Se stai organizzando un viaggio, potrebbe essere capitato anche a te di cercare informazioni relative Bangkok. La capitale thailandese secondo Kayak è stata la più cercata sul web come destinazione per le vacanze estive. Non c’è da stupirsi, visto che la città vanta bellezze artistiche e architettoniche, una cultura ricca e piena di storia, mercati affascinanti e una scena gastronomica in fermento. Inoltre, secondo Lonely Planet, è anche una delle città più sicure per i viaggiatori che fanno parte della comunità LGBTQI+.

Bangkok è la città più cercata: ecco cosa vedere

Bangkok è una città affascinante, ricca di arte e storia. Da non perdere assolutamente i suo templi dal design intricato, come il Wat Arun dalla bellezza abbagliante con le sue ceramiche, frammenti di porcellana e minuscole tegole che lo rivestono. Oppure il Wat Saket, su cui spicca il grande chedi dorato e in cui sono custodite alcune reliquie del Buddha. Imperdibile il Grand Palace e Wat Phra Kew: il complesso che comprende il Palazzo Reale inaugurato nel 1795 e il tempio buddista più sacro del Paese, al cui interno si trova il Buddha di smeraldo. Lumpini Park è il polmone verde della città, dove godersi un picnic all’aperto o rilassarsi in un paesaggio che comprende giardini fioriti, due laghi artificiali, boschi di bambù e di palme. Chi ama i mercati troverà quello che cerca nelle 15mila bancarelle dello Chatuchak Market. È uno dei più grandi al mondo e lì troverai ogni genere di prodotto. In alternativa nella zona di Patpong si trova l suggestivo mercato notturno. Khao San Road è la zona più amata dai viaggiatori zaino in spalla e low budget, con pensioni a buon mercato e negozi e locali economici. La notte si anima e diventa il cuore pulsante della città, con discoteche e ristoranti di ogni tipo.

Quando andare a Bangkok e cosa sapere

Il momento migliore per visitare Bangkok è durante la stagione secca, cioè tra novembre a febbraio. Durante questo periodo le temperature sono miti, le piogge scarse e l’umidità moderata. In questi mesi va considerato però che i prezzi potrebbero essere più alti per quanto riguarda alloggi e attrazioni turistiche. Nei templi è necessario vestirsi in modo modesto: le spalle e le ginocchia devono essere coperte e in molti luoghi devi togliere le scarpe prima di entrare. Per i cittadini italiani, non è necessario il visto per soggiorni turistici inferiori a 60 giorni.

Le altre città più cercate

Oltre a Bangkok, nella classifica delle città più cercate del mondo compaiono molte altre città asiatiche. La seconda della top 10 infatti è Manila, capitale delle Filippine. Rispettivamente ottava e nona sono Tokyo, in Giappone, e Colombo nello Sri Lanka. Sono poche invece le città americane: solo New York al terzo posto e Orlando, in Florida, al settimo. Per quanto riguarda le europee è la Spagna ad attrarre di più. Trovano posto nella lista Malaga (quinta), Alicante (sesta) e Barcellona (decima). Completa la classifica in quarta posizione Faro, in Portogallo.

