Negli ultimi anni, alcune destinazioni hanno iniziato a registrare una crescita sorprendente nel numero di visitatori. Spesso si tratta di Paesi che fino a poco tempo fa erano considerati fuori dai circuiti turistici più battuti. Oggi invece, complici cambiamenti politici, eventi internazionali o semplicemente la curiosità dei viaggiatori, beneficiano di un grande rilancio in termini numerici. A rendere noto il quadro delle mete che stanno vivendo un vero e proprio boom turistico ci ha pensato il Telegraph, attraverso un’analisi approfondita delle ultime statistiche sul turismo globale dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (UNTWO).

Boom turistico, Qatar in testa tra modernità e ambizione

In cima alla lista c’è il Qatar. Dopo aver ospitato i Campionati del Mondo di calcio nel 2022, il Paese ha continuato a investire nel settore turistico, con risultati eccezionali: nel 2024 ha registrato un aumento del 138% rispetto ai dati pre-pandemia. Doha, in particolare, sta puntando molto sulla cultura, l’architettura moderna e l’intrattenimento di alto livello, diventando una meta sempre più ambita anche per brevi soggiorni.

Albania ed El Salvador: due destinazioni alternative

A sorpresa, al secondo posto, troviamo l’Albania. Con oltre 11 milioni di visitatori nel 2024 e una crescita dell’84%, è ormai una delle mete più dinamiche del Mediterraneo. Spiagge ancora poco affollate, città ricche di storia e prezzi più accessibili rispetto ad altre destinazioni europee la rendono particolarmente interessante, soprattutto per chi cerca un’alternativa alle solite località turistiche.

Anche El Salvador sta attirando l’attenzione. Dopo anni segnati da instabilità e problemi di sicurezza, il Paese centroamericano sta vivendo una fase di profonda trasformazione, che ha portato a un incremento del turismo dell’80% nell’ultimo anno.

Altre mete in ascesa, dal Golfo all’Africa

Altre mete stanno guadagnando terreno a livello turistico. Includono Paesi del Golfo come Bahrain e Arabia Saudita, ma anche alcune destinazioni caraibiche e africane, come Curaçao, Turks e Caicos e la Tanzania. In tutti questi casi, la crescita è spinta da una combinazione di fattori: una maggiore apertura al turismo, lo sviluppo di infrastrutture e, non da ultimo, l’interesse sempre crescente per luoghi ancora relativamente poco esplorati.

Cambiano le abitudini dei viaggiatori

Dietro questi numeri si intravede un cambiamento nelle abitudini dei viaggiatori. C’è voglia di novità, di autenticità e di esperienze meno scontate. I viaggiatori sono sempre più attenti a trovare destinazioni che offrano qualcosa di diverso, che non siano solo belle da fotografare, ma anche capaci di raccontare una storia diversa. Alcuni Paesi stanno rispondendo a questa domanda con strategie mirate, puntando su cultura, natura e ospitalità.

