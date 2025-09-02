«La notte nel cuore» è una serie tv turca in onda in prima serata su Canale 5. La sua storia ricca di intrighi e colpi di scena appassiona milioni di persone ad ogni appuntamento. Ma ad incantare sono anche i luoghi magici e incantevoli in cui è ambientata. È stata girata interamente in Turchia, più precisamente in Cappadocia, e della regione mostra i panorami unici e le cittadine piene di fascino e mistero.

La trama de «La notte nel cuore»

La storia de «La notte nel cuore» si svolge interamente in Turchia e racconta le vicende di Sumru Şansalan, una donna di successo che in passato si è trovata a fare scelte dolorose. Ha abbandonato i suoi gemelli appena nati, e si è rifatta una vita. I due figli però, ormai adulti, tornano a cercarla e sconvolgono gli equilibri della sua famiglia. Un intreccio emozionante in cui non mancano intrighi, misteri e giochi di poteri. I conflitti tra i personaggi trovano la loro location nei paesaggi suggestivi della Cappadocia e nelle sue città.

Cappadocia

La Cappadocia è sorprendente, con un panorama fatto di dolci valli di tufo e formazioni rocciose scolpite dal tempo. È in questa regione centrale della Turchia che La notte nel cuore trova la sua ambientazione principale. A renderla stupefacente sono soprattutto i camini delle fate. Si tratta di torri di tufo e pietra che, nel tempo, sono state modellate dall’erosione di vento e pioggia, creando altissimi pinnacoli con cappelli o cappelloni rocciosi in cima. Spesso hanno una base più ampia e un ventre stretto, come colonne, e in molte zone hanno aperture naturali o nicchie. Sono l’immagine più iconica, ma in questa zona puoi visitare anche le case-grotta, che ti accolgono tra le loro mura dipinte nel profumo di thè alla menta. Un volo in mongolfiera all’alba, quando il cielo vira al rosa e l’intera valle sembra respirare, sarà un momento imperdibile e indimenticabile.

Göreme

Göreme, il cuore turistico della Cappadocia, è uno dei set principali della serie. Dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, la cittadina è famosa per le sue chiese rupestri affrescate e le abitazioni scavate nel tufo e monasteri scavati nella pietra e grotte abitate fin dall’antichità. Oggi è una delle mete turistiche più popolari della Turchia, conosciuta anche per i voli in mongolfiera all’alba, che offrono viste mozzafiato sul paesaggio surreale della regione.

Ortahisar

Ortahisar è una suggestiva cittadina della Cappadocia, conosciuta per il suo imponente castello di roccia. Questo consiste in una formazione naturale alta circa 90 metri che un tempo veniva usata come fortezza e rifugio. Il nome “Ortahisar” significa “castello centrale”, e l’intera città si sviluppa attorno a questa maestosa struttura scavata nella pietra. Meno turistica rispetto ad altre località della zona, Ortahisar conserva un’atmosfera autentica, con case tradizionali in pietra, vicoli tranquilli e vedute panoramiche spettacolari sul paesaggio vulcanico circostante. È un perfetto punto di partenza per esplorare la Cappadocia in modo più intimo e rilassato.

Ürgüp

Ürgüp è una delle città più conosciute e vivaci della Cappadocia, famosa per il suo mix di storia, cultura e paesaggi mozzafiato. Situata in una vallata circondata da formazioni rocciose uniche, Ürgüp è celebre per le sue antiche case in pietra e i tradizionali hotel scavati nella roccia, che offrono un’esperienza di soggiorno unica. La città è anche famosa per i suoi vini, con numerosi vigneti che producono alcune delle migliori etichette turche. Ürgüp è un punto di partenza ideale per esplorare le meraviglie naturali e storiche della regione, come le valli di Zelve, Pasabag e Devrent, ed è spesso meno affollata rispetto ad altri centri turistici della Cappadocia, ma non per questo meno affascinante.

Uçhisar

Uçhisar è una pittoresca cittadina della Cappadocia, conosciuta per il suo imponente castello naturale che svetta sulla cima di una collina, offrendo una vista panoramica spettacolare su tutta la regione. Il castello di Uçhisar, scavato nella roccia, era un’antica fortezza utilizzata per difesa, ma oggi è una delle principali attrazioni turistiche della Cappadocia. Il paese è caratterizzato da strade strette e tortuose, case tradizionali in pietra e numerosi negozi di artigianato locale. Uçhisar è meno affollata rispetto ad altre città turistiche della regione, il che la rende un luogo ideale per chi cerca tranquillità e panorami mozzafiato, specialmente al tramonto, quando il paesaggio assume una luce dorata unica.