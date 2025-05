Gerri è la nuova fiction Rai in onda su Rai Uno e disponibile anche su Rai Play. Con la regia di Giuseppe Bonito e Giulio Beranek e Valentina Romani, e ispirata ai romanzi di Giorgia Lepore, racconta le avventure dell’ispettore di polizia Gregorio Esposito, per tutti Gerri. I casi che deve risolvere sono complessi e difficili, ma a dargli maggior filo da torcere è la vice ispettrice Lea Coen, una delle poche donne che non cede al suo fascino. Sullo sfondo delle vicende c’è la Puglia, con le sue città e il bellissimo mare. Trani, Andria, Barletta, le murge e la costa adriatica sapranno conquistarti con il loro fascino, fornendo uno spunto ideale per una vacanza.

Trani

Trani è la location principale della fiction, con il porto naturale e i moli di Santa Lucia e Sant’Antonio che fanno da sfondo alle vicende di Gerri. Nella serie tv viene spesso mostrato il centro storico, con i vicoli che si snodano tra gli edifici dalle facciate bianche, ma è solo visitando la città che potrai immergerti davvero nella sua atmosfera e nei suoi profumi. Da non perdere Piazza Teatro, una delle più belle del centro, la Cattedrale, il Castello Svevo e l’antico quartiere ebraico.

Minervino Murge

Gerri porta lo spettatore anche nell’entroterra, tra le pietre bianche di Minervino Murge, borgo della Puglia Imperiale inserito nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Il quartiere Sesciola, l’antico borgo medievale, è caratterizzato da case in pietra collegate da archi attraverso le facciate e da un dedalo di vicoli lastricati. Palazzo Baronale, le Torri e il Castello sono gli edifici più importanti. E poi le numerose chiese: la Cattedrale, la Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli e la Chiesa di San Michele, per citarne alcune. Da qualsiasi punto del paese si vede il Faro, dalla cui loggetta si può ammirare un panorama mozzafiato.

Margherita di Savoia

Sulle orme di Gerri non può mancare una tappa a Margherita di Savoia. Le sue saline e bagnarole sono perfettamente riconoscibili in vari momenti della fiction Rai. Il lungomare accompagna la splendida spiaggia naturale, con numerosi lidi ideali per il relax estivo, e il porticciolo ha un aspetto molto caratteristico. Accanto a edifici storici e chiese incantevoli, è la salina la vera attrazione da non perdere. E’ la più importante ed estesa tra quelle naturali in Italia ed è possibile visitarla. Un’esperienza che vale assolutamente la pena.

Andria

Con il suo sontuoso Palazzo Ducale e la sua cisterna medievale, scavata a 15 metri di profondità, Andria è una delle location della serie Gerri. Meritano una visita la città sotterranea e la Cattedrale di Santa Maria Assunta, ma soprattutto è imperdibile un’escursione a Castel del Monte, Patrimonio dell’UNESCO. La città è inoltre famosa per l’olio extravergine di oliva, per il vino rosso di uva Nero di Troia e il vino rosato di uva Bombino Nero, per la burrata e per i confetti: specialità che dovrai assolutamente assaggiare.

Barletta

Tra le città che hanno ospitato il set della fiction Gerri, c’è anche Barletta. L’area fortificata, l’imponente basilica di Santa Maria Maggiore e le vie che corrono lungo le mura medievali hanno ovverto uno sfondo perfetto alla storia dell’ispettore di polizia. Non perderti il fascino della città affacciata sull’Adriatico e sulla valle dell’Olfanto, tra tesori storici e architetture barocche. La Cattedrale di Santa Maria Maggiore, la Basilica del Santo Sepolcro, il Castello Svevo, il Colosso di Barletta e il Palazzo della Marra meritano sicuramente una visita. Sul lungomare, diviso tra Ponente e Levante, potrai riconoscere alcuni luoghi della serie tv.

Molfetta

Molfetta, con la basilica della Madonna dei Martiri, le colonne antiche e il portale scolpito, ha offerto uno scenario imperdibile per la fiction Gerri. Non dimenticare di fare tappa nella cittadina durante le tue vacanze ,e approfittane per visitare anche il Duomo Vecchio, con le tre cupole e le due torri, o goderti un tramonto sul Torrione Passari. Perdersi tra i vicoli e ammirare le meravigliose chiese barocche sarà un’avventura indimenticabile, come una visita al porto e all’antico faro.

Bisceglie

Bisceglie, con le piazzette raccolte e i palazzi, è tra i luoghi della fiction Gerri. Uno dei borghi marinari più belli della Puglia, affacciato sul mare Adriatico e con una storia che risale alle epoche più remote, come testimoniano i Dolmen, monumenti preistorici rappresentati da tombe megalitiche. Le torri, le chiese e il porto sono tutte tappe che non dovrai perdere durante la visita alla cittadina, ma vale la pena concedersi anche un peccato di gola con i sospiri e la duchessa, deliziosi dolci tipici.

