso affetto che lega le due donne? Se è vero che uno dei temi più trattati di sempre da poeti e cantanti è l’amore, anche l’amicizia ci offre la sua dose di bellezza. Ecco quali sono le serie TV sull’amicizia da non perdere: appuntati i titoli.

Sex and The City

L’amicizia tra Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda è forse una delle più famose sullo schermo. Ci hanno conquistate con la loro simpatia e sincerità, ma soprattutto perché sono sempre state fedeli e leali l’una con l’altra. Sebbene diverse – Samantha e Charlotte sono l’opposto – c’è un insegnamento di fondo: per essere amiche, non è necessario essere uguali.

Sex and The City ha fatto sognare generazioni di donne e ragazze, cresciute nel mito di New York, degli aperitivi all’ultima moda, della ricerca dell’amore. Perché quando tutto alla fine va male, c’è sempre un’amica pronta a sorreggerti, a supportarti, a prenderti la mano e trascinarti fuori dal tunnel della tristezza. Tra le serie TV sull’amicizia più famose di sempre.

The Bold Type

The Bold Type è una serie TV che ci mostra un trio femminile eccezionale: Jane Sloan, Kat Edison e Sutton Brady. Legate da un rapporto meraviglioso e unico, le tre non si separano mai l’una dall’altra e sono sempre pronte a rimettersi in discussione, supportandosi a vicenda. Non ci sono gelosie né invidie: le amiche sono unite dai sogni e dai desideri.

Una serie comica e frizzante, in cui la celebrazione dell’amicizia avviene sotto ogni aspetto. Il rispetto e l’amore incondizionato che provano Jane, Kat e Sutton è davvero commovente. Se una ha un problema, tutto il resto passa in secondo piano, perché conta solo una cosa: superare gli ostacoli insieme, a ogni costo. Un legame forte che intenerisce: la vera solidarietà femminile.

Dead to Me – Amiche per la Morte

Se c’è una serie Netflix degli ultimi anni che ha conquistato il pubblico è Dead to Me – Amiche per la morte. L’amicizia tra Jen e Judy, interpretate da Christina Applegate e Linda Cardellini, non è affatto scontata. Una serie originale e fresca, con un pizzico di humour nero, che tuttavia ha una grande protagonista: l’amicizia tra due donne che non potrebbero essere più diverse tra loro.

Una serie televisiva imperdibile, perché offre una lezione importante: nel momento in cui stiamo annegando nei casini, quando sembra che la luce del giorno non dovrebbe più arrivare, ecco che c’è un arcobaleno di colori e di felicità. Ed è proprio la tua amica del cuore, pronta a salvarti da qualsiasi incubo e situazione. Che vita sarebbe senza l’amicizia? Già.

2 Broke Girls

Max e Caroline rappresentano quel tipo di amicizia particolare, che spinge due persone diversissime tra loro a legare, nonostante tutto. E offre un prezioso insegnamento: anche se due ragazze sono agli antipodi tra loro, per estrazione sociale e gusti personali nell’abbigliamento, c’è sempre un modo per unirsi e celebrare l’amicizia più sincera.

Talvolta, si ha l’impressione – del tutto errata! – che non si possa fare amicizia in assenza di elementi in comune. Ma la condivisione degli hobby o delle stesse passioni non sempre è possibile. Ognuna di noi ha le sue preferenze, ma perché dovrebbero minare un rapporto?

2 Broke Girls è una di quelle serie TV sull’amicizia che non puoi proprio perderti: tra battute impertinenti e sketch simpaticissimi, trascorrerai ore a sognare il legame tra Max e Caroline. Piccolo consiglio: non perderti i 10 film migliori sull'amicizia tra donne!

Grace and Frankie

Hai mai immaginato come sarà l’amicizia con la tua migliore amica durante l’età anziana? Una risposta te la offre Grace and Frankie, la serie TV disponibile su Netflix che ti farà sbellicare dalle risate. Una storia che ripercorre i momenti salienti del legame più importante al mondo, e lo fa con la maturità e l’accettazione di una vita trascorsa a volersi (in fondo) bene.

Una serie che ci mostra le difficoltà, gli ostacoli che possono presentarsi sul nostro cammino in qualsiasi momento, quei problemi che solo con un’amica fidata possiamo risolvere. Dal sapore agrodolce, è un prodotto che ci permette di scoprire la solidarietà tra donne in età avanzata.

Se vuoi recuperare alcune di queste serie TV, puoi trovarle comodamente su Netflix, come nel caso di Dead to Me – Amiche per la Morte o lo stesso Grace and Frankie. Un rewatch da fare decisamente con la tua più cara amica.