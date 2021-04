Come trasformare il tuo bagno piccolo in una vera e propria spa domestica

F inita una giornata di lavoro stressante abbiamo tutte bisogno di relax: oggi ti sveliamo come trasformare il tuo piccolo bagno in una spa casalinga.

Sono numerosi i motivi per cui le case si fanno sempre più piccole e il primo è senza dubbio il risparmio: oltre a quello economico di acquisto di un immobile, la metratura incide notevolmente anche su spese come quella del riscaldamento ma non è tutto; il risparmio è anche in termini di tempo nella gestione di un ambiente ridotto. Insomma, le case si fanno più piccole ma non per questo meno funzionali! Oggi ti sveliamo 10 trucchi per trasformare il tuo piccolo bagno in una vera e propria spa domestica.

Mentre le Spa sono chiuse e il desiderio di un momento di relax si fa sentire sempre più ci si può attrezzare e sfruttare al massimo la metratura del proprio bagno. Rinnovandolo nel modo giusto anche l’ambiente più piccolo può diventare un’oasi di benessere per rigenerarsi. Niente paura: un bagno piccolo può trasformarsi in una SPA e non solo, basteranno pochi accorgimenti e un budget ridotto per dar vita all’atmosfera che tanto desideri.

Aggiungi un tocco di gold

Se desideri trasformare il tuo bagno in una spa domestica sfrutta il potere dei colori. L'oro è senza dubbio un colore in grado di creare un'atmosfera regale ed elegante: per non spendere troppo ma aggiungere un tocco luxury al tuo piccolo bagno e trasformarlo nel tuo angolo relax puoi aggiungere uno specchio dai profili dorati, oppure sostituire le maniglie del mobile del bagno con alcune nelle sfumature gold.

Acquista un vassoio da vasca da bagno

Nei film vediamo spesso le attrici rilassarsi in vasca da bagno leggendo un libro o sorseggiando un buon bicchiere di vino. Puoi farlo anche tu, semplicemente acquistando un elegante vassoio da vasca da bagno che servirà da supporto per uno spuntino a base di frutta e champagne, per una maratona Netflix della tua serie TV preferita del momento o anche solo per un libro che desideravi tanto leggere.

Sfrutta le altezze installando mensole e scaffali

Se il bagno è piccolo non temere: puoi avere tutto ciò che ti serve a portata di mano semplicemente installando delle mensole. In materiali naturali come il legno e di colori abbinati al resto del tuo piccolo bagno trasformato in SPA, gli scaffali ti aiuteranno a tenere tutto in ordine anche grazie all’utilizzo di cestini in vimini o cotone.

Mai più senza piante

Non sono solo un elemento decorativo, le piante hanno molteplici proprietà tra cui quella di purificare l’aria e trasmettere buonumore. Se posizionerai piante grasse o tradizionali nel tuo piccolo bagno otterrai immediatamente uno stile più sofisticato, rendendo l’ambiente molto più accogliente.

Goditi l’aromaterapia delle candele

I 5 sensi hanno un grande potere su di noi e tra quelli con più capacità di cambiare il nostro umore o evocare ricordi c’è l’olfatto. Per questo motivo in una SPA casalinga che si rispetti non possono senza dubbio mancare le candele che dovranno sicuramente abbinarsi nei colori all’arredamento ma dovranno soprattutto essere capaci di farti viaggiare con la fantasia.

Aggiungi i tappeti

La paura della polvere e il desiderio di avere tutto il più minimal possibile ci ha fatto dimenticare di accessori assolutamente utili e che possono fare la differenza; tra questi c’è il tappeto che non solo ci fa sentire a nostro agio camminando scalze ma diventa anche un elemento colorato per ravvivare l’ambiente. Aggiungi un tappeto maxi o più di uno di dimensioni ridotte in punti strategici, portando colore e texture confortevoli nel tuo piccolo bagno pronto a diventare una vera e propria spa casalinga.

Appendi alla parete quadri ed illustrazioni a tema

Non a molti viene in mente di sfruttare le pareti del bagno ma aggiungere delle decorazioni può far sembrare l’ambiente molto più accogliente; tra le tendenze del momento ci sono le gallery wall e i poster; il segreto è scegliere illustrazioni coerenti e perfettamente abbinate al tema o allo stile della stanza.

Utilizza dispenser di design abbinati

Un ottimo modo per dare un tocco raffinato al tuo bagno è quello di alleggerire le superfici, lasciando esposti solamente i prodotti che utilizzi. Tra questi ci sono sicuramente la saponetta, il sapone liquido e il dentifricio con lo spazzolino. Acquista un set abbinato che rispecchi anche lo stile con cui stai ristrutturando il bagno di piccole dimensioni e vedrai che anche con un budget estremamente ridotto potrai fare la differenza.

Utilizza un portasciugamani di design

Costa davvero poco eppure fa un figurone: la scala a pioli diventa un elemento di design di grande tendenza; già vista nello stile nordico e in quello scandinavo piace per il materiale naturale e anche per il gioco di contrasti tra ambienti inaspettati. Il posto della scala non è certo il bagno, eppure riadattata come porta asciugamani dà un tocco di carattere all’ambiente.

Investi negli asciugamani di qualità

Se desideri trasformare il tuo bagno in una spa domestica non puoi non acquistare un buon accappatoio; hai presente la sensazione di abbraccio quando esci dall’idromassaggio? Puoi ricrearla a casa utilizzando asciugamani e accappatoi di prima qualità, il tocco luxury in più è quello di farti ricamare le tue iniziali in modo da renderlo unico e personalizzato.