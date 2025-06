Sirens, la nuova serie Netflix con Julienne Moore, ha destato grande curiosità nel pubblico. Il cast è ricco di stelle e la storia è avvincente, ma parte del merito va anche alle location mozzafiato in cui è stata girata. L’ambientazione di Port Haven è fittizia, in realtà le riprese si sono svolte nello stato di New York: una parte a Long Island, poi negli studi di Brooklyn e infine a Buffalo.

«Sirens», di che parla la serie Netflix

Le donne e i loro rapporti sono al centro del racconto di Sirens. La storia si svolge nell’arco di un weekend in una lussuosa villa al mare. La vicenda è quella di Kiki, misteriosa milionaria appassionata di rapaci, e di suo marito Peter Kell. Il racconto inizia con Devon DeWitt, giovane donna alle prese con il padre affetto da demenza senile, che prova a chiedere aiuto alla sorella Simon, con cui non parla da anni. Quest’ultima è l’assistente personale e devotissima di Kiki, che sembra esercitare su di lei un fascino oscuro. Devon cerca di capire cosa si nasconda dietro alla patina scintillante della vita della miliardaria ma soprattutto perché sua sorella sia così dipendente da lei.

Lloyd Harbor e Camusette Historic Park Preserve, Long Island

Nella serie Sirens, Kiki e il marito Peter vivono in una lussuosissima villa alle porte del fittizio paese di Port Haven. Le riprese sono state fatte a Lloyd Harbor, un villaggio di Long Island che ha affascinato star come Angelina Jolie, Billy Joel e Jerry Seinfeld. Si tratta di un borgo ricco di storia, in cui l’ambiente rustico e autentico è stato preservato dagli abitanti. Qui si trova il Caumsett State Historic Park Preserve, un country club secolare trasformato in parco statale nel 1961 e utilizzato per girare le riprese ambientate nel parco della villa dei Kell. Potrai visitarlo e sfruttare l’occasione per passeggiate a cavallo, escursioni e pesca.

Southold e Cutchogue, Long Island

La Cliff House, tenuta principale e più chiacchierata della zona nella quale vivono Kiki e gli altri protagonisti di Sirens, si trova a Cutchogue, a Long Island. Quella usata per le riprese esterne è una villa privata. Altre scene sono state girate sulla spiaggia nei pressi della dimora e in quella di Southold. Sono questi gli scenari ideali anche per una giornata di relax durante le tue vacanze, per rilassarti in riva all’Oceano immersa in un’atmosfera esclusiva.

Steiner Studios, Brooklyn

Gli Steiner Studios di Brooklyn hanno ospitato le riprese degli interni della casa di Kiki e Peter Kell. Questi sono il più grande complesso di studi di produzione cinematografica e televisiva negli Usa dopo Hollywood. Oltre a Sirens, hanno fornito la location alle riprese di serie cult come Inventing Anna, The Marvelous Mrs Maisel e And Just Like That.

Buffalo, Stato di New York

Buffalo è la città natale di Devon e Simone. Per questo motivo alcune scene di Sirens sono state girate nella città sulla costa orientale del lago Eire, importante centro culturale e artistico. La città vanta piccoli gioielli architettonici dell’Ottocento e primo Novecento che vale la pena visitare, tra cui opere firmate da Frank Lloyd Wright e H.H. Richardson. In più sono presenti numerosi musei e una vasta rete di parchi che renderanno piacevole la tua visita. È davvero poco distante dalle Cascate del Niagara, che potrebbero essere una delle tappe del tuo viaggio nello Stato di New York. Inoltre è conosciuta tra le altre cose per la presenza dell’NC Opera Buffalo, uno dei principali teatri d’opera degli Stati Uniti d’America.

Leggi anche I luoghi da visitare per chi ama le serie tv