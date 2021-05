N on è indelebile, ma allo stesso tempo non ha nulla a che vedere con i tattoo temporanei più comuni: l’invenzione di una start up americana può davvero cambiare le carte in tavola!

I tatuaggi hanno il loro fascino, si sa. Però molte persone, pur desiderandone almeno uno, rinunciano. In certi casi il pensiero di quegli aghi, dell’inchiostro che penetra nella pelle, mette ansia. Ma è soprattutto il timore di pentirsi a fare da deterrente. Perché, se succede, non è facile tornare indietro. Bisogna ricorrere al laser, che è piuttosto dispendioso e può risultare fastidioso. In alternativa ci sono i tattoo temporanei, per esempio quelli realizzati con l’hennè o con appositi adesivi, però durano un mese al massimo e, se di qualità non elevata, possono causare reazioni allergiche e cominciare a rovinarsi nel giro di pochi giorni. Pensi che non ci siano altre alternative? In effetti era così, fino a poco tempo fa. Ma adesso ecco una soluzione inedita, che sta catturando l’attenzione e potrebbe diventare una nuova, seducente tendenza: il tatuaggio che dura un anno.

La durata

Si chiama Ephemeral, si trova a Brooklyn ed è lo studio di tatuaggi aperto da 5 amici, tutti studenti della New York University; due di loro, Brennal Pierre e Vandan Shah, hanno concluso un dottorato di ricerca in Ingegneria chimica. Questi ragazzi hanno riflettuto proprio sul fatto che i tattoo piacciono, sì, ma rappresentano anche un vincolo. Insomma, quel “per sempre” può risultare fin troppo ingombrante. Allo stesso tempo i disegni, le scritte sulla pelle rappresentano un modo per raccontarsi e comunicare. Gli intraprendenti fondatori di Ephemeral si sono quindi messi in testa di inventare qualcosa di meno vincolante ma efficace. Di trovare una soluzione inedita che permettesse alle persone di esprimersi liberamente anche tramite i tatuaggi, di dar sfogo alla creatività, però alla seguente condizione: senza impegno. Si sono messi all’opera nel 2014. Dopo aver definito e testato oltre 50 formulazioni differenti, nel 2020 sono finalmente riusciti a realizzare un inchiostro per tatuaggi che dura un anno. Per l’esattezza, dai 9 ai 15 mesi.

L' inchiostro speciale (e sicuro)

È andata così: un giorno qualcuno ha chiesto a Pierre e Shah se fosse possibile trovare un modo per far sbiadire i tatuaggi in modo graduale e omogeneo, senza che si creassero irregolarità cromatiche o, peggio ancora, che diventassero antiestetici segni senza forma. Ecco, quello è stato il click. Grazie al loro background, all’aiuto di sofisticate tecnologie e anche a una gran dose di testardaggine, e partendo dal fatto che i tattoo sono il risultato dell’interazione fra l’inchiostro e le proteine contenute nella pelle, hanno lavorato sulla stabilità e sullo sviluppo di queste ultime. Per giungere infine a una formulazione a base di polimeri biocompatibili e biodegradabili, da anni utilizzati in ambito medico e approvati dalla FDA (Food and Drug Administration). La sicurezza di questo nuovo e speciale inchiostro, quindi, è una garanzia. Ma per avere un’ulteriore conferma, il team di Ephemeral ha anche avviato una sperimentazione clinica IRB. Più di così!

Tutti i vantaggi

Inventando il primo inchiostro per tatuaggi al mondo che si dissolve quasi magicamente, mediamente dopo un anno, i ragazzi di Ephemeral hanno messo a segno un gran bel colpo. E il fatto che i disegni non siano eterni, ma d’altra parte durino un bel po’, non è l’unico vantaggio. Rappresentano, infatti, anche un modo per capire se poi si desideri un tattoo vero e proprio, uno di quelli per la vita; una sorta di test, quindi. Chi invece sa già che alla lunga si stanca, può cambiare soggetto, prendersi una pausa, ricominciare. Alla luce di tutto questo, è inevitabile pensare che stia per entrare in scena una nuova tendenza e che il settore potrebbe davvero essere rivoluzionato. Con questa nuova tecnologia, le opportunità diventano infinite.

Il procedimento

La procedura è la stessa del tatuaggio permanente: anche l’inchiostro di Ephemeral penetra nel derma tramite l’apposito strumento dotato di aghi. Il tatuatore, però, deve compiere movimenti più lenti e delicati. Inoltre i tempi di guarigione si allungano da 15-20 giorni a 4-6 settimane (dipende anche, ovvio, dalle dimensioni e dalla zona del corpo). Non c’è il rischio che i tattoo appaiano sfocati o che si deteriorino, i ragazzi della start up americana ci tengono a sottolinearlo e chi ha già provato l’esperienza lo conferma; loro stessi, inoltre, hanno fatto da cavie e mostrano orgogliosi i risultati. Le linee restano nitide e i tattoo sbiadiscono in maniera uniforme.

In attesa che la grande novità sbarchi anche in Italia, dai un'occhiata a questi tatuaggi minimal ma di grande impatto!