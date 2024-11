Anche quest’anno l’iniziativa Best Tourism Villages dell’UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite) riconosce e premia i villaggi rurali che eccellono nella promozione del turismo sostenibile e nella conservazione del patrimonio culturale e naturale.

Modelli di sviluppo sostenibile

Lanciata nel 2021 per promuovere il ruolo del turismo nelle aree rurali, la quarta edizione Best Tourism Villages ha premiato 55 villaggi scelti tra oltre 260 candidature da più di 60 Stati membri del turismo delle Nazioni Unite. Altri 20 villaggi sono stati selezionati per unirsi al programma Upgrade. Si tratta di villaggi che non solo offrono esperienze turistiche uniche, ma rappresentano anche modelli di sviluppo sostenibile, dimostrando che è possibile coniugare crescita economica e tutela dell’ambiente e delle tradizioni culturali.

L’importanza dei villaggi rurali

«Il turismo è uno strumento essenziale per l’inclusione e consente alle comunità rurali di proteggere e valorizzare il loro ricco patrimonio culturale, promuovendo al contempo uno sviluppo sostenibile», afferma il Segretario generale del turismo delle Nazioni Unite Zurab Pololikashvili. «L’iniziativa Best Tourism Villages – continua – non solo riconosce i notevoli risultati di questi villaggi, ma evidenzia anche il potere trasformativo del turismo. Sfruttando le loro risorse uniche, queste comunità possono favorire la crescita economica, promuovere le tradizioni locali e migliorare la qualità della vita dei loro residenti. Celebriamo i villaggi che hanno abbracciato il turismo come percorso verso l’emancipazione e il benessere della comunità, dimostrando che le pratiche sostenibili possono portare a un futuro più luminoso per tutti».

Le aree di valutazione

Come nelle edizioni precedenti, i villaggi sono stati valutati in base a nove aree chiave:

Risorse culturali e naturali

Promozione e conservazione delle risorse culturali

Sostenibilità economica

Sostenibilità sociale

Sostenibilità ambientale

Sviluppo del turismo e integrazione della catena del valore

Governance e priorità del turismo

Infrastruttura e connettività

Salute, sicurezza e protezione

Tra i premiati c’è San Casciano dei Bagni

In risposta a queste caratteristiche sono state scelte 55 destinazioni turistiche rurali d’eccellenza che si sono distinte grazie al loro impegno nel preservare valori basati sulla comunità, dimostrando grande attenzione verso l’innovazione e la sostenibilità in tutte le dimensioni economica, sociale e ambientale. Tra le 55 perle anche una destinazione italiana, San Casciano dei Bagni, meraviglioso borgo immerso nella campagna senese. Noto per le sue acque termali terapeutiche e per il suo ricco patrimonio storico e culturale San Casciano dei Bagni offre un’esperienza unica di turismo rurale, combinando il benessere delle terme con la scoperta di tradizioni locali e paesaggi mozzafiato. Tra le attrazioni principali da segnalare il Santuario Ritrovato, dove sono state scoperte 24 statue di bronzo perfettamente conservate, e il progetto di bike sharing rurale che promuove il turismo sostenibile nella regione.

I 55 migliori villaggi rurali

Da Caviahue-Copahue in Argentina al Tra Que Vegetable Village in Vietnam, ecco tutti i 55 migliori villaggi turistici secondo la classifica delle Nazioni Unite per il turismo:

Castelli di Abo Noghta e Tabab storico, Arabia Saudita;

Abu Ghosoun, Egitto;

Aínsa, Spagna;

Amagi, Giappone;

Anogeia, Grecia;

Azheke, Cina;

Bo Suak, Thailandia;

Capulálpam de Méndez, Messico;

Caviahue-Copahue, Argentina;

Cuatro Ciénegas de Carranza, Messico;

El Tambo, Ecuador;

La valle di Antón, Panama;

Esfahak, Repubblica islamica dell’Iran;

Gaiman, Argentina;

Gharb Suhayl, Egitto;

Grand Baie, Mauritius;

Guanyang, Cina;

Huancaya, Perù;

Giardino, Colombia;

Jatiluwih, Indonesia;

Kalopanagiotis, Cipro;

Leymebamba, Perù;

Mindo, Ecuador;

Mura, Spagna;

Nishikawa, Giappone;

Óbidos, Portogallo;

Ormana, Turchia;

Palizada, Messico;

Pissouri, Cipro;

Portobello, Panama;

Pueblo de Maras, Perù;

Quinua, Perù;

Ralco, Cile;

Rocce Noire, Mauritius;

Romoos, Svizzera;

Ruboni, Uganda;

San Casciano dei Bagni, Italia;

San Juan del Vescovo, Guatemala;

San Rafael de la Laguna, Ecuador;

Santa Cruz da Graciosa, Portogallo;

Shibadong, Cina;

Sibayo, Perù;

Splügen, Svizzera;

St. Johann in Tirol, Austria;

Taoping, Cina;

Villaggio vegetale di Tra Que, Vietnam;

Trevelín, Argentina;

Uaxactún, Guatemala;

Urych, Ucraina;

Villa Tulumba, Argentina;

Vorokhta, Ucraina;

Wukirsari, Indonesia;

Xiaogang, Cina;

Xitou, Cina;

Yandunjiao, Cina.

