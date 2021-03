Come funziona Tandem, l’app per gli scambi linguistici

N on c’è miglior modo di imparare una lingua che praticarla tutti i giorni. Se stai cercando un compagno di chiacchiere in inglese, francese o altre 180 lingue, Tandem è la app che fa per te

Hai acquistato i libri, stai seguendo le tue lezioni quotidiane Duolingo, ma senti che manca qualcosa all’apprendimento della lingua straniera. In tempi di pandemia – ma anche al di fuori – questo qualcosa è Tandem, una App che ti permette di parlare ed esercitarti, anche tutti i giorni, con altre persone come te.

Guardare serie in lingua originale e studiare sui libri non è tutto. Quello che conta davvero per imparare le lingue straniere è l’esercitazione e la pratica. Per semplificare il processo di individuazione di una persona sempre disposta a parlare la lingua che vuoi imparare, esiste Tandem.

Il suo obiettivo? Metterti in contatto con gente che può aiutarti nel tuo percorso di apprendimento linguistico. Non è una dating app, ma può diventarlo. Questo, però, è un altro discorso.

Parliamo di Tandem

Tandem è un’applicazione nata nel 2015 dall’idea di tre amici e dedicata a tutti coloro che vogliono imparare una lingua straniera. Di questi tempi è facile perdere il focus sul contatto sociale, specialmente quando la lingua che vogliamo imparare ci sembra lontana e irraggiungibile a causa della pandemia. Tandem è la soluzione per smettere di accampare scuse e dedicare almeno un’ora al giorno allo studio!

Benvenuto, dunque, su Tandem, un’applicazione multipiattaforma che negli anni ha consolidato una community di persone provenienti da tutto il mondo. Qui ci si trova, ci si seleziona e si può parlare con sconosciuti dall’altra parte del globo terraqueo. Lo scopo è quello di fare due chiacchiere in una lingua straniera a tua preferenza. Certo, tutte quelle foto e quei profili tra cui scegliere il candidato perfetto ti faranno pensare di essere su Tinder. Non farti ingannare, però. Tandem ha lo scopo di trovare persone che condividono passioni e hobby con te, e con cui ti sarà più facile instaurare una conversazione stimolante. Specialmente una in una lingua straniera!

L’obiettivo dell’applicazione è trovare match tra sconosciuti che possano imparare le lingue straniere l’uno dell’altro. Dunque per fare un esempio, tu che sei madrelingua italiana potrai proporti come tale sulla App. Dovrai anche selezionare quali lingue desideri imparare: inglese, tedesco, russo, cinese, giapponese, spagnolo o molte altre ancora. Verrai messo in contatto con un/una madrelingua di ciò che preferisci e che a sua volta vuole imparare l’italiano. In questo modo l’aiuto sarà reciproco e ci si istruirà vicendevolmente su come intraprendere una conversazione nella lingua prescelta.

Creare un profilo interessante

Il fatto che tu sia madrelingua non è un requisito sufficiente per attirare il candidato a conversazioni sfiziose. Tandem ti invita a inserire una foto e qualche informazione su di te. Inserisci i tuoi interessi e quali sono i tuoi obiettivi di apprendimento. Puoi perfino inserire una nota su ciò di cui vuoi parlare e quello che invece preferiresti tralasciare. Ognuno ha diritto a essere schietto e trasparente.

La creazione di un profilo idoneo ai tuoi gusti è la chiave del matchmaking dietro a Tandem. Gli utenti che condividono con te l’obiettivo di apprendere una lingua – nella fattispecie la tua lingua madre – saranno profilati in modo da adattarsi anche ai tuoi interessi. Sport, hobby, lavoro, tutto quello che ti viene in mente.

Come funziona l’iscrizione?

Hai compilato il tuo profilo e risposto alle domande che ti sono state poste. La richiesta di adesione viene esaminata dal team di Tandem affinché risulti idonea. Di solito ci vogliono 2-3 ore per avere l’ok e iniziare a chattare con qualcuno.

Naturalmente, anche Tandem segue una rigida etichetta che vale un po’ ovunque non solo nel digitale, ma anche nella vita vera. Dovrai essere gentile, rispettoso, evitare di abusare di Tandem con messaggi troppo espliciti e, naturalmente, evitare di usarlo a scopi commerciali. L’obiettivo di Tandem non è neanche quello di innamorarsi, ma di fare pratica con una lingua straniera.

Scrivi, parla, videochatta su Tandem

Praticare una lingua straniera è la quintessenza di Tandem. Per farlo non devi limitarti a scriverla. Devi anche parlare! Non appena ti sentirai pronto potrai inviare messaggi vocali, video, telefonate e videochat ai tuoi contatti per migliorare la tua competenza linguistica. Per poter salire sul “Tandem”, se così possiamo dire, dovrai avere un livello di competenza base del linguaggio. In pratica dovrai essere in grado, almeno, di sostenere conversazioni semplici. Tandem non si propone come sostituto di un corso di lingue, ma di un ausilio da combinare ad altri strumenti di apprendimento. Così sarà più facile e divertente per tutti, senza che la conversazione cada ogni dieci minuti per mancanza di vocaboli.

Tandem è lo strumento perfetto per acquisire fiducia in se stessi quando si fa pratica con una lingua straniera. La paura più grande che si ha di solito è quella di commettere errori. Tuttavia, sbagliare fa parte del naturale processo di apprendimento e può rivelarsi anche un interessante escamotage per fare conversazione. Esci dalla tua confort zone – visto che da casa, per ora, non se ne parla – e lanciati a capofitto in un’esperienza a contatto con nuove lingue e nuovi amici.

Attualmente la community di Tandem conta oltre 10 milioni di iscritti da tutto il mondo che usano il web o le app – Android e iOS. Sono disponibili oltre 180 lingue, incluse 12 lingue dei segni.