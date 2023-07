Tutti al mare: rive e spiagge da fotografare in Italia

P er vacanze e gite fuori porta il mare è un must: se sei in cerca di idee per la prossima spedizione ecco i luoghi più pittoreschi da fotografare

Che per la voglia di condividere sui social istanti di felicità con amici e parenti o per scalare le classifiche dei post più visti, scattare fotografie e selfie per immortalare panorami e spiagge da sogno rappresenta una delle attività più di successo tra i vacanzieri. In Italia non mancano gli angoli che rappresentano uno scenario ideale per fare un set fotografico. Visto che gran parte degli italiani quest’anno trascorrerà le ferie nei confini del Belpaese, abbiamo scelto alcuni scorci da proporvi per le vostre stories, per i reel su instagram o per dirette mozzafiato per TikTok.

I vostri scatti, peraltro, potranno aiutare altre persone a scegliere la destinazione delle proprie vacanze. Secondo un sondaggio condotto da Yescapa, piattaforma di camper sharing, sui 5mila utenti italiani della sua community, emerge che il 35% delle ricerche di viaggio avviene tramite internet mentre il 18% si affida ai consigli degli amici. Tra i criteri di scelta, vengono apprezzati anche i consigli dei travel blogger (9%) e quelli riportati nei gruppi Facebook (7%).

Spiagge da sogno

Se dovessimo fare la classifica delle spiagge più belle d’Italia, la lista sarebbe, a ragione, lunghissima. Tra chi preferisce spiagge con sabbia fine, chi gli scogli, come avere vegetazione o dune che si affacciano sul mare, le scelte del proprio cuore possono essere davvero diverse. Sperando di consentirvi di scoprire nuovi posti di villeggiatura, abbiamo scelto di suggerirvi alcune mete che hanno una storia da raccontare, anche attraverso i vostri scatti.

Le Castella da film: benvenuti ad Aurocastro

Le Castella si trova a 20 km da Crotone e la strada che conduce alla spiaggia non lascia intravedere lo splendore che si trova arrivati al mare: nel blu delle acque e del cielo, svetta il castello aragonese che si staglia all’interno dell’area marina protetta di Capo Rizzuto. La piccola spiaggia sottostante la fortezza è ad accesso libero ed è perfetta per scatti che immortalino la costruzione, già protagonista di scene cinematografiche indimenticabili. Scelta da Pasolini per “Il Vangelo secondo Matteo”, la roccaforte deve la sua popolarità per essere diventata set cinematografico de “L’Armata Brancaleone”. Le Castella è, infatti, la famosa “Aurocastro” nella quale arrivò, al termine di varie peripezie, Brancaleone da Norcia – impersonato dall’indimenticabile Vittorio Gassman – e la sua sgangherata armata.

Il mare della Maremma Toscana

“Il mare più bello” è lo studio annuale condotto da Legambiente e da Touring Club Italiano che assegna fino a cinque vele alle coste dei mari e dei laghi che dimostrino di avere puntato sulla buona gestione del territorio senza sovrasfruttamento delle aree, su servizi d’eccellenza, sulla fruibilità nel rispetto dei luoghi, sulla valorizzazione dei centri storici, delle tradizioni dei luoghi e ovviamente sulla previsione di attività sostenibili ed ecologiche come escursioni ecofriendly. Tra i 15 comprensori marini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento, svetta in prima posizione quello della Maremma Toscana che ricomprende Castiglione della Pescaia, Scarlino, Marina di Grosseto e Follonica (Gr). Immersi in questo fantastico tratto di mare tirrenico potrete scattare foto meravigliose da condividere sui social con gli hashtag del mare blu più.. green!

L’isola dei conigli del Salento

Se vi chiedessimo dove si trova l’Isola dei conigli, una parte di voi risponderebbe in Sicilia. Forse non tutti sanno che esiste un’altra piccola località in Salento, per l’esattezza a Porto Cesareo, la cui denominazione ufficiale (scarsamente utilizzata a dire il vero) sarebbe Isola Grande ma chiamata da tutti Isola dei conigli. Numerose sono le imbarcazioni che, in pochi minuti, vi traghettano sulle rive del tratto di terra disabitato ma i nuotatori più allenati possono arrivarci con poche bracciate. Tra spiagge di sabbia dorata, insenature, scogli e un cuore verde di macchia mediterranea, in pochissime centinaia di metri potrete trovare infiniti sfondi per i vostri scatti. I fondali sono tutti da esplorare per la ricca presenza di pesci e rappresentano il set ideale per i fotografi subacquei. A dispetto del nome, l’unica cosa che non potrete immortalare sono i conigli, una volta allevati nel lembo di terra, ma che oggi rappresentano un lontano ricordo.

La spiaggia delle due sorelle nel Conero, casa delle tartarughe

La spiaggia delle due sorelle si trova nel Conero (Marche) ed è raggiungibile via mare. Se non siete pratici di canoe o siete sprovvisti di mezzo natante, potrete partire dalla vicina Numana. Su uno specchio d’acqua da sogno si ergono due imponenti faraglioni la cui forma ricorda due suore nell’atto di pregare – da cui il nome della spiaggia – e che interrompono una meravigliosa distesa di sabbia bianca. La natura incontaminata e selvaggia che troverete di fronte ai vostri occhi vi regalerà uno spettacolo unico. Da questo lido vengono rilasciate le tartarughe pronte a tornare in Adriatico dopo essere state dimesse dal centro di recupero tartarughe marine: visitate e, all’occorrenza, curate proprio da questo luogo riprendono la via del mare, per la gioia dei bagnanti che, a distanza di sicurezza, possono prendere parte ai festeggiamenti.

Gli stabilimenti da instagrammare

Se preferite avere tutte le comodità che può offrire una spiaggia attrezzata, godere di tutti i comfort sotto l’ombrellone e non potete fare a meno di un lido, ve ne suggeriamo alcuni famosi per la loro bellezza, tanto da diventare meta del turismo social come sfondi perfetti per scatti da conservare nella memoria del cellulare e negli album di Facebook o su Instagram.

Cabine azzurre come il mare a Riccione

Andando a sbirciare tra le più belle strutture consigliate dal portale Spiagge.it non si può non dimenticare di parlare di un lido davvero particolare della riviera romagnola, per l’esattezza a Riccione. Ci troviamo in uno dei luoghi preferiti per i servizi offerti, per la facilità di accesso agli stabilimenti e per le spiagge particolarmente indicate per le famiglie. Camminando lungo la battigia, lo sguardo viene catturato da Bagni Mario 65: che siate una instagrammer saltuaria o che passiate sul noto social network svariate ore, difficilmente potrete resistere a realizzare uno sfizioso book fotografico. Perché? Lo stabilimento è costituito da una lunga serie di cabine, di una bellezza senza tempo, tinte di azzurro e bordate di bianco. Anche le sedie, gli ombrelloni e i lettini richiamano gli ammalianti colori del mare e del cielo. La costruzione di legno, poi, conferisce quel tocco vintage che consente di viaggiare con la mente mentre il cellulare continua a scattare.

Uno spicchio d’oriente dall’Adriatico al Tirreno

Rimaniamo sulla riviera adriatica e precisamente a Marina di Ravenna nel singolare Singita Miracle Beach dove potremo rivivere atmosfere esotiche pur rimanendo in Italia, I lettini a baldacchino in legno con eleganti teli, gli ombrelloni in paglia vi trasporteranno con la mente in Indonesia (a tal punto che potreste addirittura trarre in inganno i vostri follower). Raccomandate in particolar modo le foto in momenti di luce particolare come all’alba o al tramonto. Al calar del sole, per vivere (e far vivere a chi vi segue sui social), atmosfere orientali non perdete il gong suonato per il Rito del Tramonto, per chiudere la giornata in bellezza. Anche sulla costa tirrenica non mancano esperienze simili soprattutto a Fregene i cui frequentatori non si perdono il rito di una story nei lettoni impagliati a forma di cuore per racchiudere il vostro amore per il mare (e non solo!).

La scogliera amalfitana di Positano per uno scatto senza fiato

Se non riuscite a rinunciare ai profumi, ai sapori e soprattutto al mare della costiera amalfitana, non potrete perdere una visita a “La Scogliera”, resort il cui lido è letteralmente incastonato – come un diamante in un anello – tra le rocce di una delle costiere più amate e più belle del mondo. Solitamente siamo abituati a girare per i vicoli stretti e colorati e difficilmente riusciamo a vedere Positano nella sua interezza e bellezza. Per questo, una volta arrivati in questo lido, si rimane così stupiti e incantati dalla visuale. Con un selfie si può immortalare un momento della vacanza davanti ad un meraviglioso panorama. Per chi ama la vita notturna, il lido organizza anche eventi serali imperdibili per chi si troverà a trascorrere le vacanze a Positano e dintorni.

Spiagge caraibiche in Italia

Volete i Caraibi senza però viaggiare fino all’altra parte del mondo? Anche in Italia esistono spiagge di sabbia bianchissima circondate da un mare cristallino. Alcuni esempi? In Puglia, a Marina di Ugento, potrete scattare foto da far invidia a tutti i vostri followers: il mare è così limpido che si vede il fondale e la sabbia è finissima e lucente. In Sardegna c’è invece Cala Brandinchi, affacciata su una vegetazione selvaggia e rigogliosa e una spiaggia degna che non ha nulla da invidiare a quelle caraibiche. La più caraibica delle spiagge in Sicilia è invece quella dei Conigli: più volte questo luogo incontaminato e lambito da un mare cristallino ha vinto il titolo di spiaggia più bella d’Italia. Lungo la Costa degli Dei, in Calabria, è famosa per il bianco della sua sabbia la spiaggia di Riaci.

Mare bello Italia centrale

Oltre alla Maremma toscana e al Conero, in Italia centrale ci sono diversi luoghi dove il mare è bellissimo e dove potrete trascorrere una vacanza da sogno. Nel Lazio, l’Isola di Ponza è davvero incantevole: elegante e selvaggia, è un posto tutto da scoprire che certamente vi affascinerà. E poi l’Isola d’Elba, appartenente alla Toscana: le sue spiagge, anche con sabbia nera, sono l’attrazione principale. Forte dei Marmi, località principale della Versilia, è uno dei luoghi più conosciuti della Toscana proprio grazie al suo mare cristallino, agli stabilimenti balneari super chic e ai locali alla moda. Infine l’Abruzzo: questa regione, ancora lontana dal turismo di massa, offre spiagge con fondali bassi perfette per le famiglie, soprattutto a nord di Pescara, ma anche calette selvagge lungo la celebre Costa dei trabocchi.

Dove trovare spiagge deserte in Italia

Per chi cerca il totale relax lontano dalle spiagge affollate e prese d’assalto dai turisti, in Italia esistono anche luoghi ancora poco conosciuti dove potersi rilassare in tutta tranquillità. Tra le spiagge ‘deserte’ del nostro Paese ci sono la spiaggia di Canovella degli Zoppoli, in provincia di Trieste (Friuli Venezia Giulia), raggiungibile con una passeggiata di circa 15 minuti, e la spiaggia degli Alberoni, nella parte meridionale del Lido di Venezia. Infine, a Siniscola, in provincia di Nuoro, c’è la spiaggia di Berchida: sabbia bianchissima e uno dei pochi luoghi della Sardegna ancora sconosciuti alla maggior parte dei visitatori.

Non solo mare: fiumi che lasciano senza fiato

I posti da raccontare sarebbero migliaia, ma vi lasciamo con due ultimi consigli che riguardano i fiumi. Se cercate alternative al mare o, nel viaggio verso altre mete, avete qualche giorno libero a disposizione potreste fermarvi per un bagno frizzantino in acque dolci.

Il torrente Fer che sposa la Dora Baltea

Si dice fosse la meta prediletta dal conte Camillo Benso di Cavour nel 1831 e oggi rappresenta una ottima alternativa al mare per chi arriva dal nord ovest d’Italia. Parliamo del bellissimo torrente Fer a Donnas, luogo ameno della Valle d’Aosta. Nei vostri scatti – magari a bordo di una canoa – potrete immortalare il bosco di Cingana che sposa le gole d’acqua verde smeraldo offrendo scorci suggestivi di natura incontaminata. Imperdibili sono inoltre le cascate che si formano quando il torrente incontra la Dora Baltea nonché l’imponente maniero degli Challant che svetta su un picco roccioso da cui domina il sottostante borgo. Proseguendo la strada, potrete fare lo scatto perfetto lasciando alle vostre spalle uno dei ponti romani in pietra presenti dalla tipica forma di schiena d’asino.

Le pozze smeraldine e il villaggio abbandonato nelle dolomiti friulane

Le pozze smeraldine, tra Udine e Pordenone, si raggiungono imboccando un sentiero che, partendo da Tramonti di Sopra, porta in uno degli angoli più suggestivi del Parco delle Dolomiti friulane. Potrete iniziare il vostro book fotografico presso la sorgente Sgurlina, ma non fermatevi: continuando la salita tra cascatelle e panorami mozzafiato, arriverete alle famose pozze. Qui l’acqua freschissima si raccoglie in profondi bacini naturali che, rispecchiando il colore della vegetazione circostante, assumono i toni dello smeraldo in contrasto con il bianco delle rocce che circondano l’oasi. L’album delle vacanze sarà ancora più suggestivo se proseguirete fino al villaggio abbandonato di Frassaneit giungendo, infine, fino al ponte sospeso di Selis.

Torrente Ciufenna

In Toscana non perdete l’occasione di visitare il torrente Ciuffenna. D’estate le limpide piscine naturali che si formano alle pendici della montagna sono un richiamo irresistibile. Pensate che il punto più accessibile parte già dal centro del paese Loro Ciufenna. Se seguirete il sentiero in salita, potrete giungere ad una pozza più profonda incorniciata da un ex mulino, un ponte di pietra ed una poetica cascatella facendo segnare al vostro profilo il record di like ottenuti.