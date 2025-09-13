Lo Sri Lanka, isola a forma di goccia adagiata sull’Oceano Indiano, a sud dell’India, è una terra di meraviglie senza tempo che resta nel cuore. Ogni angolo racconta storie di un popolo che da secoli intreccia spiritualità, natura e tradizione. Colline verdi che profumano di tè, templi sacri, spiagge da sogno e piatti speziati consegnano un mix unico, capace di sedurre anche i viaggiatori più esperti.

Una colonia di scimmie al tempio di Mihitale. Foto Charmen

Templi buddisti e tradizione del tè

Nell’isola che custodisce il Sacro Dente di Buddha, il buddhismo è una filosofia di vita. Per il popolo singalese la spiritualità è parte della vita quotidiana, vissuta con semplicità e naturalezza. I templi di Dambulla e Isurumuniya sono fari, dove il silenzio invita alla riflessione e la bellezza di statue e pitture racconta storie di saggezza e risveglio interiore.

Le piantagioni di tè di Nuwara Eliya. Foto: Charmen

La stessa calma che si respira nei santuari ritorna tra le colline nebbiose dell’interno, dove le piantagioni di tè si estendono come un mare verde. La visita al Heritance Tea Factory Hotel, un ex stabilimento ora rifugio di lusso, è un invito a scoprire la storia di uno dei tè più pregiati al mondo, qui prodotto: il Ceylon. Passeggiare tra le coltivazioni, raccoglierne le foglie, respirarne l’aroma e assaporarne il gusto significa entrare in contatto con la cultura del tè in modo intimo e avvolgente.

Street food alle cascate di Ella. Foto: Charmen

Dopo essersi immersi nell’atmosfera delle piantagioni, ci si ritrova travolti dall’energia delle bancarelle e dei piatti locali. La cucina dello Sri Lanka è un caleidoscopio di sapori che raccontano la storia del Paese attraverso l’uso sapiente delle spezie. Piatti come il Kiri Bath o il Curry di Mango sono vere e proprie esperienze sensoriali. Ogni boccone di Kottu Roti, forse il più famoso street food dell’isola, è un viaggio nelle tradizioni culinarie locali, dove il piccante, il dolce e il salato si incontrano in un’armonia perfetta.

I safari si intrecciano con la storia

Se i piatti speziati accendono il palato, i paesaggi riempiono gli occhi, specie quelli degli amanti della natura. Il Parco Nazionale di Yala, riserva faunistica ricca e incontaminata, vanta una delle più alte densità di leopardi al mondo. Tra foreste, savane e lagune, un safari a Yala porta ad ammirare elefanti asiatici, orsi labiati, bufali, cervi maculati e una sorprendente varietà di uccelli, dai pavoni alle aquile.

Un elefante asiatico nel Parco Nazionale di Yala. Foto: Charmen

Un altro felino, intanto, attende i viaggiatori a Sigiriya. Al centro dell’isola, la “Roccia del Leone” si staglia maestosa: un imponente monolite e sito archeologico che fu il sogno e il rifugio di Kashyapa I. Il principe, divenuto re dopo aver commesso un parricidio, trasferì la capitale da Anuradhapura alla sommità della roccia magmatica, costruendo una cittadella fortificata e splendidi giardini ai suoi piedi. Un sogno che durò solo 22 anni, fino a quando Moggallana, suo fratello ed erede, tornò dall’India con un esercito, costringendo Kashyapa al suicidio. La salita alla cima parte dal Sigiriya Museum e attraversa i giardini reali: un percorso che tra scalinate e magnifici panorami, racconta la storia di un uomo che per riscattare la sua colpa si è circondato di bellezza.

La pesca tradizionale, bella come una danza

E se il passato vive scolpito nella roccia, la vita quotidiana scorre lungo le coste. A sud dell’Isola di Smeraldo, a Koggala, si assiste a uno spettacolo unico al mondo: i pescatori sui trampoli, in perfetto equilibrio sopra un palo fissato al fondo marino, restano sospesi sopra l’acqua, seduti su un piccolo piano orizzontale che funge da sedile.

I pescatori sui trampoli di Koggala. Foto: Charmen

L’immagine dei loro movimenti ricorda un silenzioso balletto, un’arte che sfida la gravità. Conosciuta localmente come Ritipanna o Ritipannaya, questa tecnica di pesca nacque nei periodi di scarsità di cibo. Oggi è una tradizione che si perpetua in luoghi come Koggala e Ahangama. Chi lo desidera può salire su uno dei pali, non per pescare, ma per fermare il momento in una fotografia.

Le spiagge sono paradisi tropicali

Lo sguardo scivola poi verso le spiagge. Distese di sabbia dorata, acque cristalline e una natura ancora incontaminata rendono luoghi come Mirissa, Unawatuna, Tangalle e Trincomalee autentici paradisi tropicali. Ma non si tratta solo di scenari da cartolina: qui la vita scorre lenta, cullata dal ritmo delle onde, e l’ospitalità srilankese accoglie con la naturalezza di un amico di lunga data. Che si scelga di sdraiarsi al sole, passeggiare lungo la riva, cavalcare le onde su una tavola da surf o esplorare i fondali con immersioni e snorkeling, in ogni granello di sabbia e in ogni riflesso del mare si incontrerà l’anima vibrante dello Sri Lanka.

Un viaggio che lascia il segno: la natura selvaggia, le antiche rovine dei templi, i regni di un passato glorioso, l’ospitalità calorosa della sua gente. E poi le colline del tè, le spiagge paradisiache, l’intensa cultura gastronomica. Tutto cattura, sorprende e fa venire voglia di tornare, ancora e ancora, per scoprirne nuovi segreti.

Viaggio in Sri Lanka: informazioni utili

Il periodo migliore

Lo Sri Lanka si può visitare tutto l’anno, ma il periodo migliore dipende dalle zone. La costa a ovest e a sud (Colombo, Galle, Mirissa) è ideale da dicembre a marzo, mentre la costa est (Trincomalee, Passikudah) è più favorevole da aprile a settembre. Le zone centrali (Kandy, Nuwara Eliya, Ella) sono perfette in qualsiasi stagione, grazie al clima sempre fresco.

Prima della partenza

Per entrare in Sri Lanka (srilanka.travel), i cittadini italiani devono avere un passaporto con validità di almeno 6 mesi e un visto ETA richiedibile al sito eta.gov.lk/slvisa/ al costo di 50$ (USD).

Come arrivare e spostarsi

Il principale aeroporto è il Bandaranaike International Airport (CMB), a Colombo. I voli più frequenti dall’Italia sono con Etihad Arways via Abu Dhabi. Il modo più comodo per girare l’isola è un driver privato: il prezzo oscilla tra i 30 e 50$ per un’auto standard o minivan.

Per dormire

Diverse le tipologie di alloggio, adatte a ogni tipo di viaggiatore. Chi desidera un’esperienza più autentica può optare per un Heritance Hotel (heritancehotels.com).

Nei templi

Per visitare i templi, è consigliato indossare abiti di colore bianco, con maniche lunghe e pantaloni o gonne che coprano le ginocchia. È obbligatorio togliere le scarpe.

Sim, moneta e mance

Per essere sempre connessi si può acquistare una SIM locale al costo di 5/8 euro. La valuta locale è la rupia dello Sri Lanka (LKR). È consuetudine lasciare una mancia del 5-10% nei ristoranti (se non inclusa nel conto), 100-200 LKR per i facchini e circa 1.000-2.000 LKR per le guide e gli autisti privati. Le mance non sono obbligatorie, ma sono molto apprezzate.