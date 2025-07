Anche L’estate nei tuoi occhi 3, come le due stagioni che l’hanno preceduta, è ambientata nella zona di Cape Cod nella cittadina di Cousin Beach. Come spesso accade nei film e nelle serie tv, è un luogo immaginario e la produzione ha carpito scorci qua e là per costruire l’ambientazione. Il set principale è stato allestito a Wilmington, in Carolina del Nord, e nei suoi dintorni. Ma il cast si è spostato anche a Parigi per alcune riprese.

Di che parla L’estate nei tuoi occhi 3

Ne L’estate nei tuoi occhi 3 Belly dovrà finalmente chiarire i suoi sentimenti tra Conrad e Jeremiah. Alla fine della seconda stagione sembrava aver preso una decisone, baciando il secondo e restituendo un ciondolo al primo. Ma i giochi sono ancora aperti e tutto potrebbe cambiare. La serie disponibile su Prime Video è un teen drama che racconta il triangolo amoroso dei tre amici, basato sulla trilogia di romanzi della scrittrice Jenny Han.

A Wilmington il set principale

Nonostante nella finzione i fatti siano ambientati nei pressi di Cape Cod, il set principale de L’estate nei tuoi occhi 3 è a Wilmington, in Nord Carolina. Qui si trova la casa dei genitori di Condrad e Jeremiah: una splendida dimora a Porters Neck Plantation, appena fuori dalla città. Il Cape Fear Country Club ha fornito le location per le scene ambientate nel country club in cui lavoravano Jeremiah e Steven, fratello di Belly. Nella St. Mary Catholic School è stata girata la scena del ballo e anche la University of North Carolina ha ospitato il set. Sempre a Willmington si trova anche il pub Hell’s Kitchen, che appare in alcuni momenti della serie tv. Gli appassionati di teen drama probabilmente lo riconosceranno per averlo già visto in Dawson’s Creek.

Le spiagge nella Carolina del Nord

Per le scene girate in spiaggia, la produzione de L’estate nei tuoi occhi 3 non si è spostata dalla Carolina del Nord e ha sfruttato i dintorni di Willmington. Sono state scelte Carolina Beach, Kure Beach e Wrightsville Beach: loacalità balneari molto note e amate. La prima offre un’atmosfera più giovanile e dinamica, con negozi, bar e ristoranti. La seconda è piccola e tranquilla, ideale per il relax, nota per il molo storico e le attività all’aperto. L’ultima, con acque cristalline e le ampie spiagge, è l’ideale per chi ama gli sport acquatici.

I panorami di Southport

Il cartello con la scritta «Entering Cousins Beach» è stato installato a Southport, sempre in Carolina del Nord. È stato collocato nelle vicinanze della torre di avvistamento della Wilmington Cape Fear Pilots Association. Il paesaggio costiero è suggestivo, ricco di fiumi e paludi, ampie spiagge e pinete.

Riprese anche a Parigi

L’estate nei tuoi occhi 3 non è stato girato interamente negli Usa. Per alcune riprese la troupe e il cast hanno raggiunto anche Parigi per ambientare alcuni momenti dell’azione. La città romantica per eccellenza, ricca di scorci iconici, è perfetta per il capitolo conclusivo del teen drama più amato del momento.

