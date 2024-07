Dalla Liguria alla Puglia, alla Sardegna, le belle spiagge italiane sono un po’ ovunque. Con 7.914 km di costa c’è solo l’imbarazzo della scelta. La difficoltà nasce quando si va alla ricerca del silenzio, dei pochi frequentatori e della giusta distanza tra un ombrellone e l’altro. I lidi più ambiti oggigiorno sono in effetti quelli quasi segreti… Tra calette poco accessibili e baie bagnate da acque cristalline, ecco le spiagge più belle d’Italia.

Le spiagge più belle d’Italia

Appena esce un raggio di sole già non vedi l’ora di partire per le vacanze e ti viene subito voglia di estate e di mare? Altro che Tropici, perché andare lontano a cercare meraviglie quando sono proprio sotto i nostri occhi! Siamo così fortunati da avere nella nostra Italia spiagge paradisiache, con romantiche calette e baie che punteggiano la costa da nord a sud dello Stivale.

Puoi scegliere tra spiagge affollate dove far festa e conoscere gente da mattina a sera oppure angoli sperduti tra i più segreti e selvaggi: hai solo l’imbarazzo della scelta poiché sono davvero molte le località italiane che meritano di essere visitate almeno una volta nella vita. Sabbia finissima, insenature a picco sul mare, scogliere rocciose e mare cristallino aspettano solo te.

Abbiamo stilato una nostra classifica che vede protagoniste le spiagge da vedere e il mare in cui tuffarsi almeno una volta nella vita.

Le spiagge più belle d’Italia: Liguria

Scopriamo alcune delle spiagge più belle d’Italia in Liguria, una delle poche regioni del Nord Italia a vantare uno sbocco sul mare.

Punta Crena

Siamo in Liguria sulla Riviera di Ponente. In questa caletta isolata, circondata da scogliere ripide e soggetta alla costante erosione del mare, potrai nasconderti e godere di bagni rigeneranti. Hai paura della folla di bagnanti? Niente paura. Anche nei giorni di punta la spiaggia di Punta Crena è poco frequentata, anche perché si raggiunge solo a piedi, in barca o a nuoto dal molo di Varigotti (molto più affollato).

Armati dunque di canoa o affitta un pedalò. In alternativa, se ti piace camminare e l’hiking è il tuo pane quotidiano, puoi arrivare a Punta Crena percorrendo un sentiero che dalla montagna scende alla baia. Occhio però: per alcuni tratti avrai bisogno dell’aiuto di una corda.

Le spiagge più belle d’Italia: baia del Silenzio, Sestri Levante

Incastonata nel borgo ligure con le tipiche case ‘pastellate’ e le barche dei pescatori, la spiaggia tanto amata da Lord Byron è di sabbia fine ed è bagnata da acque limpide.

Monterosso al Mare

Molto bella e pittoresca è sicuramente la spiaggia più frequentata delle Cinque Terre. Da non perdere per la limpidezza delle sue acque pulite e la bellezza dei colori che la circondano.

Le spiagge più belle: centro Italia

Toscana, Marche, ma anche Lazio: ecco alcune delle spiagge più belle del Centro Italia.

Spiaggia del Remaiolo, Isola d’Elba

Il paesaggio della spiaggia del Remaiolo affascinerà gli amanti degli scenari wild. Siamo in Toscana, sulla splendida Isola d’Elba e tra sabbia e ghiaia, qui è possibile trovare il proprio angolo di mare privato, anzi due… perché in realtà una roccia separa questa caletta da un’insenatura ancora più riservata.

Per arrivare alla spiaggia del Remaiolo preparati a percorrere un sentiero lungo poco più di un chilometro. Parti dal comune di Capoliveri e segui le indicazioni per Punta Calamita, poi imbocca lo sterrato: puoi farlo sia a piedi che in bici.

Spiaggia della Bufalara, Lazio

Alla fine del lungomare di Sabaudia, al limite tra i laghi e la zona del Parco Nazionale del Circeo dove bivaccano, appunto, le bufale, si trova la spiaggia della Bufalara. L’ampio arenile e le dune che lo attorniano anche in piena estate non ospitano troppa gente. Proseguendo verso Latina, la spiaggia si fa in realtà sempre più selvaggia e disabitata.

Per arrivarci, basta seguire il lungomare di Sabaudia in direzione Latina. Un parcheggio all’inizio del sentiero segnerà il punto di partenza verso la tua nuova scoperta balneare.

La spiaggia di Sansone, Isola D’Elba

La suggestiva bellezza della spiaggia di Sansone fa dimenticare la fatica necessaria per percorrere il tortuoso sentiero che scende a mare dalla strada provinciale per l’Enfola. E le falesie bianche che si tuffano nel mare cristallino sono da ammirare.

Le spiagge più belle d’Italia: Numana, Rivera del Conero, Marche

A Numana non perdete una visita alla spiaggiola: una caletta incontaminata con una scogliera a picco sul mare cristallino da perder la vista.

Le spiagge più belle: Sud Italia

Il Sud Italia e le isole sono senza alcun dubbio l’area del nostro Paese che vanta il numero maggiore di spiagge spettacolari in cui rilassarsi e godersi un mare cristallino.

Le spiagge più belle d’Italia: cala Goloritzè, Sardegna

È una delle mete più incantevoli del golfo di Orosei. Chi c’è stato descrive Cala Goloritzè come un paradiso in terra. La mano dell’uomo sembra infatti non aver minimamente scalfito l’aspetto selvatico di questo lembo di Sardegna, i cui colori, tra il turchese del mare e il cipria dei ciottoli della battigia, sono indimenticabili. Una sorgente d’acqua dolce che scende dalle montagne rende persino il bagno rigenerante.

Se si può, meglio evitare di andarci nel mese di agosto: i paradisi, anche se segreti, hanno i loro estimatori… Siamo nel comune di Baunei. Per arrivarci puoi affittare un’imbarcazione, partecipare a una gita in battello o dedicare alla scoperta di Cala Goloritzè un’escursione abbastanza impegnativa di un’ora e mezza circa.

Spiaggia della Marinella di Palmi, Calabria

Siamo nella parte settentrionale della Costa Viola. Se ami fare sub e snorkeling, preparati a scoprire la tua nuova meta di pellegrinaggio. Una stradina immersa nella macchia mediterranea ti porterà verso il mare più intenso di tutta la Calabria.

La Spiaggia della Marinella di Palmi ha un duplice vantaggio: è facile da raggiungere, ma anche incredibilmente poco frequentata. Parti dal comune di Palmi e procedi in direzione sud-ovest. Chiedi ai passanti indicazioni per Marinella: saranno tutti felici di aiutarti ad arrivarci!

Baia di San Felice, Puglia

Dopo una serie di curve nella fitta foresta del Gargano il cuore si apre alla vista dell’infinito Adriatico, proprio sotto i tornanti.

Baia di San Felice oltre la città di Vieste, nel centro del Gargano, è il posto dove nascono tanti amori e foto ricordo straordinarie, grazie al famoso Architiello, un arco roccioso di formazione carsica nato grazie all’azione dell’acqua e del vento, che merita una gita in canoa o pedalò.

Accessibile e attrezzata con i principali servizio essenziali, la bellissima spiaggia di San Felice è la protagonista della baia con una parte di arenile libera e una a pagamento. Per gli amanti delle nuotate in solitaria meglio però spingersi poco più avanti, direzione Camminata. In pochi chilometri si raggiunge la cala della Sanguinara, un piccolo fiordo immerso in una rigogliosa pineta a strapiombo sul mare: tutta da esplorare!

Le spiagge più belle d’Italia: cala dell’Acquaviva, Puglia

Sempre in Puglia, ma in Salento, trovi la cala dell’Acquaviva. In questa stretta insenatura, dove la roccia si tuffa in mare, sembra di essere al cospetto di una vera e propria piscina naturale. C’è chi è arrivato a paragonare cala dell’Acquaviva a un fiordo norvegese!

Siamo a Marina di marittima. Due ali di roccia proteggono le verdi acque. Qui tuffarsi non regala solo un’intensa frescura, ma anche un panorama indimenticabile. Per arrivarci, basta percorrere la litoranea e parcheggiare la macchina poco più a sud di Castro Marina. Non ci sono solo scogli, c’è anche una piccolissima spiaggia.

Cala Bianca, Campania

La natura incontaminata del litorale e la ricchezza di baie e insenature rendono Marina di Camerota una tappa obbligata per quelli che cercano la natura incontaminata tra baie e insenature. Tra le tante spiagge del luogo, spicca Cala Bianca.

Una meraviglia raggiungibile solo in barca, opzione che offre agli intrepidi bagnanti la possibilità di fare una bellissima gita marina.

Spiaggia di Marinello, Sicilia

Qui si sogna ancora prima di mettere i piedi in spiaggia. Infatti, una leggenda narra che i bellissimi laghetti di Marinello si siano formati per abbracciare una bambina che, caduta dalle braccia della madre miscredente, venne avvolta dalla sabbia bianca e soffice. Tutto ciò fu opera della Vergine Nera di Tindari, che trasformò in bianca polvere il mare turbolento.

La spiaggia di Marinello offre due chilometri di litorale sabbioso, che si bagna in acque trasparenti, tiepide e tranquille. Per arrivarci si parte da Messina, uscendo a Falcone e andando al bivio per Tindari. Le indicazioni per i laghi di Marinello ti porteranno nel posto giusto.

Le spiagge più belle d’Italia: spiaggia di Arienzo, Campania

La costiera amalfitana è uno di quei paesaggi che ogni anno stregano tantissimi turisti (anche stranieri). Trovare baie incontaminate qui non è uno scherzo! La spiaggia di Arienzo è tra queste. Vicinissima a Positano, offre un panorama mozzafiato e acque di cristallo. Basta allontanarsi una quindicina di minuti a piedi dall’arenile e, oltre alle bellezze della natura, troverai un po’ di quella tranquillità che le mete turistiche non sempre sanno garantire. Prepara il cellulare: qui la vista del Golfo di Amalfi è davvero da urlo.

Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Sicilia

Sull’isola dell’arcipelago delle Pelagie, in Sicilia, si trova la pluripremiata Spiaggia dei Conigli, che conquista il primo posto tra le spiagge più belle d’Italia: è una riserva naturale che si trova su un minuscolo isolotto chiamato come la spiaggia: Isola dei Conigli dove la sabbia è finissima e le acque sono cristalline.

Le spiagge più belle d’Italia: Cala Rossa, Favignana, Sicilia

Questa spiaggia deve il nome al sangue versato dai combattenti nel corso delle guerre puniche. La baia di Cala Rossa è imperdibile per la bellezza delle cave di tufo gli scogli e un’acqua turchese.

Spiaggia La Pelosa, Stintino, Sardegna

Sabbia bianchissima e acqua cristallina, questa è la spiaggia La Pelosa, a Stintino, nel Nord-Ovest della Sardegna, famosa per essere la spiaggia più bella dell’Isola.

Spiaggia di Tropea, Calabria

Mare turchese, sabbia chiara e sole rendono Tropea una destinazione amata dai viaggiatori che tutti gli anni accorrono in gran numero per godersi un po’ di divertimento.

Le spiagge più belle d’Italia: Costa Paradiso, Sardegna

Si è obbligati a camminare per circa 15 minuti, ma ne vale davvero la pena per vedere le magnifiche scogliere rosse e il mare cristallino e dai colori caraibici.

Riserva dello Zingaro, Sicilia

Un posto incredibile per godere della natura e farsi un bagno in zone veramente selvagge. Si giunge alle calette solo ed esclusivamente a piedi lungo la riserva che si estende per oltre 1700 ettari. O via mare naturalmente.

Scala dei Turchi, Sicilia

Molto conosciuta per la particolarità della scogliera, di un bianco molto intenso è meraviglioso che la montagna calcarea si trovi direttamente sul mare e sembri fatta di ghiaccio.

San Vito Lo Capo, Sicilia

Una spiaggia molto grande con sabbia fine e chiara. È l’ideale per chi va in famiglia e non è alla ricerca di grandi avventure perché anche il paesino che fa da cornice è delizioso.

Cala Mariolu, Sardegna

In pieno Golfo di Orisei, questa meravigliosa spiaggia è composta da sassolini bianchi e rosati al punto che i sardi la chiamano “Ispùligi de nie” (fiocchi di neve). La spiaggia prende il nome dalle foche monache dette dai pescatori locali “Marolu” (ladre) perché catturavano i pesci da loro pescati. Le acque limpide del golfo incontrano una spiaggia di sabbia mista a sassolini di colore rosa. La bellezza di questo fazzoletto di sabbia fa concorrenza alle altre splendide spiagge dell’isola.

Spiaggia Marina Grande, Positano, Campania

È la principale spiaggia di Positano ed è tra le più spiagge più ambite dal jet set per la sua mondanità, le colorate case, la spiaggia e lo splendido mare di un blu estremo.

Cala Granara, Sardegna

La spiaggia è localizzata nella parte meridionale dell’isola di Spargi. Cala Granara è una delle spiagge più belle ed affascinanti dell’arcipelago della Maddalena, è caratterizzata da una sabbia bianca e sottile e da un mare cristallino. La spiaggia è raggiungibile via mare ed il servizio è reso dalle imbarcazioni che portano i turisti in giro per l’arcipelago. Tra le caratteristiche della zona c’è anche la strana forma di molte rocce dovuta al modellamento da parte degli agenti atmosferici.

Spiaggia Capriccioli, Sardegna

La spiaggia Capriccioli è tra le più belle spiagge d’Italia e non ha nulla da invidiare a una spiaggia caraibica. Sabbia fine e chiara alternata a scogli tondeggianti, acqua cristallina e macchia mediterranea: questa è la spiaggia Capriccioli, che in gallurese significa ‘caprette’. Una perla della Costa Smeralda.