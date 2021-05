Come si riconosce un account Instagram falso?

C apita spesso di imbattersi in profili Instagram falsi, ma come si fa a riconoscerli? Ecco alcuni utili e semplici consigli per riuscirci.

Ti è mai capitato di imbatterti in account Instagram dall'aria sospetta? O di essere taggata da profili insoliti? Molto probabilmente erano account fake. Su Instagram sono molto diffusi e vengono creati per diversi motivi, primo nella lista adescare utenti per vendere prodotti o servizi.

Identificarli non è così immediato, anche perché spesso sfruttano nomi di personaggi famosi per guadagnare credibilità. E il problema è che per quanto tenti di sfuggirvi, prima o poi si intrufolano nella tua lista di follower. La buona notizia è che puoi imparare a riconoscerli al volo grazie ad alcuni semplici consigli.

Controlla il numero di follower e di seguaci

Più il numero di follower è alto, più c'è da drizzare le antenne! Spesso i profili Instagram falsi hanno moltissimi follower e pochi seguaci.

L'ideale per accertarsene è controllare gli account di questi ultimi. Se sono privi di foto o immagini nella bio, non commentano mai, hanno nomi stranissimi e scarse pubblicazioni social, c'è da fare ancora più attenzione. Fra l'altro l'acquisto di account falsi è molto diffuso anche tra alcuni influencer, per aumentare il numero di follower, di visualizzazioni su Instagram e di conseguenza la loro popolarità. È un giochetto che lascia il tempo che trova, ma succede più spesso di quanto non si creda.

Occhio ai profili con poche pubblicazioni e molti omaggi sospetti

Certo, esistono molti profili Instagram caratterizzati da scarsa attività social. Pubblicare non è obbligatorio e molti utenti preferiscono non condividere regolarmente scatti della propria quotidianità.

Ma purtroppo questa è anche una caratteristica frequente degli account Instagram falsi. Perché il loro scopo non è postare contenuti, bensì seguire account. Quindi se le pubblicazioni sono scarse e sporadiche meglio fare attenzione. Soprattutto se in compenso i follower sono numerosissimi.

La stessa raccomandazione vale per i profili che pubblicano principalmente materiale promozionale, omaggi sospetti, offerte speciali, falsi sconti su articoli vari. L'obiettivo in questo caso è indurre l'utente a fare acquisti-truffa o a cliccare su link che portano vantaggi economici all'account.

Fai attenzione alle biografie poco curate e incomplete

Gli account Instagram falsi spesso hanno biografie poco curate, incomplete e poco originali. Danno l'impressione di essere scritte in modo casuale e possono essere prive di foto profilo. Un segnale d'allarme.

D'altronde ne vengono realizzate a dozzine e la creatività non è prioritaria per chi le scrive. Occhio anche agli username degli account: a meno che non siano rubati a personaggi famosi, risultano spesso insoliti, strani, un po' robotici. Non è sempre detto ma capita spesso.

Verifica se le pubblicazioni sono tutte recenti

Agli account fake non interessa vivere a lungo. L'importante è raggiungere il proprio obiettivo. Ecco perché dovresti verificare l'età dell'account Instagram falso, prestando attenzione anche alle date di pubblicazione dei post.

Vederne molti pubblicati tutti nell'arco di un breve periodo non è un buon segno. Ma una possibile strategia per far sembrare l'account reale.

Non fermarti alle immagini ma leggi i contenuti dei post

Gli account Instagram falsi, anche quando hanno contenuti curati dal punto di vista grafico (una tattica per attirare l'attenzione degli utenti), spesso hanno frasi social e contenuti inappropriati rispetto all'immagine o non altrettanto interessanti.

Perché d'altronde non hanno tempo di prendersi cura della comunicazione e quindi capita di frequente che pubblichino in modo sbrigativo.

Infine presta molta attenzione alle interazioni social perché negli account fake i follower sono tendenzialmente poco attivi, nonostante i grandi numeri.

Può succedere che i commenti siano scarsi perché l'account non funziona come dovrebbe, ma visto l'elevato numero di seguaci, qualcosa non torna. Generalmente nei profili fake le interazioni sono inferiori al 10% dei follower.