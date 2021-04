I mparare le lingue su Instagram si può, basta seguire gli account e gli hashtag giusti

Nonostante TikTok sia in continua ascesa, Instagram al momento resta probabilmente il social network più in voga. Nato nel 2010, principalmente come vetrina per fotografi amatoriali e professionisti, si è trasformato negli anni in una piazza virtuale nella quale trovare qualunque tipo di contenuto, dal più divertente al più impegnativo. Tra i vari usi che si possono fare di Instagram, uno dei più utili è sicuramente quello di imparare nuove lingue, o consolidare la conoscenza di quelle che sono già nel vostro bagaglio culturale.

I modi per farlo sono tanti, ecco i più immediati.

Seguire influencer internazionali

Può sembrare una banalità, visto che molte di voi sicuramente già non si perdono gli scatti di celebrities o influencer non italiane, ma quante leggono veramente i contenuti dei post?

Ammettetelo, scrollando la home di Instagram la maggior parte delle volte vi limitate a guardare le immagini, tralasciando la descrizione, soprattutto se non in italiano.

Anche se le foto sono la caratteristica primaria di questo social network, leggere davvero e fino in fondo quello che i nostri beniamini vogliono comunicarci, può essere un modo piacevole per allenarsi con le lingue, ancor di più se la vostra selection non comprende solo persone che parlino inglese.

Seguire account divulgativi e di viaggi

Gli account dedicati ai viaggi, alla scienza e alla cultura sono numerosi su Instagram. Così come quelli gestiti dai travel blogger, che generalmente comunicano nella loro lingua d’origine. Seguirne qualcuno, oltre a farvi scoprire in modo originale posti magnifici, vi aiuterà nell’imparare nuove lingue.

Un account consigliato? Quello di Paulo del Valle (@paulodelvalle), che oltre all’inglese si esprime in portoghese. Altrimenti i super classici: @natgeo e @nasa.

Leggere la stampa estera

Anche l’informazione si è spostata su Instagram, con l’obiettivo di essere raggiunta da quante più persone possibili ai diversi angoli del globo.

Quasi tutte le testate internazionali più prestigiose, di ogni genere, hanno account Instagram attivi, sui quali postano approfondimenti sui temi dei quali trattano, siano essi attualità, politica, moda, glamour e molto altro. Consultandoli potrete leggere molte notizie in lingua originale.

Tra i più seguiti ci sono la britannica BBC (@bbc), il New Tork Times (@nytimes) e Le Monde (@lemondefr). Se siete appassionate di moda, sappiate che Vogue ha un account diverso per ogni Paese nel quale viene pubblicato. Avete mai provato a dare un’occhiata a @voguejapan?

Seguire le influencer che insegnino le lingue

Se non volete limitarvi solo a leggere in lingua, ma vi piacerebbe seguire vere e proprie lezioni, sappiate che esistono influencer che hanno deciso di fare proprio questo.

Uno degli esempi più noti è quello di Giulia Valentina @giuliavalentina, che spiega quasi ogni giorno curiosità e modi di dire in inglese.

Se vi piace lo spagnolo, invece, vi consigliamo @spanishteacherbarcelona.

Per un approccio più professionale, esistono anche account Instagram di scuole di lingue o insegnanti che hanno deciso di ampliare la propria professione e di spostarsi anche sui social.

Un metodo per trovarli è usare hashtag mirati come #englishteacher, #professeurdefrançais o simili.

Alcuni account Instagram per imparare le lingue

@wordoftheday

Come dichiarato dal nome, questa pagina pubblica un post al giorno contenente una parola inglese accompagnata da trascrizione fonetica e significato.

@tati.barinova

Se amate il russo non potete non seguire questo account. Tati è una ragazza russa che vive in Cile e diffonde sui social network brevi video utili per imparare il russo in modo divertente e semplice.

@english_idioms107

Questo account si concentra soprattutto sulle frasi idiomatiche in inglese e sulle parole più utili per esprimersi in modo corretto.

Anche in questo caso, il dialogo è più che mai favorito, visto che chi lo gestisce pubblica spesso immagini prive di descrizioni e chiede ai follower di descrivere quello che vedono usando le parole più corrette.

@blogdeespanol

Se il vostro sogno è perdervi sulla Rambla di Barcellona, mischiandovi tra la folla locale, indubbiamente vi serve imparare lo spagnolo.

Un account utile alla causa potrebbe essere questo, dove María insegna ogni giorno nuovi vocaboli ed espressioni colloquiali in lingua.

@dicas_de_portugues

Nemmeno il portoghese avrà più segreti se seguirete questo account, che punta a insegnare sia a parlarlo, sia a scriverlo in modo impeccabile.

@bbclearningenglish

Questo profilo che fa capo al colosso della comunicazione UK, ha deciso di insegnare la lingua coinvolgendo gli utenti in modo dinamico. Solitamente ogni immagine postata è accompagnata da una frase incompleta o una domanda, alla quale rispondere nei commenti.

@englisharound - English Without Tears

Questo profilo Instagram è gestito dall’insegnante Gabriela Torrens, che ha scelto un linguaggio ibrido. Sulla sua pagina, infatti, si alternano post seri e divertenti. Imperdibili quelli dedicati agli equivoci più comuni relativi alla lingua inglese.

Completano il tutto, tabelle ricche di vocaboli e regole grammaticali. Insomma, un account a prova di prof.

@pourquoipasenfle

Elena Pérez è un’insegnante di francese che dal proprio account insegna la lingua attraverso immagini colorate molto chiare, spesso legate all’attualità o a un periodo specifico dell’anno. Non mancano spiegazioni dettagliate sulla grammatica.