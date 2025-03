La nuova serie Netflix Il Gattopardo, ispirata al celebre romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ha trasformato la Sicilia in un set a cielo aperto. La serie, con protagonisti Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Deva Cassel e Saul Nanni, ci trasporta nell’atmosfera decadente e affascinante della nobiltà siciliana dell’Ottocento. Girata tra Palermo, Siracusa e Catania, la serie restituisce allo spettatore la bellezza di palazzi barocchi, giardini nobiliari e paesaggi naturali mozzafiato. Ecco le location principali della serie per un viaggio ideale che combina cultura, arte e natura.

Palazzo Comitini, eleganza barocca nel cuore di Palermo

Palazzo Comitini, nel centro di Palermo, è uno splendido esempio di architettura barocca siciliana. Costruito nel 1766 su progetto di Nicolò Palma, fu commissionato dal principe di Comitini, Michele Gravina. La serie Il Gattopardo ha utilizzato gli interni sontuosi di Palazzo Comitini per rappresentare Villa Salina, dimora della famiglia protagonista. Hanno utilizzato la Sala Martorana — caratterizzata da affreschi dorati e pavimenti in marmo — per girare le scene di vita quotidiana della famiglia Salina. Oggi il palazzo è sede della Città Metropolitana di Palermo e può essere visitato.

Villa Valguarnera, il fascino di Bagheria tra giardini e storia

L’architetto Tommaso Napoli progettò Villa Valguarnera, situata a Bagheria, nel 1712 per la famiglia Valguarnera di Niscemi. La villa è celebre per la sua elegante facciata ad arco e per i suoi giardini all’italiana, caratterizzati da statue classiche e fontane di marmo. Nella serie, Villa Valguarnera fa da sfondo alle passeggiate e agli incontri della famiglia Salina.

I calanchi di Cannizzola, il deserto siciliano tra i monti Erei e l’Etna

Il tragitto che la famiglia Salina compie per raggiungere Donnafugata passa attraverso i calanchi di Cannizzola, una meraviglia naturale della Sicilia orientale. I calanchi sono formazioni argillose create dall’erosione, che danno vita a un paesaggio lunare di creste e avvallamenti. Questo sito geomorfologico si trova tra i monti Erei e l’Etna, e offre uno scenario spettacolare soprattutto al tramonto, quando le sfumature dorate della luce si riflettono sulle superfici argillose. Il sito è accessibile liberamente e offre sentieri di trekking per gli appassionati di natura e fotografia.

Ortigia, il fascino senza tempo dell’isola di Siracusa

La città immaginaria di Donnafugata è stata ricreata sull’isola di Ortigia, il cuore storico di Siracusa. Ortigia è un intreccio di vicoli, piazze e palazzi barocchi affacciati sul mare. Nella serie, Don Fabrizio trascorre qui le vacanze estive, tra le facciate in pietra bianca e le viste mozzafiato sul mare. Da non perdere la Piazza Duomo, dominata dalla Cattedrale di Siracusa (costruita su un antico tempio greco), e la Fonte Aretusa, una sorgente d’acqua dolce circondata da papiri. Ortigia è visitabile tutto l’anno e offre numerosi locali e ristoranti per assaporare la cucina siciliana tradizionale.

Quattro Canti e Palazzo delle Aquile, il cuore pulsante di Palermo

Le scene di battaglia de Il Gattopardo sono state girate nei Quattro Canti, all’incrocio tra via Maqueda e via Vittorio Emanuele. Questa piazza ottagonale è circondata da quattro palazzi barocchi, ciascuno decorato con statue raffiguranti le quattro stagioni e i re spagnoli di Sicilia. Per ricreare le atmosfere dell’insurrezione, hanno utilizzato 700 chili di sabbia, 1280 comparse vestite da soldati e 400 armi. A pochi passi dai Quattro Canti si trova Palazzo delle Aquile, sede del Comune di Palermo, costruito nel XV secolo in stile gotico-catalano e ristrutturato nel XVII secolo in stile barocco. Il palazzo è aperto al pubblico.

Palazzo Biscari, gioiello barocco di Catania

A Catania, le riprese de Il Gattopardo hanno utilizzato gli interni di Palazzo Biscari, il palazzo privato più importante della città. Costruito tra il 1707 e il 1763 su richiesta della famiglia Paternò Castello, Palazzo Biscari è noto per il Salone delle Feste, decorato con stucchi dorati e specchi veneziani. La serie ha sfruttato gli eleganti saloni per le scene di ricevimenti e incontri aristocratici. Il palazzo, attualmente abitato, è visitabile.

Villa Parisi, l’eleganza delle Ville Tuscolane di Frascati

Non tutte le riprese si sono svolte in Sicilia: la scena della cena tra i Sedara e i Salina è stata girata a Frascati, presso Villa Parisi. Costruita nel XVII secolo sui Colli Albani, Villa Parisi è una delle dodici Ville Tuscolane, celebri per la loro architettura rinascimentale e i giardini all’italiana. La villa è visitabile su appuntamento.

