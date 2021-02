5 app da non perdere se vuoi creare dei video perfetti per i social

L e 5 app da non perdere per creare dei video impeccabili sui Social Network: i video sono tra le funzioni più speciali da offrire ai follower. Crea, stupisci e soprattutto aumenta il tuo seguito con i nostri consigli.

Sei una fan delle storie sui Social Network? Ti piacciono i video? Ci sono 5 app da non perdere per il montaggio dei video: funzionalità gratuite, molto semplici da usare e a cui puoi aggiungere tutti gli effetti speciali che desideri. I video sono un metodo di comunicazione istantaneo: quando le foto non bastano per esprimere un concetto, si sceglie di puntare sui video. Tuttavia, non è così semplice aumentare i propri follower sui Social Network: bisogna saper gestire gli strumenti adatti per creare il video perfetto.

Fortunatamente, le applicazioni non mancano, anzi, è possibile scaricare una moltitudine di app utili per montare video senza errori. Tra le migliori, ci sono StoryBeat, particolarmente apprezzata per la possibilità di aggiungere la musica o la propria voce come sottofondo al video, o Glimpse, utile perché monta video in HD con una qualità davvero impareggiabile. Scegli la tua app preferita: qualche consiglio sulle più scaricate del momento.

5 app da non perdere per i video sui Social Network

Come realizzare un video davvero efficace? La fotocamera dei cellulari ci permette di scattare foto o registrare video: tuttavia, montare un video è un altro discorso e spesso ostico da affrontare. Indubbiamente, ci vuole un po’ di pratica, ma vedrai che con l’impegno riuscirai a creare dei video spettacolari.

Un video curato deve essere coerente, sia nella forma che nei contenuti. Non bastano gli effetti speciali, talvolta: bisogna osare, esprimere un concetto, parlare al proprio pubblico. Questa è l’epoca dei fenomeni virali, in cui la parola d’ordine è creatività, dare sfogo ai propri pensieri comunicandoli con i follower.

Per chi vuole impegnarsi e aumentare i follower sui Social Network, ci sono 5 app da non perdere per il montaggio: ricorda, però, le regole fondamentali di un buon video. Storytelling, target, durata, audio, illuminazione: non sottovalutare alcun aspetto. Curalo fin nei minimi dettagli e il successo non tarderà ad arrivare.

StoryBeat: dai voce ai tuoi video

StoryBeat è una delle applicazioni con gli strumenti più interessanti: con l’app, puoi trasformare foto e video nelle storie. Puoi ad esempio aggiungere la musica, degli effetti sonori, o registrare la tua voce come sottofondo. È utile per creare delle presentazioni di fotografie con la musica e allo stesso tempo puoi convertire le foto in dei video boomerang. È inclusa la funzionalità stop motion e l’applicazione è disponibile per iOS e Android. Attenzione, però: ricorda che sui Social Network ci sono 8 errori da evitare.

Glimpse: registra in HD video perfetti

Glimpse, l’app perfetta per l’editing delle storie e dei video: ti permette di catturare subito un istante, un momento prezioso da condividere con i tuoi follower. L’app sfrutta la moderna tecnologia per realizzare dei filmati molto fluidi, servendosi delle funzionalità di editing base. Non è complicata da utilizzare e la creazione dei filmati è intuitiva. I momenti da catturare sono in HD: puoi modificare la tua video storia come riterrai opportuno. Come spiega la presentazione dell’app, non ci sono limiti: sfrutta la tua creatività.

Slice: tra le 5 app da non perdere

Se ti piace montare i video con il cellulare, allora devi conoscere assolutamente l’app Slice. Questa app ti offre tutti gli strumenti e le funzionalità necessarie per apportare delle modifiche ai tuoi video. È molto interessante la possibilità di ruotare il video o di applicare il cropping in varie parti in base a come vuoi strutturare il montaggio. Slice è una di quelle app molto chiare, il suo livello di difficoltà è minimo e può essere utilizzata da tutti senza perderci troppo tempo. Molto bella è la funzione di composizione artistica, che ti permette di scomporre e ricostruire le tue foto e trasformarle in video favolosi.

Loopsie: scegli i Cinemagraph

Ti piacciono gli effetti video che lasciano senza parole e sbalordiscono il tuo seguito? Loopsie rientra a pieno titolo nelle 5 app da non perdere assolutamente. Un’app dedicata a tutti coloro che amano esprimersi sui Social Network: in particolare, se stai cercando il modo di realizzare i Cinemagraph, lo puoi fare tranquillamente. Uno degli effetti visivi più spettacolari, che fino a poco tempo fa era disponibile solo per iOS: in poche parole, il video conterrà una foto ferma, ad eccezione di un singolo dettaglio in movimento. Sì, è decisamente un'applicazione fantastica e anche piuttosto facile su cui lavorare.

1 second everyday: la tua vita in un video

Realizza il sogno di una vita: crea un video di un secondo ogni giorno. Al termine dell’anno, potrai vedere la tua esistenza scorrerti davanti agli occhi: 1 second everyday è un’app fantastica, che sfrutta la moderna tecnologia e che è particolare nel suo obiettivo. Puoi realizzare il diario di un viaggio, il classico “What I eat in a week”, molto popolare su YouTube. Non ci sono limiti in questa applicazione, molto funzionale e super scaricata. Aumenta il tuo seguito con le 5 app da non perdere per video perfetti. E non dimenticare l’importanza di un feed aggiornato. Puoi anche creare delle icone di tendenza per le tue storie in evidenza su Instagram e dare al tuo profilo un aspetto molto più professionale.