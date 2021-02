L a serie TV Bridgerton è sempre più di tendenza tanto da aver influenzato il mondo della moda con il Regency-Core che si contrappone fortemente al trend homewear.

Quando una serie TV diventa popolare influenza non solo il mondo del cinema e delle piattaforme di streaming ma anche quello della moda. Dal momento del lancio di Bridgerton, complici anche i numerosi video dedicati di Tik Tok, sono moltissimi gli stilisti che hanno scelto di aggiungere capi alle nuove collezioni moda per interpretare la tendenza Regency-Core che sembra voglia sbaragliare quella dell’homewear che ci ha accompagnato fino ad ora.

Regency-Core vs Homewear

La prima rivoluzione evidente portata da Bridgerton nei nostri armadi è quella di dire addio allo stile homewear. Il momento comfort con tute e capi del settore della maglieria viene messo da parte per affrontare il nuovo trend.

Nonostante sia stato definito uno degli stili protagonisti del 2021, l’homewear avrà un rivale: il Regency-Core. Bustini, cappelli e veline ma anche abiti lunghi dal mood romantico sembrano avere tutti gli elementi giusti per fare breccia nel cuore delle fan della serie e delle appassionate di moda.

Mai più senza corpetto

Nonostante molte protagoniste della serie lo definiscano una vera tortura, il corpetto è uno dei capi più cercati online dopo la diffusione della serie TV. Tra i motivi per cui viene apprezzato c’è la valorizzazione della silhouette che mette in primo piano il punto vita.

Sembra infatti che il bustino sia diventato uno degli argomenti più popolari online tanto da essere prodotto in moltissime collezioni non solo come capo d’abbigliamento intimo ma anche come accessorio da tenere in bella vista sopra una camicia.

Il taglio d’abito giusto è quello stile impero

Boom di popolarità per gli abiti stile impero che vengono apprezzati anche dalle fisicità curvy. L’origine del capo risale al 1800 e ha come caratteristica una vita molto alta appena sotto il seno mentre la gonna scende lunga e dritta.

Lo stile impero viene utilizzato soprattutto sugli abiti lunghi che le protagoniste della serie Bridgerton prediligono in colori pastello come il rosa, il giallo e l’azzurro.

Il ritorno dei guanti

Daphne ha riportato in voga un accessorio dimenticato. I guanti, solitamente utilizzati solo durante le cerimonie e i matrimoni, tornano ad essere un must.

Riportati in passerella anche dai più grandi stilisti, i guanti sia lunghi che corti saranno i protagonisti di red carpet ed eventi. Per ricreare uno stile regale sarà sufficienti utilizzarli abbinati ad un abito lungo stile impero.

Cerchietti mania

La famiglia reale ci insegna quanto siano importanti i cappelli e anche nella serie Bridgerton gli accessori per capelli la fanno da padrone. Cerchietti, corone di fiori e piume ma anche tiare: il loro scopo è quello di attrarre l’attenzione e mantenerla sul viso.

Se vuoi ricreare lo stile Regency-core senza esagerare punta su un cerchietto di perle oppure su mollette gioiello che possono valorizzare e illuminare il viso.

Le perle protagoniste

Alcune indiscrezioni hanno rivelato che i look di Daphne sono ispirati anche alla figura di Audrey Hepburn, per questo motivo nella serie vediamo frequentemente l’utilizzo delle perle.

Frequentemente abbinate con le piume o anche utilizzate come unico gioiello da Marina nella serie Bridgerton sono ancora perfettamente attuali e hanno anche un significato importante. Il filo di perle indossato vuole rappresentare la speranza di qualcosa di grande. Indossarle è di buon auspicio.

Spiccano i colori polverosi

Gli stylist della serie hanno definito i colori degli abiti delle protagoniste polverosi, non pastello. Blu pallido e argento ma anche verde salvia e rosa sono alcune delle tonalità delicate indossate dalle attrici.

La primavera viene in nostro aiuto per ricreare questa tipologia di look, abiti lunghi color pastello in raso sono proposti in tantissime collezioni moda anche con fantasie floreali delicatissime in perfetto stile Bridgerton.

Addio stile minimal, via libera al pizzo

Lo stile comfy e minimal a cui ci eravamo abituate viene messo da parte in favore di qualcosa di più opulento. Tra i tessuti protagonisti c’è il pizzo.

Il pizzo utilizzato come decorazione su corsetti e guanti nella serie diventa anche uno dei materiali presenti nelle collezioni primaverili per decorare bluse, camicette e ovviamente anche abiti lunghi più preziosi.

La regalità delle maniche a palloncino

Le maniche a sbuffo o a palloncino non hanno origine negli anni ’80 anche se la loro popolarità è fortemente legata a quel periodo. La storia del costume ci insegna come queste maniche fossero utilizzate soprattutto nel passato tanto da definire il prestigio di una famiglia.

Oggi le maniche oversize di ispirazione Vittoriana possono essere utilizzate per bilanciare la figura attirando l’attenzione sul décolleté impreziosito da una collana di perle.

Ai piedi mules o ballerine gioiello

Non confondiamoli con i sabot, i mules sono la versione chic indossata dalle principesse più amate di sempre e anche dalle protagoniste di Bridgerton. In satin impreziosite da perle o in broccato per un look estremamente appariscente per ricreare i look di Daphne.

Per essere più comode possiamo optare per l’alternativa della ballerina stile mary jane con laccetto alla caviglia che si presta alla perfezione a ricreare i look regali delle attrici protagoniste.