Presentato in anteprima alla recente Mostra del Cinema di Venezia 82, Frankenstein di Guillermo del Toro sarà disponibile in streaming su Netflix a novembre. Tratto dal celebre romanzo di Mary Shelley del 1818, il film diretto dal regista messicano ha un super cast formato da Oscar Isaac (Victor Frankenstein), Jacob Elordi (la creatura), Mia Goth (Elizabeth Lavenza, fidanzata dello scienziato) e Christoph Waltz (il dottor Pretorius).

Una storia gotica per un visionario Frankenstein

La trama come noto gira intorno alla figura di Victor Frankenstein, lo scienziato che «imita Dio» indagando la dimensione fra vita e morte e creando dal corpo di un cadavere un mostro pericoloso e dotato della capacità di imparare dal comportamento umano. L’esperimento si trasformerà in una tragedia sia per il creatore che per la sua creatura. Un film visionario, che riflette sull’aspetto etico della scienza ed è stato girato con pochi effetti digitali, su set reali – tra Scozia, Inghilterra e Canada – che hanno reso in modo impareggiabile le atmosfere gotiche e drammatiche della vicenda.

Edimburgo, Scozia

Molte scene del film sono state girate a presso il Royal Mile di Edimburgo, l’iconica strada della Città Vecchia che collega il Castello della città con il Palazzo di Holyroodhouse. Tra i luoghi utilizzati ci sono Canongate Tolbooth, un edificio storico con una torre dell’orologio; Parliament Square, grande piazza aperta e acciottolata circondata da antichi edifici in pietra; e Bakehouse Close, uno degli 80 vicoli perfettamente conservati che si affacciano sul Royal Mile. E poi il Lady Stair’s Close, un edificio completato nel 1892, che oggi ospita il Writers’ Museum, Wardrop’s Court e la zona di Canongate , ricca di case e storie storiche.

Arbroath e Hospitalfield House, Scozia

Fra le altre location scozzesi nelle quali è stato girato il film figura Arbroath, cittadina nella regione di Angus. Un set è stato allestito in particolare a Hospitalfield House, un grande ed inquietante edificio storico, perfetto per rendere l’atmosfera cupa e misteriosa della pellicola.

Glasgow, Scozia

Alcune scene di Frankenstein sono state girate a Glasgow, in particolare all’interno e all’esterno della Cattedrale della città, con le sue alte mura in pietra, le vetrate colorate e lo stile gotico di grande impatto visivo.

Glencoe e Fortress Mountain

Le scene all’aperto, come quelle che mostrano luoghi selvaggi e remoti, sono state girate a Glencoe, nelle Highlands scozzesi. Ma anche in Canada a Fortress Mountain (Alberta): contesti montani spettacolari utilizzati probabilmente per scene ambientate nell’Artico o in remote zone selvagge.

Aberdeen e Dunecht, Scozia

Altre riprese si sono svolte ad Aberdeen. Una delle location principali utilizzate è stata la maestosa Dunecht House, elegante dimora storica che sorge presso il piccolo villaggio omonimo.

Londra, Inghilterra

Alcune scene di Frankenstein sono state girate a Londra dove sono state create miniature e modelli in scala di grandi edifici o paesaggi spettacolari.

Burghley House, Stamford, Lincolnshire

Un’altra importante location per le riprese di Frankenstein è stata la famosa Burghley House in Inghilterra. Una casa prodigio del sedicesimo secolo con esterni tipici dell’architettura elisabettiana e ampi interni rimodellati nel corso di Seicento e Settecento.

North Bay, Ontario, Canada

Alcune scene artiche di Frankenstein sono state girate a North Bay, in Ontario. Questa location è stata scelta per i paesaggi innevati, che hanno contribuito a creare l’ambiente gelido necessario per alcune parti della storia.

Toronto, Ontario

Molte scene sono state girate a Toronto, in particolare presso i Cinespace Studios, dove sono stati allestiti set interni ed esterni. Altre location di Toronto includono North York, Markham e la Facoltà di Medicina dell’Università di Toronto.

