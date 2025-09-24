Grazie a politiche che coniugano conservazione del patrimonio naturale, hotel ecosostenibili e turismo incentrato sul coinvolgimento della comunità locale, Hanoi si è aggiudicata il premio Sustainable Tourism 2025 dalla Tourism Promotion Organisation for Global Cities (TPO). Un riconoscimento che evidenzia come la capitale vietnamita stia traducendo strategie ambientali e culturali in opportunità concrete per il turismo responsabile.

L’impegno del Vietnam per un turismo responsabile

Il riconoscimento conferito dalla TPO, un’organizzazione internazionale che valuta e promuove le città turistiche, mette in luce il ruolo di Hanoi come destinazione emergente nel panorama del turismo sostenibile. Da anni la città sta portando avanti progetti che collegano la tutela ambientale con la valorizzazione del patrimonio culturale. Un attestato di credibilità, non solo per l’immagine della capitale, ma anche per il percorso che sta compiendo l’intero Vietnam verso un turismo più responsabile.

Le iniziative all’avanguardia di Hanoi

La capitale ha incoraggiato le aziende turistiche locali a ridurre l’uso della plastica monouso, ha introdotto la raccolta differenziata e la segnaletica multilingue nei siti culturali. La città organizza anche campagne di sensibilizzazione pubblica come la “Domenica verde”, promuovendo la responsabilità ambientale sia tra i residenti che tra i visitatori.

Un modello di turismo sostenibile

Hanoi si sta impegnando non soltanto ad attrarre nuovi visitatori, ma a garantire che il turismo contribuisca al benessere ambientale e sociale della città: iniziative concrete includono hotel ecocompatibili, attività culturali sostenibili e programmi di coinvolgimento delle comunità locali, pensati per valorizzare le tradizioni e supportare l’economia dei piccoli imprenditori.

Infrastrutture e innovazione verde

La città ha investito in trasporti pubblici efficienti, gestione dei rifiuti e spazi verdi, riducendo l’impatto ambientale del turismo. Queste politiche contribuiscono a contenere l’impronta di carbonio e a rendere Hanoi una meta più sostenibile e vivibile, dimostrando come l’urbanizzazione possa integrarsi con pratiche ecologiche efficaci.

Valorizzare cultura e artigianato locale

Hanoi punta a offrire esperienze turistiche autentiche, promuovendo artigianato, cultura e patrimonio storico. Il turismo diventa così un veicolo per la prosperità locale, incoraggiando i visitatori a scoprire la città oltre i luoghi comuni e sostenendo direttamente le comunità.

Riconoscimento globale e leadership regionale

Il TPO Sustainable Tourism Award posiziona Hanoi tra le principali destinazioni eco-consapevoli del mondo. La città ha costruito partnership internazionali e contribuisce a diffondere standard di turismo sostenibile, fungendo da esempio per altre metropoli asiatiche interessate a coniugare sviluppo turistico e responsabilità ambientale.

