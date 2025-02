SpaSeekers, tra le principali agenzie di prenotazione Spa del Regno Unito, ha stilato una lista delle Spa più instagrammate al mondo, creando una vera e propria bucket list per gli amanti del benessere e della fotografia. Utilizzando il volume di hashtag su Instagram e i dati di ricerca su Google, SpaSeekers ha identificato i centri benessere che attirano maggiormente l’attenzione sui social media e che sono più ricercati dai viaggiatori. Ecco la top ten, dalla decima alla prima posizione.

10 – Dinarobin Golf Resort & Spa – Mauritius

Il Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa è un elegante resort a 5 stelle situato sulla costa occidentale della penisola di Le Morne, alle Mauritius. Il resort è noto per la sua Spa, un vero rifugio di benessere olistico in perfetta armonia con la natura e a due passi dalla soffice sabbia bianca e dalle acque cristalline della spiaggia.

9 – Sanará, Messico

Il Sanará è un resort di lusso di fama mondiale a Tulum, in Messico. Offre una vasta gamma di programmi curativi ed esperienze termali rigeneranti, tra cui trattamenti olistici, terapia disintossicante con fango e argilla e riflessologia, terapie crystal healing e sessioni di yoga sulla spiaggia.

8 – Miramonti Boutique Hotel, Italia

Unica Spa italiana in classifica, Miramonti Boutique Hotel si trova ad Avelengo, in Alto Adige, a poco più di 1.200 metri d’altitudine. Il resort dispone di un centro benessere con saune, una piscina a sfioro, bagni di vapore in pietra naturale e una mini piscina all’aperto con idromassaggio. Dai trattamenti di rinnovamento della pelle ai massaggi al fango, i visitatori hanno a disposizione una grande varietà di servizi tra cui scegliere.

7 – Thermalbad Spa, Svizzera

Thermalbad Spa, elegante esperienza termale nel cuore di Zurigo, combina elementi storici con un design moderno, creando un ambiente di relax e benessere. Uno degli aspetti più distintivi di Thermalbad sono i suoi bagni sul tetto, con vista spettacolare sulla città di Zurigo. Le «cantine cavernose», un tempo utilizzate come birrificio, aggiungono un tocco di storia e carattere all’esperienza.

6 – Al Maha Spa, Dubai

Una perla nell’offerta dell’hospitality di lusso, Al Maha, Luxury Collection Desert Resort & Spa si trova nella Dubai Desert Conservation Reserve, a circa 45 minuti di auto dalla città di Dubai. La Spa di Al Maha è nota per le sue terapie esclusive che incorporano ingredienti organici ispirati alle tradizioni del Medio Oriente e del Sud-est asiatico. Il relax è garantito nelle stanze di trattamento o nella piscina esterna con vista panoramica sulle dune del deserto. La Spa propone anche un’ampia gamma di trattamenti di benessere, tra cui massaggi terapeutici, massaggi profondi e terapie aromaterapiche.

5 – Aquadome, Austria

Aquadome si trova nella splendida valle Ötztal, in Tirolo. Questo resort di lusso combina eleganza moderna e tradizione alpina. Il resort dispone di un’ampia area benessere di oltre 22mila metri quadrati, con vasche al chiuso e all’aperto, saune panoramiche, un centro fitness con attrezzature all’avanguardia. Tra i trattamenti esclusivi anche massaggi terapeutici, peeling e beauty treatments, in un ambiente rilassante e accogliente.

4 – Amangiri, Stati Uniti

Amangiri a Canyon Point, Utah, Stati Uniti è la quarta Spa più instagrammata al mondo. Questo resort offre un’esperienza unica nel paesaggio desertico incontaminato dell’altopiano del Colorado. I visitatori possono ammirare il panorama mentre si immergono nella piscina all’aperto o si godono un rilassante massaggio alla Aman Spa.

3 – La Mamounia, Marocco

Con la sua architettura mozzafiato, le sue pareti decorate da intonaci cesellati e mosaici marocchini, non sorprende che La Mamounia, a Marrakech, raggiunga quasi 51mila hashtag su Instagram e sia tra i centri benessere preferiti dagli influencer. Qui, oltre a scegliere tra oltre 80 trattamenti termali tradizionali, vale la pena di immergersi negli Hammam, i tradizionali bagni di vapore che rappresentano un punto fermo per il relax in Marocco.

2 – Bagni Szechenyi, Ungheria

La seconda Spa più instragrammata al mondo sono i Bagni Szechenyi, uno dei più grandi e famosi centri termali d’Europa, situato nel parco Városliget a Budapest. Qui le acque delle terme contengono minerali benefici per la salute, quali calcio, solfato e acido metaborico. Variano le temperature delle piscine: quelle estive vanno dai 30 ai 34 gradi, le piscine termali raggiungono i 38 gradi. Oltre alle piscine termali, presenti saune, vasche idromassaggio, palestra e possibilità di corsi fitness.

1 – Blue Lagoon, Islanda

Al primo posto della classifica, con poco meno di 105mila hashtag su Instagram, troviamo la Blue Lagoon in Islanda. Situata sulla penisola di Reykjanes, vicino a Grindavík e a circa 39 km dalla capitale Reykjavik, questa Spa geotermale ha acque blu lattiginose ricche di minerali come calcio, magnesio, sodio e potassio. La temperatura costante è di circa 39°C, ideale per rilassarsi e rinvigorire il corpo. Tra i servizi di benessere anche massaggi, trattamenti facciali e maschere di silice.

