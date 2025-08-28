Viaggiare è un piacere e farlo mentre si dorme in tutta tranquillità è un piccolo lusso che sta per diventare realtà grazie alla nuova rete di autobus notturni gestita dalla società di trasporti svizzera Twiliner. Un mix tra business class e hotel su ruote pensato per chi vuole spostarsi in modo sostenibile e senza perdite di tempo, che promette di rivoluzionare i viaggi su strada in Europa. L’idea è semplice: sali a bordo la sera, ti accomodi su un vero letto, ti addormenti… e al mattino ti svegli in un’altra città pronto a iniziare la giornata.

Comfort da business class su strada

A bordo dei Twiliner non ci sono sedili rigidi né file strette: ogni passeggero ha il proprio spazio privato con un letto reclinabile a 180°, morbido cuscino, coperta, luce da lettura, presa elettrica e Wi-Fi gratuito. Basta premere un pulsante per passare dalla modalità «seduto» a quella completamente «disteso», proprio come in aereo, ma con più spazio e privacy. I posti sono appena 21, 18 al piano superiore e tre a quello inferiore. Il design è curato nei minimi dettagli. Al piano inferiore del bus ci sono ampi bagni, un piccolo spogliatoio e perfino uno snack bar self-service per bere o sgranocchiare qualcosa durante il viaggio. Niente caos, niente fretta, niente controlli in aeroporto.

Da Zurigo al resto d’Europa: tratte e costi

Il servizio partirà a novembre 2025 con due tratte iniziali:

Zurigo-Amsterdam, passando per Basilea, Lussemburgo, Bruxelles e Rotterdam;

Zurigo-Barcellona, con fermata intermedia a Girona.

L’obiettivo è chiaro: trasformare il viaggio notturno in un’esperienza piacevole e rilassante, permettendo di risparmiare anche su una notte d’hotel. I biglietti partono da circa 180 euro a tratta – non certo low cost, ma in linea con il comfort offerto e competitivo rispetto a voli, taxi e pernottamenti.

Viaggiare in modo sostenibile

Oltre al comfort, Twiliner punta anche sulla sostenibilità. I bus sono alimentati con carburante HVO, ottenuto da oli vegetali e grassi riciclati, e promettono di ridurre le emissioni di CO₂ dell’85% rispetto a un volo sulla stessa tratta. È una risposta concreta alla crescente domanda di soluzioni di viaggio più ecologiche, soprattutto su distanze medio-brevi dove spesso volare è ancora l’opzione più scelta.

Un servizio pensato per chi vuole davvero rilassarsi

Twiliner è pensato per viaggiatori adulti. I bambini sotto i 5 anni non sono ammessi e, in generale, l’ambiente è progettato per offrire tranquillità e silenzio durante tutta la notte. Ideale per professionisti in viaggio, coppie o semplicemente per chi desidera spostarsi senza rinunciare al riposo.

Nuovi collegamenti in vista

Quella di novembre è solo la prima fase: l’obiettivo è collegare almeno 25 città europee entro il 2028, offrendo una vera alternativa ai voli a corto raggio e ampliando la rete dei trasporti notturni su ruote. Una mossa di assoluto valore, in un continente che sta riscoprendo l’importanza del viaggio lento, più sostenibile e attento all’esperienza.

