Angelina Jolie è arrivata alla sua quinta prova da regista con il film Senza sangue, tratto dall’omonimo romanzo di Alessandro Baricco, uscito al cinema il 10 aprile. Come ambientazione della pellicola, la produzione ha scelto alcune bellissime location italiane, che offrono l’occasione per riscoprire qualcuna delle perle custodite dalla Penisola. Martina Franca e la Valle d’Itria fanno da sfondo a varie scene, mentre altre portano lo spettatore alla (ri)scoperta di Matera. Un viaggio che attraversa non solo le vicende dei protagonisti, ma anche luoghi magnifici della Puglia e della Basilicata.

Senza sangue, il film di Angelina Jolie

La storia che Angelina Jolie racconta nel film Senza Sangue è quella di Nina, una bambina scampata a un massacro familiare nella fattoria in cui viveva con il padre e i fratelli. Anni dopo, ormai grande, incontra Tito, uno dei responsabili dell’agguato. Ta i due inizia una conversazione che esplora la ciclicità della violenza, il significato della memoria, la vendetta e la guarigione. Nel cast, Salma Hayek nel ruolo della protagonista e Demian Bichir in quello del comprimario.

Martina Franca e la Valle d’Itria

Durante le riprese di Senza Sangue, Martina Franca è stata trasformata in una cittadina del Sudamerica. Per garantire un mimetismo perfetto, sono state cambiate le insegne di locali e attività commerciali. È comunque impossibile non riconoscere piazza Santa Maria Immacolata, piazza Plebiscito e via Garibaldi. Nel film sono state immortalate le casette in calce e le strade tortuose, Palazzo Ducale, Palazzo Martucci, Palazzo dell’Università, Palazzo Motolese, Palazzo Maggi, Palazzo Ancona e la Basilica di San Martino e la loro splendida architettura barocca. Angelina Jolie e la produzione hanno passato diverso tempo nella Valle d’Itria, una zona compresa tra Bari, Brindisi e Taranto. Conosciuta anche come Valle dei Trulli, è disseminata di queste costruzioni tipiche con muri in pietra calcarea a secco e tetti a forma di cono, costruiti con lastre di pietra incastrate a secco. Uno spettacolo da non perdere, e che non a caso è patrimonio dell’Unesco.

Matera

Angelina Jolie ha girato mote scene del film negli studi di Cinecittà. Tante altre però hanno trovato la loro location ideale negli scorci suggestivi offerti da Matera e dai suoi Sassi. Sasso Caveoso e Sasso Barisano sono i due quartieri storici della città, la sua parte più antica, con costruzioni che risalgono fino al Paleolitico. Questi si estendono su altrettanti grandi anfiteatri naturali in un suggestivo labirinto di vicoli e grotte, partimonio dell’Unesco. Abitazioni e chiese (molte delle quali risalenti al 700-800 d.c. sono decorate da splendidi affreschi) sono state in parte scavate nella roccia e in parte ricostruite con le rocce di scavo, creando un’architettura unica al mondo e dal fascino ineguagliabile.

