Cosa sono i viaggi flessibili e come fare a organizzarli

P artire senza stress è possibile? Certo che sì! Optando per dei viaggi flessibili che vi permettano di adattarvi ai cambiamenti e agli imprevisti della vita

Se c’è una cosa che abbiamo imparato dagli eventi degli ultimi due anni, è che tutto può cambiare da un momento all’altro e l’unica cosa da fare per non farsi sopraffare è cambiare a nostra volta, imparando cosa significa essere flessibili e più “leggeri” di fronte alla vicende della vita. E questo vale in ogni ambito, dai più importanti a quelli che ci permettono di svagarci, per esempio organizzando dei viaggi flessibili.

Dei viaggi, appunto, che permettono di adeguarsi in modo rapido e semplice a diverse esigenze e/o circostanze anche impreviste. Senza causare stress a chi le vive e senza dover rinunciare al tanto atteso momento di svago, relax e scoperta di nuovi luoghi chi ci si era a lungo immaginati. Un rimedio per viaggiare con più sicurezza, nonostante le incertezze e gli imprevisti della vita. Ma come si organizzano i viaggi flessibili? Proviamo a scoprirlo.

Come organizzare viaggi flessibili

La prima cosa da fare quando si decide di organizzare un viaggio flessibile è il capire come spostarsi. Se la scelta ricade sulla vostra auto nulla da dire, partire o rimandare non è poi così difficile con un mezzo proprio, ma se lo spostamento viene fatto tramite un mezzo come treno o aereo la cosa diventa più complicata. O forse no.

Per organizzare viaggi flessibili, infatti, basta acquistare un biglietto altrettanto flessibile, prenotando tramite compagnie che abbiamo delle buone politiche di modifica e/o cancellazione della prenotazione stessa e senza nessun costo aggiuntivo. E questo anche in caso di annullamento. Certo, un po’ di flessibilità è richiesta anche voi, almeno per quanto riguarda la comprensione che eventuali modifiche alla prenotazione sono legate alla disponibilità dei posti.

Come funziona il biglietto flessibile

Per venire incontro alle necessità dei viaggiatori, che ora vogliono sempre più flessibilità, tantissime compagnie aeree ormai propongono dei biglietti dove il cambio di data è possibile. Certamente hanno un costo maggiore, ma permettono appunto di spostare il proprio viaggio anche a ridosso della data pagando una penale minima, o addirittura senza alcuna penale.

Anche i viaggi in treno possono essere flessibili, e anche in questo caso ci sono tariffe che permettono un cambio anche all’ultimo minuto, così da avere il massimo della libertà nei tuoi spostamenti.

Noleggio auto flessibile

Stesso discorso vale per la prenotazione di un auto a noleggio. Spesso, questo genere di mezzi, non sono usati solo per viaggi di piacere “on the road” ma anche per spostamenti dovuti al lavoro. In ogni caso, però, è possibile rendere i propri viaggi flessibili grazie alla possibilità di cancellare la prenotazione fatta entro le 48 ore precedenti al reale utilizzo. Sia in modo gratuito che con una piccola penale a seconda della compagnia scelta.

Hotel con cancellazione gratuita

E per l’alloggio? Se il vostro intento è quello di organizzare dei viaggi flessibili è bene che anche l’hotel in cui desiderate soggiornare lo sia. Assicurandovi già dal momento della prenotazione, che la struttura scelta abbia delle politiche di cancellazione e modifica delle date flessibili e adeguate alla vostre necessità. E questo è facilmente verificabile.

Prenotando sui siti appositi, infatti, viene chiaramente indicato se, per la sistemazione scelta, è possibile la cancellazione e l’ottenimento di un eventuale rimborso oppure no. Optando per la soluzione che maggiormente soddisfa il vostro bisogno di flessibilità ed evitando di ritrovarvi senza viaggio e senza più budget per un eventuale altra prenotazione. Ovviamente sarà compito vostro leggere attentamente le varie condizioni di acquisto, ma ne vale davvero la pena.

Viaggi flessibili per persone flessibili

Al di là di questi aspetti funzionali, poi, per poter organizzare dei viaggi flessibili è necessario che, chi li compie, sia flessibile a sua volta. Se siete particolarmente attenti alla precisione, se avete una sorta di mania del controllo, se le modifiche ai vostri piani vi crea ansia o stress, ecc. non è detto che questa tipologia di viaggio sia quello che fa per voi.

In questo caso, nonostante il consiglio possa essere quello di optare per qualcosa di diverso e più sicuro (sperando che non accada niente nel frattempo), forse sarebbe meglio imparare a lasciare andare. Ad affrontare con maggior serenità i cambiamenti e gli imprevisti della vita, rinunciando alla voglia di avere sempre tutto programmato e sotto controllo, ma optando per un mood di vita più “leggero, flessibile e avventuroso. Per lo meno verso ciò che, volenti o nolenti, non dipende né da voi né dalle vostre scelte.