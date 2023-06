S e cerchi belle emozioni, qui trovi belle idee che ti offrono un pizzico di adrenalina in più

Viaggi avventura a base di sport

Da Amsterdam si parte in barca con le bici a bordo per un giro verso sud.

Con tre laghi balneabili, un’estesa rete di sentieri, numerose piste ciclabili e bikepark, il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola è una grande palestra a cielo aperto ideale per viaggi avventura e per praticare più attività adrenaliniche in un solo giorno. Qui puoi cominciare la giornata in sella lungo la Ciclovia del Toce e concluderla in canoa sul Lago di Mergozzo, dove le imbarcazioni a motore sono vietate. Attorno al Lago d’Orta trovi 40 km ciclabili sull’Anello Azzurro e, a pochi chilometri, i sentieri selvaggi del Parco Nazionale della Val Grande, dove è consigliabile addentrarsi sempre con una guida esperta. Per organizzare trekking e pedalate, sul sito lagomaggiorexperience.it trovi utili schede dettagliate, mentre con freedome.it puoi prenotare tantissime attività adrenaliniche in tutta Italia. Sul Lago Maggiore, per esempio, ci sono uscite in sup, lezioni di windsurf o una prova di flyboard, che sfrutta la spinta dell’acqua per farti letteralmente volare.

Viaggi avventura formato famiglia

Per chi è alla ricerca di un’alternativa adatta anche alle famiglie, ci sono i parchi avventura. Alle Pigne di Ameno esistono percorsi sospesi tra gli alberi e corsi per imparare a pescare con la mosca (lepigne.it), mentre i piccoli avventurosi al Parco Wonderwood (wonderwood.it) impazziranno per Land Rover ed escavatrici in miniatura, oltre che per un percorso sospeso di 35 metri. Piacciono a tutti anche il parco avventura e la pista da bob su rotaia del Mottarone, da dove si gode anche il più bel panorama della zona (mottarone.it).

Destinazione Amesterdam

Perfette da vivere in famiglia o da soli anche le spedizioni che abbinano bici e barca proposte in Europa e in Italia da Girolibero. Fra le più divertenti quelle nei Paesi Bassi, terre di acqua e biciclette, primo fra tutti l’itinerario ad anello che da Amsterdam fa rotta verso sud, toccando anche Rotterdam e Den Haag. Si dorme a bordo e ogni giorno si pedala, seguendo la guida attraverso brughiere, mulini e cittadine da favola, mentre la barca d’appoggio si sposta fra dighe e canali. Chi lo desidera può rimanere con il capitano per aiutarlo nelle manovre, poi la sera si mangia tutti insieme sul ponte discutendo le avventure della giornata (da 1.160 euro in cabina doppia, girolibero.it).

In cammino, vie ferrate comprese

Per chi vuole ritrovare una natura delle origini, la terra da esplorare è quella delle Azzorre. Ci si può dedicare a una sola isola, quella di Sao Miguel, scegliere il trekking che comprende anche Santa Maria (girolibero.it) o il tour che in 10 giorni tocca quattro isole (kel12.com). Chi si concentra su Sao Miguel raggiunge i laghi di Sete Cidades, i più famosi delle Azzorre, e visita la Caldera da Lagoa das Furnas. Qui si cucina il pranzo sotto terra grazie al vapore che fuoriesce, per poi nuotare in una piscina termale, salire sul Pico Bartlomeu, avvistare delfini, balene e tartarughe marine, partecipando a una crociera su gommoni o catamarani.

Adrenalina sulle Dolomiti

Rimanendo in Italia, è di sicuro un’avventura provare per la prima volta una ferrata, una via attrezzata con corde e scalette per raggiungere la vetta muniti di casco e imbrago. In Val di Fiemme la ferrata Cermiskyline è perfetta per iniziare a prendere confidenza con l’arrampicata sportiva. Il giro ad anello completo propone la Bombasel Highway, semplice e dedicata ai principianti, e la Bombasel Vertigo, con qualche passaggio tecnico in più. Per raggiungere la Cermiskyline si prende la cabinovia e la seggiovia dell’Alpe Cermis che portano al Rifugio Paion, a 2.230 m, e da qui si comincia a salire con, in vista, le Dolomiti e la Catena del Lagorai (alpecermis.it).

La zipline più lunga del mondo

Rapide, salti e cascate: chi è alla ricerca di forti emozioni può provare il rafting sulle acque del Passirio, il fiume che per 46 km scende a valle dal Passo Rombo per terminare la sua corsa nella città termale di Merano. A bordo di un kajak o con la canoa, le guide esperte del team di Südtirol Rafting e Acquaterra Rafting Alto Adige accompagnano alla scoperta di questa attività (merano-suedtirol.it). È tutto a piedi il giro che propone Maria Paolucci, guida escursionistica innamorata della sua terra, la Sardegna. Fra le sue proposte, la visita di Porto Flavia, sito minerario di rara bellezza (mariapaolucci.com). Scariche di adrenalina anche a Ras al Khaimah, l’emirato a circa 45 minuti d’auto dall’aeroporto di Dubai. Oltre a spiagge, dune e foreste di mangrovie, ha montagne spettacolari fra cui Jebel Jais. Qui si prova il brivido di volare con la Jais Flight, la zipline più lunga al mondo. E per chi desidera un viaggio avventura e spingersi oltre i propri limiti, imparando alcune tecniche di sopravvivenza, c’è il Bear Grylls Explorers Camp dove ci si mette alla prova nel deserto soggiornando in 16 cabine realizzate con materiali sostenibili (visitrasalkhaimah.com).