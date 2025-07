Rispetto al suo primo capitolo, Nine Perfect Strangers 2 cambia totalmente ambientazione. Se la prima stagione della serie tv con Nicole Kidman era ambientata in spettacolari location esotiche, ora porta il pubblico tra le nevi dell’Austria. Tra edifici storici e scorci imperdibili sulle montagne innevate, laghi montane e funivie che tolgono il respiro, offre tanti spunti per una vacanza ad alta quota che saprà farti emozionare.

Di che parla Nine Perfect Strangers 2

Come nella stagione precedente, anche in Nine Perfect Strangers 2 un gruppo di 9 persone sconosciute (per lo più) tra loro, si ritrovano in un ritiro spirituale. Tutte stanno attraversando momenti difficili della loro vita e cercano di uscirne: per questo si recano alla clinica Zauberwald. Qui è appena arrivata Masha Dmitrichenko, consulente in fuga dagli Usa dove è sotto accusa per i metodi terapeutici non convenzionali (che includono l’uso di droghe psichedeliche), invitata dalla direttrice della struttura. La sua “cura” porta gli ospiti al limite della loro resistenza, ma è soprattutto lei a dover affrontare i demoni del proprio passato. La protagonista della serie ha ancora il volto di Nicole Kidman, mentre gli altri membri del cast sono Henry Golding, Annie Murphy, Christine Baranski, Murray Bartlett, Dolly de Leon e Mark Strong.

Castel Blühnbach

Castel Blühnbach si trova a Tennek, nel land del Salisburghese, ed è stato utilizzato per ambientare gli esterni della clinica Zauberwald, dove si svolge la maggior parte dell’azione di Nine Perfect Strangers 2. Oggi è una residenza privata, perciò gli interni non sono visitabili (ma comunque non hanno ospitato le riprese della serie tv). In passato è stato la residenza di caccia di Francesco Ferdinando d’Austria. La costruzione risale al XV secolo, ma negli anni è stato modificato e ampliato più volte.

Castello di Leopoldskron

Anche il Castello di Leopoldskron, a pochi minuti dal centro di Salisburgo, ha fornito scorci per gli esterni della clinica Zauberwald. Fu fatto costruire da Leopold Anton Freiherr von Firmian, uno dei principi arcivescovi austriaci, che lo elesse a sua dimora. Oggi è un hotel perciò l’accesso è riservato agli ospiti, anche se vengono organizzate visite a pagamento. Quella in Nine Perfect Strangers 2 non è la sua prima apparizione sullo schermo: nel 1965 ha ospitato le riprese del film Tutti insieme appassionatamente.

Kals am Großglockner

Lo splendido chalet in cui alloggia Masha in Nine Perfect Strangers 2, con ampie vetrate quadrate e arredi di design, esiste davvero e si trova a Kals am Großglockner, nell’Osstirol o Tirolo Orientale. L’edificio è quello del Gradonna Mountain Resort, un 4 stelle superior nel quale potresti alloggiare per 152 euro a notte. A 1500 metri di altitudine ai piedi del parco nazionale, permette di godere di un panorama emozionante dalle enormi finestre quadrate.

Hallstatt

La ripidissima funivia che gli ospiti della clinica Zauberwald utilizzano per accedere alla struttura, è quella di Hallstatt nella regione del Salzkammergut, in Alta Austria, e conduce alle miniere di sale. Proprio come in Nine Perfect Strangers 2, una volta arrivati in cima si può godere di un panorama stupefacente. Il villaggio, che conta meno di 1000 abitanti, è uno dei più fotografati al mondo ed ha fornito l’ispirazione ai creatori di Frozen per immaginare Arendelle.

Obersee di St. Jakob in Defereggen

Quando Masha e David, dopo essersi avventurati nella neve, fanno il bagno in un lago ghiacciato, quello è l’Obersee a St. Jakob in Defereggen. Si trova a 2016 metri di altitudine nella parte orientale del Tirolo, proprio al confine con l’Italia.

