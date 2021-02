D opo San Valentino arriva San Faustino, il Single Day. Una data che deve farci riflettere sul fatto che, prima di ogni altra cosa, dobbiamo amare noi stesse

Tutte vogliamo essere amate. Ciò, però, ci porta a fare un grande errore: pensare che questo amore debba venire per forza da altre persone. Il Single Day, che si celebra ogni anno il 15 febbraio, invece, è il momento giusto per fare il punto su una cosa importantissima.

Di cosa si tratta? Del fatto che quando cerchiamo l'amore da fonti esterne, permettiamo anche che ci venga portato via. Invece, imparare ad amare e approvare noi stesse è la cosa più importante: è un dono che nessuno può toglierci.

Concentrarci sui nostri bisogni non è egoista, anzi. È la chiave per imparare a prenderci cura degli altri. E questo non dobbiamo dimenticarlo mai.

Un Single Day felice e pieno

Siamo state sole a San Valentino, mentre intorno a noi tutti urlavano la loro felicità in coppia. E allora? Guardiamoci con occhi pieni di riconoscenza, perché è solo grazie a noi stesse che siamo dove siamo.

Non ci serve necessariamente l'amore di un partner per essere appagate e oggi dovremmo vivere un Single Day felice e pieno. Come? In primis riflettendo sul fatto che, in effetti, siamo state in grado di allontanare i pensieri autodistruttivi e di avere una vita soddisfacente.

Poi, cercando di avere, più che negli altri giorni, una considerazione positiva di noi: d'altronde teniamo le redini della nostra vita e siamo in grado di cambiare le circostanze ogni volta che è necessario, senza l'aiuto di nessuno.

Infine, facendo un piccolo ripasso dei motivi per cui amare noi stesse è fondamentale. Ed è importante più di ogni altra cosa.

Amare noi stesse ci aiuta a dire no

Quando amiamo noi stesse diventa più facile dire di no a persone e cose che non sono in linea con i nostri valori. Imparare a dire no è un segno di rispetto per il nostro essere e per la nostra anima.

Amarci ci fa rendere conto di quanto il nostro tempo sia prezioso e di quanto sia meglio spenderlo per fare le cose che amiamo. Ci fa rimanere salde in ogni nostra decisione, senza paura di come risponderanno gli altri.

L'amore per noi stesse ci guarisce

Se stiamo vivendo questo Single Day dopo la fine di una storia o accompagnate da notizie infauste, dobbiamo tenere presente che l'amor proprio ci renderà più aperte e consapevoli nel processo di guarigione.

L'amore per noi stesse ci fa venire a patti con il fatto che la vita è fatta anche di dolore ma questo non significa che le emozioni negative siano sempiterne.

Riconoscere e accettare i cattivi accadimenti rende più facile lasciarli andare, in modo da poter andare avanti e godere appieno la vita nel presente.

L'amor proprio aiuta a comunicare e ad avere rapporti sani

Amare noi stesse ci aiuta ad aprire il nostro cuore, cosa che ci conduce ad avere conversazioni oneste con chiunque. Questo perché ci fa comprendere che essere sincere su come ci sentiamo e su ciò che viviamo può solo migliorare le nostre relazioni con gli altri.

L'amor proprio aiuta a riconoscere la vera amicizia, quella disinteressata, e ci permette di elaborare le nostre emozioni, incoraggiando gli altri a fare lo stesso senza paura. La stima che proviamo per noi stesse fa da fondamenta ai rapporti più sani e luminosi: un toccasana per la nostra intera esistenza.

Amarci ci impedisce di cercare l'approvazione

Questo è importante nel Single Day più che negli altri giorni. Guardando indietro, alle nostre relazioni sbagliate, possiamo individuare e contare tutte le volte in cui abbiamo cercato approvazione da parte del partner o di amicizie abusive.

Quando iniziamo ad amare veramente noi stesse, invece, ci rendiamo conto che la fiducia viene da dentro e che nessuno può farci sentire bene o felici come solo noi possiamo fare. Ciò ci porta a preoccuparci meno delle opinioni degli altri e ci dà la libertà di percorrere la nostra strada.

L'amor proprio ci permette di fare scelte più sane e di perdonare

Quando ci mettiamo al primo posto e non dipendiamo da nessuno, iniziamo fare scelte che migliorano la nostra qualità della vita. Cominciamo a mangiare molto meglio, ci ritroviamo ad avere meno a che fare con incubi e sonno agitato e riscopriamo la bellezza di allenarci.

Questo è fisiologico, perché ci rendiamo conto che prenderci cura del nostro benessere mentale e fisico è essenziale per il nostro successo. Piacerci e sentirci motivate ci mette di buon umore e ci aiuta a raggiungere uno stato tale da renderci in grado di lasciar andare livori e rancori.

Ciò ci porta a perdonare noi stesse e gli altri per cose che sono già accadute e che quindi non possiamo più controllare. Ci ritroviamo in grado di accettare la responsabilità delle nostre azioni e di lasciar andare, invece, il senso di colpa che ci auto-infliggiamo per i danni che gli altri ci hanno causato.

Perché il Single Day è il giorno giusto per amarsi di più

Il Single Day è il giorno migliore per ricordarci che la pienezza della nostra vita deriva solo ed esclusivamente dal tempo e dai gesti che dedichiamo a noi stesse. Darci amore ed essere "egoiste" ci aiuta a prendere in carico le nostre scelte.

Vivere in coppia e avere qualcuno con cui condividere tutto è meraviglioso, ma è altrettanto meraviglioso essere autodeterminate, forti, salde e complete, artefici del nostro destino senza nessun legame.

Non esiste nessun vincolo e nessun obbligo: il retaggio della donna in coppia è antico, sfatato, obsoleto. Bastiamo a noi stesse, abbiamo potere di scelta e di movimento.

Possiamo essere chiunque vogliamo e in qualsiasi momento. Celebriamo dunque il Single Day, ricordando di onorare noi stesse nella nostra bellezza, complessità e forza.