Per gli habituè dei social, scattare una foto e condividerla su Instagram è ormai parte integrante del viaggio. In un selfie al tramonto o nello scatto di un panorama mozzafiato c’è la voglia di condividere un’emozione, raccontare un’avventura, sentirsi connessi con chi è lontano. Instagram, più di ogni altro canale, ha trasformato i viaggiatori in narratori visivi, creando comunità globali che si scambiano ispirazioni e consigli. L’immagine di una spiaggia dorata o di un ponte sospeso nel nulla creano un filo rosso che lega chi ha vissuto l’esperienza e chi osserva, generando curiosità e stimoli per nuovi viaggi e scoperte.

Le isole più instagrammabili del pianeta

Per individuare le destinazioni insulari più instagrammabili per il 2025, gli esperti di viaggi a lungo raggio Travelbag hanno esaminato i dati degli hashtag di Instagram di 45 isole popolari: ecco quelle che dominando i feed dei social.

10. Maui, Hawaii – L’alba oltre le nuvole

Maui riunisce in sé foreste pluviali, spiagge da cartolina e crateri vulcanici. L’alba vista dal Parco nazionale di Haleakalā, quando il sole appare sopra un mare di nuvole che avvolge le valli sottostanti, è pura magia. Celebre la Road to Hana e le spiagge di Kaanapali e Wailea regalano scorci indimenticabili.

9. Oahu, Hawaii – Tra metropoli e natura

Oahu, cuore pulsante delle Hawaii, combina l’energia cosmopolita di Honolulu con scenari naturali sorprendenti. Lo sguardo dal cratere di Diamond Head è forse la fotografia più iconica, con la spiaggia di Waikiki che si estende all’infinito. La North Shore regala onde spettacolari amate dai surfisti e tramonti che colorano il cielo di rosso e oro.

8. Lombok, Indonesia – Vulcani e acque turchesi

Spesso offuscata dalla fama della vicina Bali, Lombok conquista con la sua autenticità. Il lago del cratere e la vista sulla cima del monte Rinjani, il secondo vulcano più alto dell’Indonesia, offrono panorami indimenticabili. Ma Lombok è anche relax, grazie alle spiagge di Kuta e Selong Belanak. Leisole Gili, a pochi minuti di barca, sono un paradiso di sabbia bianca e acque turchesi.

7. Repubblica Dominicana – Paradiso caraibico

La Repubblica Dominicana è un mosaico di bellezze naturali: dalle spiagge caraibiche all’entroterra montuoso, fino alle città coloniali. L’isola di Saona resta il luogo più fotografato, con le sue acque cristalline protette da una riserva naturale. Altre mete da non perdere, Santo Domingo, con il suo centro storico dichiarato Patrimonio Unesco, e le montagne della Cordillera Central, tra piantagioni di caffè e villaggi autentici.

6. Maldive – Un sogno sospeso sull’acqua

Pochi luoghi evocano l’immaginario paradisiaco come le Maldive. Dormire in un bungalow sull’acqua è l’esperienza che tutti sognano e che i social non smettono di celebrare. Le barriere coralline, tra le più ricche al mondo, fanno da sfondo a immersioni e snorkeling mozzafiato.

5. Phuket, Thailandia – Fra mare cristallino e movida

Phuket è un caleidoscopio di emozioni: spiagge infinite, vita notturna sfrenata e scogliere suggestive. Il promontorio di Phromthep Cape è il luogo ideale per immortalare il tramonto sul Mare delle Andamane. Da non perdere le vicine Phi Phi Islands, set naturale di film indimenticabili, e con i mercati notturni, dove street food e colori accendono la notte.

4. Giamaica – Emozioni a ritmo di reggae

La Giamaica è ritmo, natura e calore umano. Le cascate del Dunn’s River a Ocho Rios sono una meraviglia naturale da scalare e fotografare, ma l’isola regala emozionanti percorsi tra piantagioni di caffè e panorami mozzafiato. A Negril si assiste a uno dei tramonti più spettacolari dei Caraibi. Kingston, la capitale, è il cuore pulsante della cultura reggae.

3. Cuba – L’isola de la Revolucion fra storia e natura

Cuba affascina con il suo mix di decadenza e vitalità. Il Malecón dell’Avana, affollato di locali e turisti al calar del sole, è il simbolo della città. Trinidad incanta con le sue strade acciottolate e le case color pastello, mentre Varadero offre una delle spiagge più lunghe e bianche dei Caraibi. A Santiago la musica e la danza sono parte integrante della vita quotidiana.

2. Sri Lanka – Spiritualità, mare e archeologia

Lo Sri Lanka racchiude spiagge dorate, montagne verdi e siti archeologici di valore. Il Nine Arches Bridge di Ella, immerso nella giungla, è diventato uno degli scatti più iconici, soprattutto quando passa il treno. Ma l’isola offre molto altro: Sigiriya con la sua roccia-fortezza, i templi sacri di Kandy e i safari nei parchi nazionali di Yala ed Udawalawe, dove si avvistano elefanti e leopardi.

1. Bali, Indonesia – L’isola più instagrammabile del globo

Al primo posto delle isole più instagrammabili c’è Bali. Lahangan Sweet regala viste uniche sul Monte Agung all’alba, ma l’isola è un intreccio continuo di scenari da sogno. Dalle terrazze di riso di Tegallalang alle cascate immerse nella giungla, passando per i templi sospesi sull’oceano come Tanah Lot, Bali sa conquistare con la sua spiritualità e la sua energia.

